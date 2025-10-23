Chinezii de la HONOR dotează cu tablete un laborator la Facultatea de Arhitectură de Interior, din București

Producătorul chinez de electronice HONOR, prezent și în România, anunță, joi, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, un parteneriat strategic cu Facultatea de Arhitectură de Interior din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București.

Colaborarea marchează o nouă etapă în extinderea programului global HONOR Talents, competiția internațională de design, artă digitală și inovație tehnologică cu un pilot dedicat NextGenCreators Romania, lansat în premieră, spune compania.

Producătorul a dotat unul dintre laboratoarele facultății cu tablete HONOR Pad10, care vor fi utilizate de studenți pentru cursuri de proiectare, desen digital și dezvoltarea conceptelor de design asistat de inteligență artificială.

În același timp, studenții au fost invitați să se înscrie în competiția globală de design, organizată de companie.

„Parteneriatul cu HONOR deschide studenților noștri noi perspective de exprimare artistică și profesională. Tehnologia devine tot mai mult un instrument de creație, iar colaborarea cu un brand care susține inovația prin artă reprezintă o oportunitate reală pentru tinerii designeri de a-și transforma ideile în proiecte vizibile internațional. HONOR Talents reprezintă o punte între culturi și generații. Suntem mândri că România joacă un rol de pionier în această inițiativă globală și că tinerii creativi români vor avea acum acces la o scenă internațională autentică”, a declarat conf. dr. arh. Oana Diaconescu, Decan al Facultății de Arhitectură de Interior, UAUIM.

Înscrierile în program sunt, în continuare, deschise până pe 10 decembrie 2025, ora 17:00.

Cele mai bune lucrări din România vor fi anunțate în februarie 2026 și vor fi premiate cu telefoane și tablete HONOR. Dincolo de recunoașterea locală, acestea vor putea fi selectate pentru turneul internațional, o serie de expoziții și evenimente globale dedicate artei, designului și tehnologiei.