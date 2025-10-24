UE: Meta (Facebook) și TikTok încalcă obligațiile de transparență din Regulamentul privind Serviciile Digitale (DSA)

Comisia Europeană informează, vineri, că TikTok și compania americană Meta, care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, au încălcat obligația de a acorda cercetătorilor acces adecvat la datele publice în temeiul Regulamentului privind Serviciile Digitale (DSA).

În același timp, Comisia a constatat că platformele Instagram și Facebook și-au încălcat obligațiile de a oferi utilizatorilor mecanisme simple de notificare a conținutului ilegal, precum și de a le permite să conteste în mod eficace deciziile de moderare a conținutului, se arată într-un comunicat.

În conformitate cu DSA, companiile trebuie să ofere acces la date publice cercetătorilor, să permită utilizatorilor să raporteze conținut ilegal și să ofere un mod simplu și eficace de contestație pentru moderarea conținutului.

Constatările preliminare ale Comisiei arată că Facebook, Instagram și TikTok ar fi putut institui proceduri și instrumente împovărătoare pentru ca cercetătorii să solicite acces la date publice. Acest lucru le lasă adesea date parțiale sau nesigure, ceea ce le afectează capacitatea de a efectua cercetări, cum ar fi dacă utilizatorii, inclusiv minorii, sunt expuși la conținut ilegal sau dăunător.

În același timp, nici Facebook, nici Instagram nu par să ofere un mecanism de „notificare și acțiune” ușor de utilizat și ușor accesibil pentru ca utilizatorii să semnaleze conținutul ilegal, cum ar fi materialele de abuz sexual asupra copiilor și conținutul terorist. Mecanismele pe care Meta le aplică în prezent par să impună mai mulți pași inutili și cerințe suplimentare utilizatorilor, a spus Comisia.

În plus, atât Facebook, cât și Instagram par să folosească așa-numitele „modele întunecate” sau modele de interfață înșelătoare, atunci când vine vorba de mecanismele de „notificare și acțiune”.

DSA oferă utilizatorilor din UE dreptul de a contesta deciziile de moderare a conținutului atunci când platformele le elimină conținutul sau le suspendă conturile. Mecanismele de contestare ale Facebook și Instagram nu par să permită utilizatorilor să ofere explicații sau dovezi pentru a-și susține apelurile.

Cele trei platforme sociale pot examina documentele din dosarele de investigație ale Comisiei și pot răspunde în scris la constatările preliminare ale Comisiei. În plus, Facebook, Instagram și TikTok pot lua măsuri pentru a remedia încălcările. În paralel, va fi consultat Consiliul european pentru servicii digitale.

Amenzile pe care companiile le pot primi, dacă opiniile sunt confirmate, pot ajunge până la 6% din cifra de afaceri anuală totală a furnizorului la nivel mondial.

TikTok a mai fost acuzată în luna mai a acestui an pentru lipsa unui „depozit de reclame”, mai exact a informațiilor legate de conținutul reclamelor, utilizatorii vizați de reclame și cine a plătit pentru reclame.