Spitalele private vor o colaborare mai „strânsă” cu sectorul public, în contextul deficitului de personal

Uniunea Europeană a Spitalelor Private (UEHP) solicită o „colaborare mai strânsă cu sectorul public”, ca răspuns la „provocările generate de deficitul de personal”, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Reprezentanții a peste 6.000 de clinici și spitale private din 17 țări europene s-au întâlnit la Roma la sfârșitul lunii ianuarie și au semnat o declarație comună, în zece puncte, prin care cer definirea unor „politici europene și naționale coordonate pentru atragerea, formarea și menținerea profesioniștilor din domeniu”, care să recunoască „contribuția tuturor furnizorilor de servicii medicale în planificarea forței de muncă și în formarea profesională”.

„Spitalele private reprezintă un pilon esențial al sistemelor de sănătate europene, asigurând o parte semnificativă din capacitatea spitalicească și contribuind decisiv la accesul și calitatea îngrijirii medicale oferite cetățenilor”, se arată în declarația comună.

Furnizorii privați de servicii medicale solicită totodată „structuri de finanțare corecte, transparente și realiste, care să țină cont de creșterea costurilor operaționale, inflație, constrângerile legate de forța de muncă și investițiile continue în inovație și calitate”.

Spitalele private mai spun că sunt gata să aducă o contribuție mai mare la sănătatea publică, în domenii precum screening-ul programele de vaccinare, prevenție și alfabetizare, sănătatea mintală, sănătatea ocupațională și îmbătrânirea activă.

„În ultimii 35 de ani, Europa și sistemele de sănătate au trecut prin transformări majore, iar cetățenii solicită astăzi soluții care să asigure accesul la îngrijiri medicale adecvate și la inovație. Clinicile și spitalele private sunt parteneri esențiali în acest demers”, a precizat Oscar Gaspar, președintele UEHP.

„Colaborarea dintre public și privat este una dintre cele mai solide direcții pentru creșterea rezilienței sistemului medical, iar România oferă deja exemple de bune practici în acest sens. Deschiderea pentru ca cele două segmente ale sistemului de sănătate să funcționeze complementar și coerent, reprezintă un semnal important pentru întreaga industrie a sănătății. Drumul către un sistem cu adevărat integrat este unul de durată, care presupune dialog constant, politici publice adaptate și încredere reciprocă”, a declarat, la rândul său, Cristian Hotoboc, președinte patronatului serviciilor medicale private - PALMED și vicepreședinte UEHP.













