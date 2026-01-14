Ce trebuie să știi înainte de a investi în cripto. Sfaturi utile de la Binance Academy

Criptomonedele reprezintă o oportunitate pentru oricine dorește să exploreze viitorul finanțelor digitale. Dar, înainte de a investi, este important să înțelegi bazele, riscurile, capcanele comune. Sunt lucruri esențiale, destul de simple, care îți pot crește atât șansele ca investiția ta să fie profitabilă, cât și șansele ca fondurile să fie în siguranță.

Descoperă elementele de bază despre criptomonede și blockchain

Spațiul blockchain este divers, cu mii de rețele și proiecte cripto. Bitcoin și Ethereum sunt cele mai cunoscute, dar există multe altele. Fiecare are riscuri și beneficii diferite.

Pe scurt, blockchainul este un registru digital sigur și partajat, păstrat de multe computere din întreaga lume. Această descentralizare face rețeaua rezistentă la atacuri și datele rezistente la manipulare.

Proof of Work (PoW) și Proof of Stake (PoS) sunt două mecanisme comune utilizate de blockchain-uri pentru a menține rețeaua în siguranță:

Proof of Work folosește puterea computerului pentru a rezolva puzzle-uri și a confirma tranzacții (așa cum se întâmplă în mineritul Bitcoin).

Proof of Stake alege cine confirmă tranzacțiile pe baza cantității de monede pe care o blochează (alocă în staking). PoS este utilizat de Ethereum și multe alte altcoins.

Citește whitepaper-ul proiectelor!

Înainte de a investi într-un nou proiect cripto, este important să cauți whitepaper-ul (cartea albă) proiectului, care este un fel de plan de afaceri. Aceasta este un document care explică despre ce este vorba în proiect, cum funcționează și ce speră să realizeze. Whitepaper-ul nu trebuie să fie ca o reclamă, ci să fie clar, detaliat și deschis în legătură cu provocările viitoare.

Pentru că whitepaper-ul este și despre viitor, adică ce și când urmează să se întâmple, verifică dacă proiectul oferă update-uri/actualizări periodice și dacă își respectă promisiunile și deadline-urile.

Așteaptă-te la volatilitate

Prețurile criptomonedelor se pot modifica rapid și pot avea fluctuații mari. Orice investiție are riscul ei, iar domeniul cripto nu este ferit de risc. Dar la fel ca la orice activ care se poate tranzacționa, prețul se modifică, în funcție de cerere și ofertă. Prețul unei criptomonede se poate modifica la fel de repede, atât în sus (adică prețul crește), cât și în jos (adică prețul scade). Volatilitatea face parte din piața cripto. Nu e de speriat, este de înțeles pentru a o folosi în avantajul tău. Și să nu crezi că doar piața cripto e volatilă, pentru că sunt și companii listate pe burse internaționale care cresc sau scad cu câteva zeci de procente pe zi.

Pregătește-ți contul, strategia și securitatea

Pentru a începe drumul investițiilor în cripto, ai nevoie de un cont, la un exchange cripto, precum Binance. Ai grijă ce site-uri folosești, mereu intră pe cele oficiale. Un sfat aici, activează autentificarea în 2 pași (2FA) pentru un plus de securitate.

Strategia este importantă. Gândește-te în ce investești și cât investești. Fii pregătit atât pentru o apreciere a prețului, cât și pentru o scădere. Gândește-te dacă vrei să investești pe termen lung, dacă vrei să faci trading pe termen scurt sau dacă vrei să le faci pe amândouă.

Dar întrebarea este, ce faci cu criptomonedele pe care le-ai cumpărat? Aici intră în scenă portofelele cripto.

Fundația siguranței tale. Ce este un portofel cripto?

Un portofel cripto este un instrument care îți permite să interacționezi cu rețelele blockchain pentru a-ți gestiona criptomonedele și alte active digitale. Poți trimite și poți primi active digitale direct pe aceste portofele.

