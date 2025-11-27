Cine sunt antreprenorii arădeni care vor să preia afacerea orădeană Piața9. Unul dintre ei e acționar la Dinamo

Tranzacția prin care antreprenorii arădeni Ovidiu Andrieș și Daniel Imbre, fondatorii furnizorului de combustibil Smart Diesel, intenționează să preia o parte din Honest Food SRL din Oradea, firmă care operează restaurantele-cofetărie Piața9, a intrat pe masa Consiliului Concurenței.

Honest Food SRL deține două unități Piața9 în Oradea și urmează să deschidă una și în București. Firma produce și comercializează o gamă largă de produse alimentare, de la preparate din carne proaspătă, dulciuri și patiserie, precum babka, cozonaci, fursecuri, paste tartinabile, ciocolată și drajeuri, până la snack-uri precum biscuiți crackers și granola.

Brandul Piața9 a fost fondat la Oradea, acum peste șase ani, de soții Galea și Cristian Varodi. În 2024, compania a raportat un profit de aproape 52.400 lei și o cifră de afaceri de aproape 36,8 milioane lei, având 124 de salariați, conform celor mai recente date publicate de Ministerul Finanțelor.

Dacă tranzacția va fi finalizată, Ovidiu Andrieș și Daniel Imbre vor prelua controlul firmei împreună cu cei trei fondatori.

„În conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, această operaţiune trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege”, precizează Consiliul Concurenței.

Cine sunt cumpărătorii

Antreprenorii români Ovidiu Andrieș și Daniel Imbre au fondat, în 2010, Smart Diesel Group, considerat cel mai mare distribuitor independent de carburanți din România, cu afaceri de peste 1,41 miliarde de lei și un profit de peste 224,6 milioane de lei în 2024. La finalul anului 2020, cei doi antreprenori au vândut majoritar Smart Diesel grupului german DKV, potrivit ZF.

În 2024, Ovidiu Andrieș a vândut și ultima sa participație de 30% către grupul german DKV, intrând astfel în rândul milionarilor români, conform Profit.ro.

Antreprenorul, care a intrat în acționariatul clubului de fotbal Dinamo în toamna anului 2024, controlează un grup de companii care activează în domenii precum comercializarea carburanților, a pieselor auto, întreținerea și repararea autovechiculelor, producția de energie electrică, dezvoltarea imobiliară și operarea de restaurante.

Profit.ro mai arată că, în 2025, Andrieș a obținut autorizația de construire pentru un ansamblu rezidențial de aproximativ 120 de apartamente premium în nordul Bucureștiului, proiect prin care s-a lansat pe piața imobiliară în 2022. Antreprenorul este și unul dintre acționarii inițiali cu o cotă semnificativă în cadrul fondului de investiții Meta Estate Trust.

Andrieș are un parteneriat și cu Adi Steiner și Roxana Cristea, foști manageri Strabag și proprietarii dezvoltatorului imobiliar STC Partners, împreună cu care dezvoltă ansamblurile rezidențiale Quartier Pipera, Quartier Ferdinand și Quartier Azuga din București, în ultimul fiind implicat și fotbalistul Radu Drăgușin. De asemenea, antreprenorul s-a asociat cu platforma de investiții imobiliare comerciale SyndiFi, lansată anul trecut, pentru un proiect de parc de retail aflat în construcție în nordul municipiului Oradea, mai arată Profit.ro. Ovidiu Andrieș deține pachetul majoritar al Transport Service Group (TSG).

La rândul său, Daniel Imbre controlează firmele Happy Crop SRL (se ocupă cu cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase) și Motion Capital SRL (activități de holding) care nu au generat cifră de afaceri în anii 2022-2024.

Vânzătorii Daniel și Anca Galea dețin participația majoritară în Honest Food SRL (Piața9), în timp ce Cristian Varodi are o participație minoritară. Soții Galea controlează, de asemenea, firmele Lola's Bakery SRL (specializată în fabricarea prăjiturilor și produselor de patiserie) și Paul Louis Consulting SRL (consultanță pentru afaceri și management), care, potrivit Consiliului Concurenței, nu au desfășurat activitate economică în ultimii trei ani.