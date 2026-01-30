GHID ANAF Declarația unică 2026. Cine trebuie să o completeze, termenul de depunere, cum poate fi corectată și alte informații

ANAF a publicat un ghid în format PDF cu informații actualizate despre Declarația unică - Formularul 212, care include termenul de depunere, categoriile de contribuabili care trebuie să o completeze și să o depună, procedura de corectare a formularului și alte informații de interes pentru contribuabili.

Potrivit ghidului ANAF, Formularul 212 - Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se completează și se depune de către:

Persoanele fizice care în anul 2025 au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Persoanele fizice care optează în cursul anului 2026 pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Declarația se completează pe surse și categorii de venit, de către:

contribuabil

sau

împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, desemnat potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală.

Declarația se depune până la data de 25 mai 2026 inclusiv, în vederea declarării venitului realizat și stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale.

Declarația se depune oricând în cursul anului curent, în vederea declarării contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuției.

Formularul 212 poate fi descărcată de AICI, iar instrucțiunile de completare se găsesc AICI.

Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:

a) în format letric, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire. Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului. Data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

b) prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

prin intermediul serviciului "Spațiul privat virtual" (SPV);

pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Fiscul precizează că Declarația poate fi corectată de contribuabili din propria inițiativă, ori de câte ori informațiile actuale nu corespund celor din declarația depusă anterior, prin depunerea unei declarații rectificative.

Declarația rectificativă se întocmește pe același formular, bifându-se cu X căsuța/căsuțele"Declarație rectificativă privind Capitolul I" și/sau "Declarație rectificativă privind Capitolul II", completându-se, după caz, capitolul I "Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate pentru anul ..." și/sau capitolul II "Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuției pentru anul ...".

Declarația rectificativă se completează înscriindu-se toate datele și informațiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițială/anterioară.

Categorii de venituri realizate în România în anul 2025 pentru care se depune Declarația unică

activități independente, pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

În categoria veniturilor din activități independente se cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii, din profesii liberale, inclusiv din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care plătitorul nu are obligația reținerii la sursă a impozitului, potrivit legii.

Sunt calificate ca fiind venituri din activități independente, dacă sunt îndeplinite cel puțin 4 din criteriile prevăzute la art. 7 pct. 3 din Codul fiscal, veniturile realizate de către contribuabili, alții decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, ca urmare a valorificării dreptului de creanță dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare.

venituri din activități independente impuse pe baza normelor de venit;

În categoria veniturilor din activități independente sunt cuprinse:

a) veniturile din activități de producție, comerț, prestări servicii, desfășurate în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit;

b) veniturile realizate de persoanele fizice ca urmare a desfășurării activității ca punct gastronomic local, potrivit Legii nr.412/2023 pentru înființarea și funcționarea punctelor gastronomice locale.

venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul se reține la sursă;

Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală reprezintă venituri din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor, brevete de invenție, desene și modele, mărci și indicații geografice, topografii pentru produse semiconductoare și altele asemenea.

cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendă sau din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal plătite de persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă, pentru care impunerea este finală;

Subsecțiunea "Date privind impozitul pe veniturile impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli" în cazul contribuabililor care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor se completează de către persoanele fizice care au realizat:

a) venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, pentru care venitul net anual se determină în sistem real, potrivit legii;

b) venituri din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele de la lit. a, respectiv veniturile impuse pe baza cotelor forfetare de cheltuieli realizate de persoanele fizice din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute în calitate de proprietari, uzufructuari sau alți deținători legali, altele decât veniturile din activități independente, potrivit legii.

În cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele din arendarea bunurilor agricole și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, plătite de persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă subsecțiunea se completează în situația în care venitul brut este plătit exclusiv în natură, precum și în cazul sumelor reprezentând garanție utilizată pentru plata chiriei stabilită prin contract.

Subsecțiunea "Date privind impozitul pe veniturile impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli" în cazul contribuabililor care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor se completează și în situația în care veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele din arendarea bunurilor agricole și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, plătite de persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă, au fost încasate în avans, până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv și sunt aferente unei perioade contractuale ulterioare datei de 1 ianuarie 2024, proprietarii, uzufructuarii sau alți deținători legali, au obligația stabilirii impozitului pe venit prin completarea declarației.

În această situație, venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părți, primite în avans, pentru fiecare an fiscal corespunzător perioadei contractuale.

venituri impuse pe baza normelor de venit din închirierea în scop turistic a unui număr de camere situate în locuințe proprietate personală, cuprins între una și 5 camere inclusiv, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea; declarația se completează și în cazul depășirii numărului de 5 camere de închiriat în cursul aceluiași an fiscal.

activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

venituri impozabile din România, din activități agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit;

piscicultură și/sau silvicultură;

Completarea subsecțiunii "Date privind impozitul pe veniturile impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli" în cazul contribuabililor care au realizat venituri din activități agricole, din silvicultură și piscicultură, impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitate se completează de către contribuabilii care în anul de raportare au realizat venituri din activități agricole, din silvicultură și/sau piscicultură, în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Veniturile din activități agricole cuprind venituri din cultivarea produselor agricole vegetale, precum și prelucrarea, procesarea și valorificarea lor în stare naturală, exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea, creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală, pentru care nu există obligația stabilirii normelor de venit.

Veniturile din silvicultură reprezintă veniturile obținute din recoltarea și valorificarea produselor specifice fondului forestier național, respectiv a produselor lemnoase și nelemnoase.

Veniturile din piscicultură reprezintă venituri obținute din exploatarea amenajărilor piscicole.

transfer titluri de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației;

dobânzi plătite de persoane juridice rezidente în România, pentru obligațiuni emise pe piețe de capital din afara României;

alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației;

În cazul contribuabililor care au realizat venituri din alte surse subsecțiunea "Date privind impozitul pe veniturile impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli" se completează de către persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decât cele prevăzute la art.115 alin. (1) din Codul fiscal, precum și cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1), l), m) și m^1 din Codul fiscal.

veniturile realizate în România în calitate de artiști de spectacol sau ca sportivi, din activitățile artistice și sportive, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri și care au optat pentru regularizarea impozitului (în condițiile prevăzute la art. 227 alin. (3) din Codul fiscal, precum și în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare);

veniturile realizate de persoanele fizice nerezidente, ca urmare a activității desfășurate în România în calitate de artiști de spectacol sau sportivi, din activități artistice și sportive, dacă plătitorul de venit se află într-un stat străin (potrivit art. 223 alin. (4) din Codul fiscal);

Persoanele fizice care realizează venituri ca urmare a activității desfășurate în România în calitate de artist de spectacol sau sportiv, din activitățile artistice și sportive, indiferent dacă acestea sunt plătite direct artistului sau sportivului ori unei terțe părți care acționează în numele acelui artist sau sportiv, au obligația să depună declarația și să plătească impozit conform regulilor stabilite în titlul IV "Impozitul pe venit" din Codul fiscal, dacă plătitorul de venit se află într-un stat străin;

veniturile din activități independente obținute din România, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European și care au optat pentru regularizarea impozitului (în condițiile prevăzute la art. 226 din Codul fiscal, precum și în Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016);

veniturile realizate de persoanele nerezidente, scutite de impozit în România, potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri și legislației Uniunii Europene.

Ghidul ANAF privind Declarația unică 2026 mai conține informații despre categoriile de venituri realizate din străinătate în anul 2025 pentru care se depune Formularul, precum și pentru persoanele fizice care optează în cursul anului 2026 pentru plata CASS.

Accesează și descarcă Ghidul ANAF privind Declarația unică 2026. De asemenea, documentul poate fi accesat AICI.