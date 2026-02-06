UiPath cumpără un furnizor de agenți AI pentru pevenirea fraudelor financiare și bancare

Compania româno-americană UiPath, specializată în inteligență artificială și roboți software, cumpără firma WorkFusion, care oferă agenți AI specializați în prevenirea fraudelor financiar-bancare.

Termenii tranzacției nu au fost dezvăluiți de cele două companii, dar achiziția WorkFusion va extinde și consolida oferta UiPath de soluții industriale bazate pe agenți AI pentru industriile de servicii financiare și bancare, inclusiv procese și fluxuri de lucru pentru conformitatea cu infracțiunile financiare, cum ar fi operațiunile anti-spălare de bani (AML) și operațiunile de cunoaștere a clientului (KYC).

Agenții AI ai WorkFusion automatizează cele mai solicitante aspecte ale conformității împotriva infracțiunilor financiare, de la verificarea clienților până la investigații.

„Instituțiile financiare au nevoie de soluții inteligente pentru a combate infracțiunile financiare sofisticate și pentru a naviga cerințele de conformitate în continuă evoluție. Integrarea agenților AI special concepuți de WorkFusion pentru conformitatea împotriva infracțiunilor financiare în platforma noastră extinde portofoliul nostru de soluții AI agențice pentru aceste industrii, extinzând capacitatea noastră de a oferi clienților noștri soluții complete de orchestrare și automatizare a afacerilor. Oferim un set puternic de soluții bazate pe inteligență artificială, capabile să automatizeze și să orchestreze procese și fluxuri de lucru critice de conformitate, lucrând alături de oameni pentru a genera impact”, a declarat Daniel Dines, directorul general (CEO) al UiPath.

„Împreună, creăm ceva mai mare decât orice singură companie: modernizăm conformitatea în domeniul infracțiunilor financiare. Niciodată nu am fost mai entuziasmat de viitorul nostru sau mai mândru de echipa care ne va duce acolo”, a declarat Adam Famularo, directorul general al WorkFusion.

WorkFusion este o companie care dezvoltă agenți AI pentru conformitatea cu infracțiunile financiare. Compania, cu sediu în New York și birouri în Europa și Asia, a lansat primii săi agenți în anul 2022, „înainte ca agenții AI să fie în vogă”, spune pe site-ul oficial.

„Angajații digitali” completează echipele de operațiuni de conformitate în funcții de analiști pentru combaterea spălării banilor (AML), monitorizarea negativă a mass-mediei, revizuirea alertelor de screening a sancțiunilor, „Cunoaște-ți clientul” (KYC) și investigațiile de monitorizare a tranzacțiilor (TM).

Soluțiile WorkFusion sunt folosite de bănci și instituții financiare de top din întreaga lume pentru a reduce riscurile, a rezolva provocările legate de angajați calificați, a crește capacitatea forței de muncă, a reduce costurile, a îmbunătăți experiența angajaților și a clienților și pentru a îmbunătăți postura de conformitate.

Compania UiPath a fost fondată în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver, de programatorii români Daniel Dines și Marius Tîrcă. După o scurtă perioadă de pauză, Dines a redevenit, în 2023, CEO (director general) al companiei pe care a lansat-o.

UiPath este prima companie fondată în România care a ajuns unicorn (martie 2018), adică o firmă evaluată la cel puțin 1 miliard de dolari în urma unor investiții obținute de la investitori de capital de risc, înainte de listarea la bursă. De asemenea, este singura firmă provenind din România care a ajuns să se listeze pe Bursa de la New York (aprilie 2021).

În mai 2021, valoarea de piață a companiei a ajuns aproape de 40 de miliarde de dolari, acțiunile atingând un vârf de aproape 80 de dolari. Între timp, valoarea acțiunilor UiPath a scăzut pe Bursa de la New York, până la 12,17 dolari, capitalizarea totală a companiei fiind de 6,5 miliarde dolari, în prezent.