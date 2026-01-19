Ce marcă auto a fost cea mai căutată în 2025 pe platforma Autovit (Analiză)

Peste 40% din totalul anunțurilor publicate și vizualizate pe platforma autovit.ro se referă la mașini cu prețuri cuprinse 10.000 și 25.000 de euro, se arată într-un comunicat al platformei de vânzări auto online, transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Procentul arată că interesul cumpărătorilor rămâne orientat către „mașini cu un echilibru clar între preț, vechime și dotări”, subliniază reprezentanții platformei.

Oferta din platformă este dominată de motoarele diesel (60%), însă interesul utilizatorilor pentru acest tip de motorizare s-a redus cu 5% față de 2024, judecând după totalul vizualizărilor.

În paralel, motorizările electrificate (hibride, plug-in hibride și electrice) au ajuns să reprezinte peste 11% din totalul anunțurilor. Interesul, însă, este mai ridicat decât oferta disponibilă.

65% dintre căutările din 2025 sunt pentru autoturisme cu cutie automată, iar aproape 40% dintre anunțuri și vizualizări sunt pentru mașini tip SUV, acestea fiind urmate de sedan și modelele combi.

Mașinile chinezești, în creștere

În ceea ce privește mărcile, BMW a fost în 2025 atât cel mai ofertat cât și cel mai căutat brand. Acesta a fost urmat de Volkswagen, Mercedes-Benz și Audi.

Cea mai scumpă mașină scoasă la vânzare pe Autovit a fost un Lamborghini Revuelto (726.000 euro), iar cea mai puternică - Lucid Air Sapphire (1.234 cai putere).

Autoturismele de proveniență chineză au o tendință de creștere pe autovit.ro, „reflectând deschiderea utilizatorilor către mărci și soluții noi”. Astfel, pe platformă se regăsesc anunțuri cu de la peste zece mărci chinezești, printre care BYD, Chery, Geely, MG sau BAIC.

Cel mai mare interes este pentru mașinile produse în perioada 2019-2021. Pe de altă parte, modelele mai noi (2024-2025) generează un volum de vizualizări „semnificativ”, raportat la oferta existentă.











