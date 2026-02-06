Crypto 2026: Bitcoin scade la 60.000 dolari, cu peste 50% sub nivelul maxim stabilit în octombrie 2025

Bitcoin scade cu 52,5% din maximul istoric atins în octombrie 2025 și înregistrează, doar în 2026, o pierdere de 25,5%, până la 60.000 dolari, în contextul numirii lui Kevin Warsh ca posibil președinte al Rezervei Federale din SUA, arată o analiză transmisă de plaforma Binance, vineri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Nominalizarea lui Kevin Warsh ca viitor președinte FED a generat temeri serioase de restrângere a lichidității în piețele financiare și a declanșat un val masiv de „deleveraging”, adică procesul sau practica de reducere a nivelului datoriei prin vânzarea rapidă a activelor, pentru majoritatea claselor de active financiare. Crypto, fiind o clasă de active de risc, a resimțit imediat această mișcare, spune platforma de tranzacții Binance.

Tehnic, Bitcoin a spart suporturi importante (un nivel de preț inferior, unde cererea este suficient de puternică pentru a opri scăderea unui activ și a preveni o depreciere mai mare), iar sentimentul participanților la piață a devenit prudent.

În dimineața zilei de vineri, 6 februarie, Bitcoin a scăzut până la pragul de 60.000 de dolari, cu 52,5% mai puțin decât maximul istoric stabilit în octombrie anul trecut.

La momentul transmiterii știrii, 1 BTC valorează aproximativ 66.000 dolari, conform CoinMarketCap.

Pe de altă parte, încheierea shutdown-ului guvernamental din SUA este un semnal pozitiv, iar grijile legate de lichiditate pe termen mediu-lung par exagerate, arată o analiză Binance.

Bitcoin scade, oficial, cu peste 50% din maximul istoric atins în octombrie anul trecut, de peste 126.000 de dolari.

În dimineața zilei de 6 februarie, BTC a scăzut până la pragul de 60.000 de dolari și a închis ședința de tranzacționare din 5 februarie cu o pierdere de peste 10.000 de dolari, prima închidere la nivel de zi din istorie cu un minus atât de mare. BTC atinge, astfel, linia mediei exponențiale de 55 de luni, pentru prima dată din martie 2023.

Contextul istoric

Pe 31 ianuarie, lichidările de contracte futures pe criptomonede pe o singură zi au ajuns la 2,56 miliarde de dolari. Din punct de vedere istoric, lichidările zilnice de criptomonede care însumează peste 2 miliarde de dolari au fost rare, fiind doar a cincea oară în istorie când este atins acest prag ridicat de lichidări.

Analiza celor patru cazuri anterioare dezvăluie un model interesant: datele sugerează că, în majoritatea cazurilor, un eveniment major de lichidare nu este un semnal că minimul pieței a fost atins, cel puțin pe orizontul de 30-60 de zile.

Istoric, datele arată că:

Pe termen scurt (1-2 săptămâni): Piața intră de obicei într-o fază de reparare/consolidare fără o tendință clară;

fără o tendință clară; Pe termen mediu (1-2 luni): Acțiunea prețului, adică traiectoria, direcția, tinde să continue să scadă, pierderea medie ajungând la -10,26%.

Propunerile lui Kevin Warsh și posibila supra-reacție a pieței

Pe lângă tensiunile din Orientul Mijlociu, care momentan par să se îndrepte spre negocieri, nu spre conflict direct SUA–Iran, principalul factor declanșator al scăderilor pare să fi fost nominalizarea lui Warsh la președinția FED.

Deși a vorbit, recent, și despre tăieri de dobândă, el este cunoscut ca „inflation hawk” și susține o reducere agresivă a deținerilor de obligațiuni ale FED (QT masiv).

Dacă Warsh va reduce agresiv bilanțul, care reprezintă raportul săptămânal al activelor și datoriilor băncii centrale a SUA, reflectând totalitatea titlurilor de stat și a altor active achiziționate, după preluarea mandatului, acest lucru ar putea compensa efectul de relaxare al reducerilor ratelor dobânzii și ar putea pune presiune asupra activelor de risc, inclusiv asupra criptomonedelor.

Pentru a atrage numerar, investitorii sunt forțați să își vândă activele cele mai lichide sau cele care generează cel mai puțin flux de numerar, cum ar fi acțiunile companiilor tehnologice cu capitalizare mare, aurul și criptomonedele, ceea ce duce la scăderi ale activelor.

Deși guvernul SUA a redeschis activitatea, data publicării raportului privind salariile non-agricole din ianuarie rămâne neclară. Fiind cel mai important indicator al datelor privind ocuparea forței de muncă, acest lucru adaugă o oarecare incertitudine pentru piețele financiare, în evaluarea politicii Rezervei Federale. Practic, fără publicarea datelor, piețele nu pot anticipa ce va face FED, iar incertitudinea nu este deloc pe placul piețelor, spune Binance.