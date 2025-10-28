Chinezii de la Haier vând fabrica de frigidere din Ploiești, în care au investit zeci de milioane de EUR

Grupul chinez Haier scoate la vânzare fabrica de frigidere de la Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, conform unui comunicat transmis marți comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Haier a început să producă frigidere în fabrica din Prahova, prima din Uniunea Europeană, la sfârșitul anului 2021, după realizarea o investiție de 70 de milioane de euro.

Acum, compania multinațională de electrocasnice și electronice de consum vrea să vândă fabrica situată în apropierea orașului Ploiești, a anunțat compania de consultanță Colliers, care a fost desemnată consultant exclusiv pentru această vânzare.

Fabrica Haier România este amplasată pe un teren de 130.000 de metri pătrați, unitatea de producție fiind situată în zona industrială Ariceștii Rahtivani, la mai puțin de 1 oră de centura de nord București.

„În cadrul procesului de aliniere strategică la obiectivele globale, compania a decis recent să își optimizeze structura activităților de producție din Europa și, în acest context, să încheie operațiunile unității din România, măsură care va fi urmată de procesul de vânzare a acesteia”, conform Colliers.

În februarie 2024, producătorul chinez de electrocasnice Haier Tech anunța că va disponibiliza 40% din forța de muncă de la fabrica de frigidere din Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, ceea ce însemna concedierea a aproximativ 400 de angajați din totalul de 988.

Compania a justificat măsura prin „contracția pieței și scăderea cererii pe toate categoriile – care persistă, consecință a efectului post-pandemic și a recentei crize în Europa și la nivel global”, potrivit Observator Prahovean.

„Haier intenționează să mențină peste 60% din personal, securizând pozițiile critice care să permită o redresare rapidă a producției de îndată ce condițiile de piață o vor permite”, au precizat reprezentanții companiei pentru sursa citată.

Anterior deciziei de a scoate la vânzare fabrica, grupul chinez a anunțat, în ianuarie 2025, închiderea definitivă a acesteia.

„Această decizie este rezultatul unei analize strategice globale care include acțiuni cheie de restructurare în cadrul unui plan mai amplu de transformare pentru Haier Europe, cu scopul de a restabili profitabilitatea”, explica grupul chinez.