Achiziție de 7,5 miliarde dolari în IT-ul mondial: Colosul în semiconductori Texas Instruments cumpără Silicon Labs

Compania de semiconductori Texas Instruments cumpără Silicon Labs, firmă specializată în sisteme wireless pe cipuri, într-o tranzacție evaluată la 7,5 miliarde dolari.

Achiziția va crea o companie de soluții de conectivitate wireless încorporată, combinând portofoliul solid și expertiza Silicon Labs în soluții de semnal mixt cu portofoliul de procesare analogică și încorporată de top al Texas Instruments, precum și cu tehnologiile și capacitățile de producție deținute intern, conform unui comunicat.

„Portofoliul de conectivitate wireless integrată de top al Silicon Labs îmbunătățește tehnologia noastră și proprietatea intelectuală, permițând o scară mai mare și permițându-ne să ne servim mai bine clienții. Tehnologia și producția de top în industrie și deținute intern de Texas Instruments sunt optimizate pentru portofoliul Silicon Labs și vor oferi clienților o aprovizionare fiabilă la nivel mondial”, a declarat Haviv Ilan, președinte, director executiv și CEO al Texas Instruments.

„Texas Instruments și Silicon Labs împărtășesc o puternică moștenire texană și un angajament pe termen lung de a construi companii de tehnologie în mod corect. În ultimul deceniu, Silicon Labs a înregistrat o creștere de două cifre, impulsionată de cererea tot mai mare pentru dispozitive conectate. Oportunitatea care se așteaptă este semnificativă atât pentru Texas Instruments, cât și pentru Silicon Labs”, a declarat Matt Johnson, președinte și CEO al Silicon Labs.

Se așteaptă ca tranzacția să se încheie în prima jumătate a anului 2027, odată ce se primesc aprobările de reglementare și se îndeplinesc condițiile obișnuite de închidere.

Texas Instruments este o companie globală de semiconductori care proiectează, produce și vinde cipuri de procesare analogice și încorporate pentru piețe precum cea industrială, auto, de centre de date, electronice personale și echipamente de comunicații. Aceasta a fost fondată de Cecil H. Green, J. Erik Jonsson, Eugene McDermott și Patrick E. Haggerty în anul 1951 după o reorganizare a Geophysical Service Incorporated, companie care producea echipamente pentru industria seismică și electronice de apărare.

Compania a produs primul tranzistor comercial de siliciu din lume în 1954 și, în același an, a proiectat și fabricat primul radio cu tranzistori. Jack Kilby a inventat circuitul integrat în 1958, în timp ce lucra la Laboratoarele Centrale de Cercetare ale TI. TI a inventat, de asemenea, calculatorul portabil în 1967 și a introdus primul microcontroler cu un singur cip în 1970.

De cealaltă parte, Silicon Labs a fost fondată de Nav Sooch, Dave Welland și Jeff Scott, absolvenți ai Crystal Semiconductor, în anul 1996. Compania s-a listat pe bursa Nasdaq în anul 2000. Din 2012, firma s-a reorientat către produse inteligente IoT (Internet of Things), care în 2020 reprezentau aproape 58% din veniturile totale.

Produsele Silicon Labs suportă mai multe tipuri de conexiuni și standarde, printre care Bluetooth, Wi-Fi, Thread și Matter.