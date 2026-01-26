„Bună, eu sunt ANA”. Fiscul anunță lansarea „robotului” de inteligență artificială. Ce va putea face chatbot-ul

ANAF anunță, luni, lansarea ANA, un asistent virtual bazat pe inteligență artificială care poate fi folosit de contribuabili pentru a obține informații generale despre obligațiile fiscale.

StartupCafe.ro a scris încă de anul trecut că Fiscul pregătește lansarea acestui chatbot. Într-o primă etapă, care este faza de testare, chatbot-ul va fi disponibil doar în conturile de SPV ale utilizatorilor, ulterior fiind accesibil direct din portalul instituțional www.anaf.ro.

Ce informații va oferi ANA, „robotul” conversațional bazat pe inteligență artificială al Fiscului

Fiind un instrument bazat pe tehnologie, la data lansării ANA va deține un set parțial de răspunsuri la întrebările utilizatorilor. În continuare, chatbot-ul va fi într-un proces continuu de actualizare și își va dezvolta performanța pe măsură ce interacționează cu utilizatorii, pe baza întrebărilor adresate de aceștia.

ANAF spune că sistemul se dezvoltă și se îmbunătățește continuu odată cu fiecare problematică sau întrebare adresată. „Cu cât mai mulți utilizatori vor accesa chatbot-ul și vor adresa întrebări, cu atât asistentul virtual va deveni mai precis, mai util și mai adaptat nevoilor reale ale contribuabililor”, conform Fiscului.

În prima etapă, ANA va oferi informații generale despre obligațiile fiscale ale persoanelor fizice care obțin venituri din închirierea bunurilor personale și/sau activități independente. Pe măsură ce sistemul acumulează date și experiență prin interacțiuni reale, domeniile acoperite se vor extinde.

Astfel, ANA va putea răspunde în viitor la o gamă tot mai largă de întrebări din domeniul fiscal, simplificând accesul la informații fiscale pentru toți contribuabilii.

ANAF încurajează contribuabilii să interacționeze activ cu ANA și să transmită permanent feedback.

Chatbot-ul face parte din proiectul “Dezvoltarea serviciilor la distanță (electronice sau telefonice) actuale, prin noi funcționalități și/sau crearea de servicii noi - e-Services ANAF”, parte a Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C8 - Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii, Reforma 1 - Reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) prin digitalizare, Investiția 1 – Creșterea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor digitale.