Un portofel cripto nu e un buzunar fizic, ci un instrument digital care stochează cheile private, adică coduri secrete care dovedesc că tu ești proprietarul criptomonedelor tale. Fără ele, nu poți accesa sau transfera fondurile. Gândește-te la el ca la cheia de la casă: cheia publică e adresa casei (unde trimiți bani), iar cea privată e cea care deschide ușa.

Un portofel cripto conține, de asemenea, una sau mai multe perechi de chei publice și private și o adresă, care este un identificator alfanumeric generat pe baza acestor chei. În practică, te poți gândi la o adresă de portofel ca la o „locație specifică" pe blockchain, către care pot fi trimise monede. Similar cu modul în care partajezi adresa de e-mail cu alte persoane pentru a primi mesaje, poți partaja adresa publică a portofelului cu alte persoane pentru a primi fonduri.

Cheia privată este ca parola portofelului. Oferă acces la criptomonedele din portofel, indiferent de tipul portofelului pe care îl folosești. Chiar dacă îți pierzi accesul la computer sau smartphone, poți accesa fondurile pe alt dispozitiv, atât timp cât ai cheia privată sau fraza seed corespunzătoare (o colecție de cuvinte care poate fi folosită pentru a vă accesa portofelul de criptomonede). Cheile private și frazele seed trebuie păstrate secrete tot timpul.

Contrar credinței populare, portofelele cripto nu stochează cu adevărat activele digitale. În schimb, oferă instrumentele necesare pentru a accesa și a cheltui deținerile cripto. Cu alte cuvinte, portofelele cripto generează informațiile necesare pentru a trimite și primi active prin tranzacții pe blockchain.

Tipuri de portofele

Există mai multe tipuri de portofele, fiecare cu scopul lui. Alegerea depinde de nevoile tale: cât de des tranzacționezi, cât de mult valorează investiția și cât de mult te pricepi la tehnologie. Principalele tipuri de portofele sunt:

Portofele online (hot wallets): Conectate la internet, ideale pentru uz zilnic.

Conectate la internet, ideale pentru uz zilnic. Portofele offline (cold wallets): Izolate de net, perfecte pentru stocare pe termen lung.

Izolate de net, perfecte pentru stocare pe termen lung. Alte variante: Hardware (dispozitive fizice), software (aplicații) sau paper (hârtie cu coduri printate).

Portofele Web3 cu custodie vs. fără custodie

Majoritatea portofelelor cripto sunt fie cu custodie, fie fără custodie, diferind în primul rând în ceea ce privește deținerea și controlul cheilor private.

Portofelele cu custodie sunt gestionate de alte entități în locul tău (de exemplu, bursele cripto) care îți păstrează și îți administrează cheile private. Avantajul e că îți oferă maxim de confort: dacă îți uiți parola sau pierzi accesul, de obicei îți poți recupera fondurile destul de ușor. În schimb, trebuie să ai încredere totală în securitatea și în buna-credință a acelei platforme, pentru că tu nu deții efectiv controlul complet asupra banilor tăi.

Portofelele fără custodie, în schimb, îți dau ție control 100% asupra frazei seed și a cheilor private, deci tu ești singurul proprietar real al criptomonedelor tale. Asta înseamnă securitate și confidențialitate maxime, dar și responsabilitate pe măsură: dacă îți pierzi fraza seed sau ți-o fură cineva, recuperarea e practic imposibilă, deci nimeni altcineva nu te poate salva.

Pe scurt: alegi portofel cu custodie dacă vrei totul simplu și comod, iar portofel fără custodie dacă prioritatea ta e să ai control total și să nu depinzi de nimeni. Tu decizi ce ți se potrivește mai bine!

Curios să afli mai multe? Accesează https://www.binance.com/ro/academy/articles și folosește filtre pentru a găsi mai ușor articolele potrivite nivelului tău de cunoștințe sau interesului tău.

Binance Academy este o platformă educațională de top despre blockchain și criptomonede, care oferă peste 1.000 de articole și noțiuni explicative, plus cursuri despre blockchain, criptomonede, Web3 și multe altele. Lansată în 2018, aceasta deservește milioane de cursanți din întreaga lume în peste 30 de limbi, inclusiv în limba română. Tot conținutul este accesibil gratuit.

