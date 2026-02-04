Impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii 2026: ANAF explică cele mai recente modificări

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat acum și un ghid cu informații despre modificările aduse Codului fiscal în ceea ce privește impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Braşov explică în ghidul publicat miercuri ce noutăți au adus Legea nr. 239/2025 (Pachetul 2 fiscal) și OUG nr. 89/2025 (OUG „trenuleț”).

De asemenea, face referire și la alte documente ce au fost oficializate: Ordinul ANAF nr. 2736/2025 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” și Ordinul ANAF nr. 2719/2025 pentru aprobarea Procedurii de precompletare, verificare și transmitere a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Modificări referitoare la impozitul pe venit. Tratament fiscal unitar pentru închirierile turistice

Conform ANAF, este stabilit un sistem unic de calcul al impozitului pe venit, sistem de impozitare forfetar, pentru activitatea de închiriere turistică, indiferent de forma în care este desfăşurată. Închirierea turistică o vom regăsi în Codul fiscal sub următoarele forme:

venituri din activități independente: prestarea de servicii de cazare; închirierea pe termen scurt a unui număr de peste 7 camere situate în locuinţe proprietate personală.

venituri din cedarea folosinţei bunurilor: închirierea pe termen scurt de camere situate în locuinţe proprietate personală, între 1 şi 7 camere inclusiv.

Închirieri turistice considerate venituri din activități independente

La art. 67 „Definirea veniturilor din activităţi independente” a fost introdus un nou alineat (11 ) prin care a fost extinsă sfera de cuprindere a acestora:

Astfel, în categoria veniturilor din activităţi independente, pe lângă veniturile din prestarea de servicii de cazare (existente deja, desfăşurate ca activitate independentă autorizată la ONRC) au fost incluse şi veniturile din închirierea pe termen scurt a unui număr de peste 7 camere situate în locuinţe proprietate personală (care se regăseau înainte în categoria veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor) iar pentru stabilirea impozitului în cazul celor două tipuri de venituri sunt aplicabile prevederile art. 68 indice 3.

Definirea veniturilor din servicii de cazare

Noul articol privind stabilirea impozitului pentru veniturile realizate din prestarea de servicii de cazare:

defineşte veniturile din prestarea de servicii de cazare = veniturile obţinute de operatorii economici definiţi potrivit legislaţiei specifice domeniului turismului, prin punerea la dispoziţie a unui spaţiu amenajat în scopul înnoptării pentru o perioadă determinată, măsurată în zile;

stabilește modul de determinare a venitului impozabil și a impozitului;

stabileşte obligaţiile declarative şi de plat.

Închirierea pe termen scurt a camerelor situate în locuinţe proprietate personală este definită la art. 83 din Codul fiscal ca fiind închirierea neîntreruptă a unei camere aceleiaşi persoane, pentru perioade de maximum 30 de zile, într-un an calendaristic. În situaţia în care închirierea se realizează pentru o fracţie de zi, se consideră închiriere pentru o zi.

Accesează și descarcă ghidul ANAF 2026 privind modificările aduse Codului fiscal prin Legea nr. 239/2025 și alte acte normative, referitoare la impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii.