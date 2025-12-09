City Grill a executat modernizări la Hanu’ lui Manuc din București, un restaurant emblematic de peste 200 de ani. Investiții totale de 3 milioane EUR în mai multe localuri din grupul lui Dragoș Petrescu

Grupul românesc City Grill, controlat de Dragoș Petrescu, anunță, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că finalizează anul 2025 cu investiții totale de 3 milioane EUR în restaurantele sale, printre care și spațiile pe care le operează la Hanu' lui Manuc, o clădire emblematică de peste 200 de ani, din centrul Bucureștiului.

Una dintre cele mai ample lucrări realizate în 2025 a vizat extinderea și modernizarea spațiilor de la Hanu’ lui Manuc, un proiect de aproximativ 550.000 de euro menit să „acomodeze un flux crescut de oaspeți și să optimizeze traseele de servire”.

În același timp, se derulează un proiect major de reconceptualizare a restaurantului Pescăruș, de la Parcul Regele Mihai I (Herăstrău). La această locație, „designul interior și zona tehnică trec printr-un proces amplu de modernizare, cu o investiție de 1,5 milioane de euro”, susține City Grill.

„Pescăruș este una dintre locațiile emblematice ale grupului, iar investițiile din prezent setează direcția pentru următorii ani, atât din punct de vedere arhitectural, cât și gastronomic. Modernizarea constantă este esențială pentru a rămâne trendsetter într-o industrie aflată într-o permanentă transformare. Evoluția gusturilor și așteptărilor cere inovație continuă și este nevoie de restaurante capabile să ofere mereu ceva nou, dar în același timp consecvent în calitate și experiență” - spune Daniel Mischie, director și co-fondator al companiei de ospitalitate.

Grupul a investit de asemenea 500.000 euro în reamenajarea a două restaurante Marty’s, brand intrat recent în portofoliu, dar și o locație nouă pentru lanțul de cafenele Gloria Jean’s, pe care o operează în franciză, în Baneasa Shopping City.

Clădirea Monte Carlo, din parcul Cișmigiu, „a suferit intervenții tehnice majore care pregătesc spațiul pentru noul concept de restaurant-destinație” - mai spune grupul.

În paralel, City Grill Primăverii a beneficiat de o reconfigurare a bucătăriei și de înlocuirea echipamentelor.

Aplicația proprie de mobil susține peste un sfert din încasările City Grill

Componenta digitală a devenit, la rândul ei, un pilon al creșterii. Aplicația Out4Food, considerată unul dintre cele mai eficiente sisteme de loializare din piața românească, generează în prezent 28% din cifra de afaceri a grupului.

Peste un sfert dintre comenzi sunt realizate prin scanarea aplicației, iar cei peste 380.000 de utilizatori activi confirmă succesul unui model centrat pe valoare tangibilă: acumularea automată a 10% din valoarea fiecărei note și multiple beneficii adiționale.

La nivelul experienței din restaurante, grupul a mizat în 2025 pe formate noi, inclusiv cu muzică.

„Mixtură de Lăutărie”, un concept muzical original, cu melodii românești reinterpretate și mixate live de un DJ, a fost introdus în mai multe restaurante ale grupului și a devenit rapid un diferențiator în piața locală, acolo unde atmosfera și ritmul întâlnirilor sociale influențează tot mai mult alegerea unui restaurant.

Dragoș Bercea devine Corporate Executive Chef

City Grill susține, în comunicat, că face și „inovație gastronomică”.

Această activitate este coordonată, din noiembrie 2025, de Dragoș Bercea, numit în funcția de corporate executive chef.

Cu experiență în proiecte de fine events și desemnat „Best Chef Evenimente 2025”, Dragoș Bercea „unifică viziunea culinară a întregului portofoliu și lucrează cu o generație nouă de chefi pentru a aduce consistență, rigoare și coerență în toate restaurantele grupului” - spune City Grill.

Sub coordonarea sa, meniurile sunt dezvoltate „în linie cu identitatea fiecărui brand și cu preferințele actuale ale publicului urban, combinând preparate cu tradiție cu reinterpretări moderne”, potrivit sursei citate.

“Experiența lui Dragoș Bercea în zona de fine events, acolo unde gastronomia este parte din arhitectura fiecărei experiențe, a adus în Grupul City Grill o abordare fresh, axată pe inovație culinară și sustenabilitate. Sub coordonarea lui, meniurile fiecărui brand sunt construite în jurul identității proprii a restaurantului, dar răspund totodată gusturilor actuale ale publicului urban, incluzând atât preparate cu tradiție, cât și reinterpretări moderne sau influențe internaționale. Un exemplu recent este extinderea meniului de la Pescăruș cu o secțiune de sushi creată de Chef Armin Bostan, un pas către diversificarea experienței pentru oaspeții familiarizați cu gastronomia globală”, a declarat Daniel Mischie.

1,5 milioane Euro investiții bugetate deja pentru anul 2026, de City Grill

2026 se conturează ca un „an al echilibrului între adaptare și consolidare, într-un context economic dominat de precauție”, precizează City Grill Group.

Într-o piață în care s-au dezvoltat livrările la domiciliu, prin intermediul aplicațiilor ca Glovo, Wolt sau Bolt, City Grill crede că „restaurantele care vor reuși să atragă oamenii înapoi” în saloane, prin „experiențe autentice, care reconectează și creează apartenență”.

„Continuăm să investim în sustenabilitate, surse locale de ingrediente, digitalizare, meniurile diversificate și inclusive, dar și vibe-ul din restaurant – atmosfera, energia locului. Acestea rămân elemente diferențiatoare și sunt esențiale pentru a rămâne lideri ai pieței. Clienții caută restaurante cu personalitate, care oferă experiențe autentice, dar nu fac compromisuri la calitate, gust sau servicii. Aici cred că se află cheia stabilității pe termen lung în HoReCa”, concluzionează Daniel Mischie, CEO City Grill Group.

Pentru 2026, City Grill Group spune că a bugetat investiții de peste 1,5 milioane de euro, cu accent pe extinderea portofoliului, modernizarea continuă a restaurantelor și dezvoltarea meniurilor, alături de prioritizarea sustenabilității și a colaborărilor cu producători locali.

Fondat în 2004, Grupul City Grill operează în prezent restaurante și cafenele sub brandurile Caru’ cu Bere, Hanu’ lui Manuc, Pescăruș, Hanu’ Berarilor, Buongiorno.Italian, City Grill, City Grill Family și City Grill Delivery, precum și La Boheme, primul hotel din portofoliu. De asemenea, a lansat proiecte mai recente, ca Aubergine, Marty Restaurants și complexul de evenimente Zooma din Corbeanca.