Condiții pentru firmele inovatoare care vor obține finanțări din Fondul de Investiții Alternative din Regiunea Vest: domenii, vechime și altele

Au apărut informații mai detaliate privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească firmele inovatoare care vor să obțină finanțări din Fondul de Investiții Alternative, în valoare totală de 14 milioane de EUR, disponibil în cele 4 județe ale Regiunii Vest. Finanțarea se face prin Programul Regional Vest 2021-2027, susținut de Politica de Coeziune a Uniunii Europene.

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest a publicat recent Ghidul solicitantului de finanțare din cadrul Instrumentului Financiar de Accelerare a Afacerilor, finanțat prin programul Regional Vest.

E vorba de instrumentul financiar de 14 milioane de euro, prin care urmează să se acorde investiții unor microîntreprinderi și firme mici și mijlocii inovatoare, inclusiv startup-uri, din cele 4 județe ale Regiunii Vest: Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin.

Atenție! Ghidul nu se adresează direct firmelor inovatoare, ci managerului de fond selectat.

Managerul de fond selectat este consorțiul Grow Wise Collective, format din:

Startup Wise Guys - o organizație estoniană de investiții și accelerare de startup-uri, în care este implicat și un român, Răzvan Suta. Startup Wise Guys a sprijinit peste 500 de companii și a construit o rețea extinsă în Europa de Est și de Sud.

Growceanu Angel Investment – rețea de 150 de investitori activi din Timișoara, pionieri în conectarea capitalului angel cu start-up-uri tehnologice.

Cowork Timișoara – nucleul comunității antreprenoriale tech din regiune, activ din 2014.

Iceberg Plus – catalizator al inovării și transferului tehnologic, cu un istoric solid în dezvoltare organizațională și rețele europene de cercetare.

Acest consorțiu are termen până la finalul anului 2025 să depună proiectul său, ca solicitant eligibil, pentru a accesa finanțarea și a putea trece la selecția firmelor inovatoare.

Totuși, ghidul cuprinde o serie de condiții și alte informații relevante despre IMM-urile care vor fi finanțate.

Bugetul public pus în joc este de 14 milioane de euro, din care 85% sunt din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Politica de Coeziune a Uniunii Europene. Restul de 15% sunt bani de la bugetul de stat.

Din această alocare, 11.250.000 EUR reprezintă suma pusă la dispoziție din PR Vest pentru realizarea de investiții de capital și de cvasicapital în Destinatarii finali, prin Fondul de investiții de capital de risc ce urmează a fi înființat. Restul de 2.750.000 EUR reprezintă valoarea comisionului de management acordat intermediarului financiar, stabilită ca urmare a derulării procedurii de achiziție publică.

Instrumentul Financiar de Accelerare a Afacerilor se implementează prin intermediul a trei etape:

A. Etapa de Pre-accelerare, care va fi sprijinită printr-un comision de management în valoare de 750.000 EUR. Activitatea din cadrul acestei etape va consta în susținerea persoanelor cu idei de afaceri, pentru dezvoltarea acestora până la nivelul de Produs Minim Viabil - MVP, prin furnizarea de instruire, mentorat și servicii necesare realizării MVP-urilor.

Costul mediu de realizare a fiecărui MVP este de 6.250 EUR.

Rezultatul așteptat al activității va fi realizarea a 120 MVP-uri, dintre care cel puțin 5% trebuie să fie dezvoltate în fiecare din cele 6 domenii de specializare inteligentă identificate în Strategia Regională de Specializare Inteligentă RIS3:

Agricultură și industrie alimentară.

Eficiență energetică și construcții/clădiri sustenabile.

Industria manufacturieră/prelucrătoare.

Industrii culturale și creative.

TIC şi Automotive.

Turism, Sănătate și Calitatea Vieții.

B. Etapa de Accelerare, prin care se furnizează IMM-urilor eligibile un sprijin combinat, atât finanțare sub formă de investiții prin capital/cavsi-capital, în schimbul unei participații de capital, precum și sprijin prin îndrumare, instruire, mentorat si consiliere, în vederea creșterii profitabilității potențiale a acestora, ca parte a programului de accelerare.

Alocarea aferentă acestei etape este de 5,58 milioane de euro, din care se vor acorda IMM-urilor inovatoare investiții de maximum 200.000 EUR fiecare.

C. Etapa Finanțare Seed. Se are în vedere finanțarea IMM-urilor eligibile care au obținut deja o primă finanțare în Etapa de Accelerare, precum și finanțarea altor IMM-uri eligibile care au perspective de dezvoltare rapidă pe piață.

Pentru această componentă, bugetul alocat este de 5,67 milioane EUR. În această etapă, IMM-urile selectate pot primi între 500.000 EUR și 1.000.000 EUR într-o rundă de investiții.

Pentru etapa Seed, vor fi eligibile startup-uri, dar și firme care nu au funcționat pe nicio piață sau au funcționat pe orice piață pentru oricare dintre următoarele perioade:

mai puțin de 10 ani de la înregistrarea lor;

sau

mai puțin de 7 ani de la prima lor vânzare comercială

Prin această finanțare, ADR Vest își proăune dezvoltarea a minim 120 Produse Minim Viabile, finanțarea a minim 50 de IMM-uri inovative și crearea a minim 50 de noi locuri de muncă.