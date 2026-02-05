Antreprenor IT român: „Folosim AI ca motor de creștere a productivității interne”. Vrea să cumpere și alte firme

Fondatorul companiei IT românești Zitec, Alexandru Lăpușan, a declarat că firma folosește inteligența artificială ca motor de creștere a productivității interne, intenționând, totodată, să cumpere și alte societăți „cu echipe valoroase”.

„Pentru anul 2026, ne propunem să diversificăm portofoliul de clienți și să accelerăm extinderea internațională, cu un focus puternic pe serviciile noastre de Data & AI. Ne concentrăm pe livrarea de proiecte cu impact real, adaptate nevoilor clienților, printr-un mix de tehnologii moderne și consultanță de business. În paralel, folosim AI ca motor de creștere a productivității interne, pentru a scala eficient, a inova constant și a oferi valoare măsurabilă în fiecare colaborare. Nu în ultimul rând, vom fi activi în direcția de consolidare a pieței: căutăm activ companii românești cu echipe valoroase care doresc să ni se alăture ”- a spus Alex Lăpușan, CEO și cofondator Zitec, într-un comunicat transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Firma bucureșteană Zitec, axată pe soluții de transformare digitală, a raportat o cifră de afaceri consolidată de 38 milioane de euro pe anul 2025, în creștere cu 14% față de 2024.

În 2025, liniile de business dedicate sectorului public și serviciilor financiare au generat creșteri ale veniturilor de 139%, respectiv 83%, comparativ cu anul anterior.

În ceea ce privește investițiile, în 2025 Zitec a alocat aproximativ 2 milioane de euro pentru dezvoltarea echipei, un buget mai mare cu 12,6% față de anul precedent. Investițiile au vizat atât consolidarea competențelor tehnice, cât și dezvoltarea de soft-skills, considerate esențiale într-un context marcat de schimbări rapide. În ultimul an, compania a accelerat inițiativele de inovație, în special în zona de AI, pe care le-a conectat cu programe de leadership pentru a consolida competențele critice. Totodată, Zitec a continuat programele de wellbeing cu focus pe sănătatea fizică, mintală și financiară și inițiativele care susțin apartenența în echipă.