„ANAF trebuie să se comporte diferit cu contribuabilul onest”. Problema recunoscută de șeful Fiscului și situația cu care se confruntă mulți antreprenori la controalele fiscale 

„ANAF trebuie să se reorganizeze și să ajungă să facă un plan de control la nivel național”, a spus președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, joi, la o conferință de fiscalitate în care a mai discutat și despre una dintre problemele cu care se confruntă mulți antreprenori în timpul unui control fiscal.

Șeful ANAF recunoaște că modul în care Fiscul face controale este o problemă, arătând că, în prezent, fiecare județ și sector are propriile reguli, propria analiză de risc și propriul plan de control.

„Pentru mine a fost o reală surprindere să văd că fiecare județ în parte, județ, sector, are propria analiză de risc. Are propria lui analiză de risc, propriul lui plan de control, iar președintele ANAF află de la consultanți sau de la televizor că a făcut un control abuziv, cu o analiză de risc discutabilă. Dar asta a fost și încă este realitatea ANAF-ului. Există fiecare județ cu propriile reguli, vorbesc de zona de control. Gândiți-vă că fiecare județ își făcea propria analiză de risc, de multe ori, doar de ei știută”, a declarat președintele Fiscului la evenimentul Tax EU.

Potrivit acestuia, există cazuri în care inspectorii nu pot explica sau justifica analizele de risc pe baza cărora au declanșat controale. Din acest motiv, conducerea ANAF vrea ca, începând din acest an, analiza de risc să fie făcută exclusiv la nivel central, de Direcția Generală de Management al Riscului (DGMR), iar controalele să se desfășoare pe baza unui plan unic la nivel național, cu criterii clare.

„Sunt situații în care colegii care au făcut astfel de analize de risc nu pot să-și justifice judecata profesională a acelei analize. De aceea, ne-am propus ca din anul acesta analiza de risc să fie doar centralizată, doar făcută la nivelul DGNR și să avem planul de control la nivel național, pentru că atunci vă pot spune: am introdus domeniul de activitate X pentru că am făcut următoarea analiză de risc și de acolo rezultă că avem o problemă”, a spus Nica.

„ANAF trebuie să se comporte diferit cu contribuabilul onest”, spune șeful instituției

Președintele ANAF a subliniat că Fiscul trebuie să facă o diferență clară între contribuabilii corecți și cei care încalcă legea.

„Eu am spus și spun în continuare: ANAF trebuie să se comporte diferit cu contribuabilul onest care vine, își angajează un consultant și vrea ca tot ceea ce face să fie transparent și predictibil, ANAF-ul trebuie să vină în zona asta. Am spus că în perioada următoare, și mă voi ține de cuvânt, avem deja prima metodologie în acest sens, o să luăm domeniile de activitate să facem metodologii de control. Elaborarea metodologiilor va fi mai mult decât transparentă. În interiorul ANAF-ului, în funcție de cazurile pe care le-am întâlnit, o să stabilim niște puncte care trebuie controlate. Dau exemplu agricultura. Această metodologie vreau să o trimit ministerului de resort să spună punctul de vedere. (n.r. Apoi vine) partea consultanților. Să vină să spună: da, și noi considerăm că lucrul acesta trebuie controlat, trebuie atins, și apoi să le punem pe site. De ce? Contribuabilul onest știe că va fi controlat la A, B, C, D, consultantul îi spune: uite că ce ceea ce îți spun eu se întâmplă, o să fii controlat la acestea”, a explicat el.

În același timp, șeful ANAF a atras atenția că există anumite practici în zona de consultanță și contabilitate, menționând cazuri de contabili care țin evidența a sute sau chiar peste o mie de firme la aceeași adresă, aflate în fraudă.

„Să știți că sunt contabili experți care țin contabilitatea la 1.400 de firme la aceeași adresă, toate în fraudă. Sunt și colegi din breaslă care hotărăsc să treacă mai mult în altă parte, unde își doresc transparență. Sunt și colegi în breaslă care iau acele metodologii și o să zică: gata, am găsit unde nu ne controlează”, a spus Adrian Nica.

„Uitați-vă la toată discuția asta stârnită în spațiul public de inactivul care facturează. Inactivitatea este o penalitate. Îmi pare rău să spun că mulți dintre antreprenori au înțeles că prin inactivare el nu mai e plătitor de TVA. Și-l vedem în e-Factura și acum, când îl notificăm, e supărare mare că ANAF face abuz. Îmi pare rău să spun, aici chiar îl face. Unde face, îmi asum, și sunt deschis la propunere să îmbunătățim și să nu repetăm lucruri care vă deranjează. Eu vă spun doar din prisma a ce am văzut. E nevoie ca această analiză de risc centralizată să funcționeze și este obligatoriu să punem în control entitățile din același domeniu, după aceleași criterii”, a mai declarat el.

Președintele ANAF, despre situația cu care se confruntă mulți antreprenori la controalele fiscale

Adrian Nica a mai vorbit la conferința la care a participat și StartupCafe.ro despre o situație comună pe care o întâmpină antreprenorii în timpul controalelor fiscale.

„Am avut discuții și cred că mulți dintre dintre dumneavoastră v-ați întâlnit cu o situație de genul: (n.r. inspectorul) este la mine în control de 5 luni, nu știu pe ce se uită, nu știu ce face, dar pare că mai stă vreo 6. Pentru mine, ăla e un cost. Anul acesta vor avea indicatori de măsurare a eficienței acțiunii din punct de vedere al costurilor”, a anunțat șeful Fiscului.

Acesta a precizat că vor fi organizate sesiuni de pregătire profesională în care contribuabilii și consultanții fiscali vor putea semnala abuzuri și deficiențe în controale, iar în perioada următoare vor fi implementați indicatori de performanță clari, pe baza cărora fiecare angajat va fi evaluat pentru modul în care își desfășoară activitatea.

Printre altele, președintele Fiscului consideră că în prezent ANAF „chiar face digitalizare”. „Indicatorii pe care îi implementăm identificați și stabiliți de noi pe baza riscurilor identificate sunt perfectibile și analizați cel puțin o dată pe an”, a adăugat el.

Ce a mai spus șeful Fiscului: