Titluri de stat Fidelis în februarie 2026: Ce dobânzi sunt la lei și euro

Sursă: © Pfongabe33 | Dreamstime.com

Ministerul Finanțelor anunță, luni, că cea de-a doua ediție Fidelis ce se va desfășura în perioada 6-13 februarie și vine cu dobânzi de până la 7,25% la emisiunile în lei și de până la 6 % la cele în euro.

Cei care vor să-și investească economiile în Programul Fidelis, ediția din februarie, vor beneficia de dobânzi neimpozabile:

În lei:

  • de 6,15% - cu scadența la 2 ani
  • de 7,15% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge
  • de 6,75% cu scadența la 4 ani
  • de 7,25% cu scadența la 6 ani

În euro:

  • de 3,6% cu scadența la 3 ani
  • de 4,5% cu scadența la 5 ani
  • de 6% cu scadența la 10 ani

Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere  BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială RomânăB.R.D. – Groupe Société GénéraleUniCredit Bank și TradeVille (partener Libra Bank), titluri care sunt listate la Bursa de Valori București.

Tranșa specială de titluri de stat Fidelis, emise în lei, cu scadență la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 august 2025, va avea o dobândă de 7,15%. Donatorii-investitori vor avea un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

