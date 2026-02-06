Chatbot-ul ANA, bazat pe inteligență artificială, disponibil direct pe portalul ANAF. Ce informații poate oferi

De vineri, 6 februarie, asistentul virtual conversațional (chatbot) ANA, bazat pe inteligență artificială, prin care contribuabilii pot adresa întrebări pe diverse teme fiscale, a devenit accesibil direct pe portalul ANAF, a anunțat Fiscul.

Chatbot-ul a fost testat inițial la nivelul SPV. Potrivit Fiscului, până acum, peste 23.000 de persoane au interogat platforma ANAF (19.000 conversații inițiate), generând peste 156.000 de mesaje. În medie, un utilizator a petrecut timp de 10 minute în faza de interogare a asistentului virtual.

„Chatbot-ul ANA este în continuare în perioadă de testare, iar feedback-ul primit din partea utilizatorilor este utilizat atât pentru îmbunătățirea funcționalității viitoare a acestuia, cât și pentru îmbunătățirea serviciilor generale și comunicării ANAF cu contribuabilii”, precizează Fiscul.

În această etapă, asistentul virtual oferă informații generale, ce vizează închirierea bunurilor din patrimoniul personal, venituri din activități independente, depunerea declarațiilor de înregistrare fiscală și de mențiuni, dar și depunerea altor formulare fiscale.

ANAF spune că deși chatbot-ul nu poate oferi în această etapă de dezvoltare răspunsuri tuturor întrebărilor, în special celor care vizează domenii pentru care nu a fost încă dezvoltat, utilizatorii sunt încurajați să adreseze întrebări pe toate temele de interes.

Ce spunea anul trecut o șefă din ANAF despre chatbot-ul „ANA”

StartupCafe.ro a anunțat încă de anul trecut că ANAF va avea un chatbot care va fi destinat în special sprijinirii contribuabililor mici.

„Așa cum știți, avem și alte servicii pe care le dezvoltăm în continuare. De exemplu, contact center-ul care, de fapt, nu este doar un simplu call-center al Agenției. Este integrat și cu soluția de chat și în viitor va fi integrat și cu o soluție de chatbot”, a spus Rodica Duță, director general adjunct al Direcției Generale de Asistență pentru Contribuabili.

Rodica Duță a explicat că viitorul „robot” conversațional al instituției va funcționa integrat cu soluția de contact center existentă, pentru a asigura o interacțiune eficientă între contribuabili și agenție.

„La momentul la care chatbot-ul, când va fi implementat, nu va ști să răspundă, va fi integrat cu această soluție de contact center, chat-ul agenției, astfel încât un agent uman să poată să preia conversația dacă inteligența artificială nu va ști să răspundă și astfel încât, eventual, conversația apoi să fie transferată și către un agent uman, în call center”, spunea Duță.

În cazurile mai complexe, precum interpretarea unor situații legislative noi, solicitarea va fi redirecționată prin formularul de contact către specialiști pentru analiză, preciza aceasta.