Confederația Concordia: O parte dintre măsurile propuse de patronate, „integrate” în programul de relansare economică al Guvernului

O parte dintre măsurile propuse de Confederația Patronală „Concordia” au fost „integrate în programul de relansare economică” al Guvernului, se arată într-un comunicat al organizației, transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Concret, măsurile preluate se referă la:

Stimularea cercetării, dezvoltării și inovării, inclusiv prin introducerea creditului fiscal pentru cercetare-dezvoltare;

Facilități pentru profitul reinvestit;

Amortizarea accelerată pentru echipamente productive;

Scheme de ajutoare de stat pentru investiții strategice și prioritizarea investițiilor cu impact pe competitivitate;

Susținerea exporturilor și a internaționalizării;

Stimularea parteneriatelor public-private;

Lărgirea instrumentelor de investiții pentru investitori instituționali (inclusiv fonduri de pensii);

Abordarea multianuală a investițiilor publice.



Concordia mai precizează că a contribuit inclusiv la reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri la 0,5%, începând cu 1 ianuarie 2026, măsura fiind „un prim pas către eliminarea completă a acestui impozit care blochează investițiile în sectoare cu valoare adăugată mare, din ianuarie 2027”.

Dialogul cu guvernul continuă pentru „implementarea extinsă” a pachetului Concordia.

Acestea pun accent pe:

Simplificarea administrativă – platformă unică de raportare fiscală, dosarul electronic unic pentru companii, digitalizarea ANAF, inspecție administrativă și/sau fiscală coordonate

Reformele în administrația publică – esențiale pentru ca măsurile fiscale să devină operaționale și să nu rămână blocate în birocrație

Accelerarea digitalizării prin instrumente digitale (semnătură electronică, identitate digitală) funcționale și adaptate nevoilor cetățenilor și companiilor care să asigure adopția rapidă și pe scară largă



Pachetul „complet” de măsuri propus de Concordia în decembrie 2025 vizează șapte domenii strategice: fiscalitate, piața muncii, digitalizare, inovare, energie, transporturi și diplomație economică. Implementarea completă ar genera deblocarea a peste 10 miliarde lei în investiții, creșterea gradului de conformare fiscală cu un impact estimat la 1,4-2 miliarde euro anual și reducerea costurilor administrative pentru companii cu 30-40%.

„Succesul de astăzi confirmă importanța unui dialog social structurat și profesionist. Concordia a venit cu soluții concrete, fundamentate economic, care răspund nevoilor reale ale mediului de afaceri. Etapa următoare, de implementare efectivă a acestor măsuri, inclusiv prin continuarea reformelor structurale, este esențială. Simplificarea administrativă și reformele în administrația publică nu sunt opționale - sunt condițiile pentru ca relansarea economică și consolidarea fiscală să fie eficiente și să înceapă să producă efecte," a declarat Paul Aparaschivei, Director Executiv al Confederației Patronale Concordia.



Președintele Concordia, omul de afaceri Dan Șucu, a subliniat că aceste măsuri trebuie să vină la pachet cu restructurarea administrației publice.

„Fără eliminarea risipei banului public și a birocrației excesive, aceste măsuri ar putea rămâne doar pe hârtie, deoarece nu va exista spațiu fiscal pentru aplicarea lor”, a explicat acesta, arătând că patronatele sunt dispuse să meargă înainte, însă au niște „condiții clare”.