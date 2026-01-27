Compania românească Dental Holding cumpără liderul pieței de consumabile dentare din Grecia

După extinderea din 2025, pe piețele din Croația și Ungaria, compania românească Dental Holding a semnat un acord pentru cumpărarea grupului grecesc Memodent, cel mai important distribuitor local în domeniul consumabilelor stomatologice, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Memodent a fost fondată în 2000 și este în prezent distribuitorul principal de consumabile dentare în Grecia, având un portofoliu complet de produse și servicii pentru 10.000 de clinici dentare și 1.500 de laboratoare stomatologice.

„Unirea forțelor cu un grup reputat și inovator facilitează nu doar păstrarea moștenirii noastre, ci și dezvoltarea acesteia”, a declarat Charis Xenoudakis, reprezentantul Memodent.

La rândul său, Bogdan Tufeanu, CEO Dental Holding, a precizat: "Această achiziție este o mutare strategică ce amplifică potențialul nostru și ne poziționează pe un trend de creștere susținută. Vom continua să investim în automatizare și în platforme digitale pentru a spori eficiența și a livra și mai multă plus valoare clienților noștri".

Dental Holding este cel mai mare distribuitor de produse în sectorul dentar în Europa Centrală și de Est, compania estimând venituri de peste 130 de milioane EUR în 2026.

Tranzacția actuală „este parte din strategia grupului de a-și extinde amprenta geografică, de a investi în automatizarea proceselor și de a capitaliza creșterea organică pe piețele principale”, se mai arată în comunicatul companiei.

Fondatorii grupului elen vor rămâne implicați activ în business și vor continua să conducă operațiunile din Grecia.

Acordul este condiționat de aprobările autorităților de reglementare și se așteaptă finalizarea sa în primul trimestru al acestui an.

Tranzacția a fost realizată de Mihai Zamfir și Matei Enache-Pommer. Printre consultanții Dental Holding, se numără: DLA Piper Romania & Potamitis Vekris (legal) și PwC Greece (financiar și taxe).
















