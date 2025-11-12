ANAF va avea în curând și chatbot. Ce va putea face ANA, „robotul” conversațional de inteligență artificială al Fiscului

ANAF va lansa în curând un asistent virtual conversațional (chatbot) bazat pe inteligență artificială, aflat în prezent în faza de testare, care va fi destinat în special sprijinirii contribuabililor mici și care va purta numele ANA.

„Așa cum știți, avem și alte servicii pe care le dezvoltăm în continuare. De exemplu, contact center-ul care, de fapt, nu este doar un simplu call-center al Agenției. Este integrat și cu soluția de chat și în viitor va fi integrat și cu o soluție de chatbot”, a anunțat Rodica Duță, director general adjunct al Direcției Generale de Asistență pentru Contribuabili, miercuri, la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie organizat de Camera Consultanților Fiscali (CCF).

Rodica Duță a explicat că viitorul „robot” conversațional al instituției va funcționa integrat cu soluția de contact center existentă, pentru a asigura o interacțiune eficientă între contribuabili și agenție.

„La momentul la care chatbot-ul, când va fi implementat, nu va ști să răspundă, va fi integrat cu această soluție de contact center, chat-ul agenției, astfel încât un agent uman să poată să preia conversația dacă inteligența artificială nu va ști să răspundă și astfel încât, eventual, conversația apoi să fie transferată și către un agent uman, în call center”, a afirmat Duță.

În cazurile mai complexe, precum interpretarea unor situații legislative noi, solicitarea va fi redirecționată prin formularul de contact către specialiști pentru analiză, spune ea.

„În cazul în care, chiar și așa, să zicem că e o situație nouă, legislativă, nu poate fi răspuns, aceasta va fi transmisă într-un final, într-un formular de contact pe care, de altfel, îl știți, astfel încât solicitarea să fie analizată la nivel de interpretare a legislației pentru că și inteligența artificială, la momentul de față, o vedem cu anumite limitări, este într-o dezvoltare continuă. Inteligența artificială, după cum bine știți, învață, de altfel, de la factorul uman, nu se hrănește singură cu informația. Ea poate să o analizeze și, eventual, să o interpreteze cum vrea sau poate să fie ajutată de factorul uman, astfel încât să fie ghidată în înțelegerea mai bună a textelor pe care le interpretează”, a spus Rodica Duță.

La rândul său, Doru Dudaș, președintele Comitetului Fiscal al CCF, a dezvăluit că viitorul chatbot al ANAF se va numi ANA și va reprezenta un pas important în direcția digitalizării și valorificării inteligenței artificiale în relația cu contribuabilii.

„Eu pot să vă spun: colegii testează încă, dar ANA va fi surpriza în viitorul apropiat și va reprezenta, de fapt, o valorificare în această zonă de asistență a inteligenței artificiale. Va fi un semn, într-adevăr, de valorificare a inteligenței artificiale, pentru că Agenția fiscală nu poate rămâne pe loc, pentru că dacă rămâne pe loc, va avea de pierdut. Dacă Agenția fiscală pierde, vom pierde cu toții”, a afirmat Doru Dudaș.

Rodica Duță a mai spus că ANAF mai are un proiect în dezvoltare.

„Face parte tot din PNRR și va introduce o interacțiune digitală a Administrației fiscale cu contribuabilul, în sensul că atunci când contribuabilul este angrenat în diverse proceduri cu Administrația fiscală, poate fi utilizată această interacțiune video ca să eliminăm deplasarea la organul fiscal”, a afirmat ea.