CityZEN, mașina electrică a brașovenilor de la Allview, cotă de piață de peste 40% pe segmentul său

CityZEN - mașina electrică a celor de la Allview Auto, care poate fi condusă de la 16 ani, cu permis categoria B1, a atins în decembrie 2025 o cotă de piață de 59% pe segmentul său, al vehiculelor electrice urbane. Compania brașoveană este lider de piață în această categorie, cu o cotă de peste 42%, se arată într-un raport curent transmis Bursei de Valori București (BVB).

Profilul clienților Allview Auto „este format în principal din tineri care au dobândit permisul de conducere categoria B1 și caută soluții de mobilitate electrică accesibile, ușor de utilizat și adaptate deplasărilor zilnice”.

Modelul CityZEN, comercializat de Allview Auto, are 2-4 locuri, motor electric cu putere instalată de 13 kW (17, 7 CP), consum de 8 kW/100 km, o autonomie urbană de până la 170 km și viteza maximă de 90 km/h. De asemenea, are senzori de parcare, sistem de camere de 360 de grade și se alimentează cu un încărcător de la 220 volți. Există și variantele City Argo Pick-Up și City Argo Cargo - pentru transportul de marfă.



Cele mai multe înmatriculări de CityZEN din 2025 au fost înregistrate în București, Timiș și Brașov.

Pentru 2026, Allview Auto își propune să își consolideze poziția de lider și „să facă pași importanți către extinderea regională”.

„Direcțiile strategice vizează dezvoltarea rețelei de parteneri, susținerea creșterii vânzărilor și creșterea vizibilității internaționale a brandului, pe fondul interesului tot mai ridicat pentru mobilitatea electrică urbană. În paralel, compania are în vedere diversificarea portofoliului de vehicule electrice, pentru a răspunde mai eficient nevoilor unei piețe aflate în continuă transformare”, se arată în comunicatul companiei.

În 2026, compania se concentrează pe extindere, diversificare și consolidarea poziției ca „reper regional în mobilitatea sustenabilă”.







