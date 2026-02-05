Companiile vor putea „angaja” agenți AI printr-o nouă soluție lansată de OpenAI (ChatGPT)

Firma de inteligență artificială OpenAI, care dezvoltă chatbot-ul ChatGPT, lansează Frontier, o platformă destinată companiilor care vor să folosească agenți AI în munca lor.

Noua platformă permite firmelor să creeze, să introducă și să administreze agenți dintr-un singur loc, scrie compania AI:

„Frontier oferă agenților aceleași abilități de care oamenii au nevoie pentru a reuși la locul de muncă: context comun, integrare, învățare practică cu feedback și permisiuni și limite clare. Așa se mută echipele dincolo de cazurile de utilizare izolate către colegii AI care lucrează în întreaga companie.”

Primele companii care folosesc Frontier sunt nume mari ca HP, Oracle și Uber, cu T-Mobile, Cisco și BBVA care testează soluția în organizațiile lor.

Echipele tehnice și non-tehnice, deopotrivă, pot „angaja” agenți AI care preiau multe dintre sarcinile pe care oamenii deja le fac pe PC. Frontier oferă „angajaților digitali” posibilitatea de a raționa peste date și de a îndeplini sarcini complexe, cum ar fi lucrul cu fișiere, rularea de cod și utilizarea de unelte.

Pe măsură ce agenții operează, ei rețin informații, care sunt mai apoi folosite în cerințe viitoare. Odată implementați, aceștia pot lucra în medii locale, infrastructura cloud enterprise și runtime-uri găzduite de OpenAI.

Soluția este lansată pentru un număr restrâns de companii momentan, cu o disponibilitate mai largă în următoarele luni.