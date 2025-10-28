Skip to content

Chinezii de la Haier vând fabrica de frigidere din Ploiești, în care au investit zeci de milioane de EUR

haier
Sursă: © Tea | Dreamstime.com

Grupul chinez Haier scoate la vânzare fabrica de frigidere de la Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, conform unui comunicat transmis marți comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Haier a început să producă frigidere în fabrica din Prahova, prima din Uniunea Europeană, la sfârșitul anului 2021, după realizarea o investiție de 70 de milioane de euro.

Acum, compania multinațională de electrocasnice și electronice de consum vrea să vândă fabrica situată în apropierea orașului Ploiești, a anunțat compania de consultanță Colliers, care a fost desemnată consultant exclusiv pentru această vânzare.

Fabrica Haier România este amplasată pe un teren de 130.000 de metri pătrați, unitatea de producție fiind situată în zona industrială Ariceștii Rahtivani, la mai puțin de 1 oră de centura de nord București.

„În cadrul procesului de aliniere strategică la obiectivele globale, compania a decis recent să își optimizeze structura activităților de producție din Europa și, în acest context, să încheie operațiunile unității din România, măsură care va fi urmată de procesul de vânzare a acesteia”, conform Colliers.

În februarie 2024, producătorul chinez de electrocasnice Haier Tech anunța că va disponibiliza 40% din forța de muncă de la fabrica de frigidere din Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, ceea ce însemna concedierea a aproximativ 400 de angajați din totalul de 988.

Compania a justificat măsura prin „contracția pieței și scăderea cererii pe toate categoriile – care persistă, consecință a efectului post-pandemic și a recentei crize în Europa și la nivel global”, potrivit Observator Prahovean.

„Haier intenționează să mențină peste 60% din personal, securizând pozițiile critice care să permită o redresare rapidă a producției de îndată ce condițiile de piață o vor permite”, au precizat reprezentanții companiei pentru sursa citată.

Anterior deciziei de a scoate la vânzare fabrica, grupul chinez a anunțat, în ianuarie 2025, închiderea definitivă a acesteia.

„Această decizie este rezultatul unei analize strategice globale care include acțiuni cheie de restructurare în cadrul unui plan mai amplu de transformare pentru Haier Europe, cu scopul de a restabili profitabilitatea”, explica grupul chinez.

Afaceri

Logoul OpenAI pe telefon

OpenAI (ChatGPT) se restructurează ca și „corporație în beneficiu public”, pentru profit, în urma unui nou acord cu Microsoft

Radu Miruta si Alin Burcea

Ministrul Turismului contra voucherelor de vacanță: „Nu este în regulă ca oamenii care nu sunt bugetari să suporte prețuri mai mari și calitate mai proastă” / Atac la Burcea de la ANAT: „Să lase un pic vocea mai jos”, când asociația „are astfel de țepe față de turiști!”

masini second hand

Autovit.ro, tranzacții de 2 miliarde EUR, în primele 8 luni din 2025. Cum arată piața auto

black friday

Când se desfășoară Black Friday 2025 la Flip.ro, startup-ul românesc de telefoane, tablete, laptopuri, console și ceasuri smart SH

Fabrica românească Lăptăria cu Caimac caută finanțări de la investitori, prin obligațiuni de 3 milioane EUR

inteligenta artificiala

Doar 5% din companiile la nivel global sunt „pregătite pentru viitor” în domeniul inteligenței artificiale (analiză)

Ionel Burtea, Abund Berry

Producătorul român de fructe Abund Berry și-a pus panouri solare și baterii de stocare a energiei, printr-un parteneriat cu portughezii de la Greenvolt

Logoul SoftBank pe o clădire

Japonezii de la SoftBank aprobă ultima tranşă de 22,5 miliarde dolari din investiţia în OpenAI (ChatGPT)

Nik-Storonsky

Fondatorul Revolut, Nikolay Storonsky, ținta unei potențiale operațiuni de răpire ordonate de gruparea rusă Wagner (procurori)