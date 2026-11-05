Ce face investitoarea româncă Luciana Lixandru mai departe, în urma închiderii biroului european al fondului de investiții Sequoia

Investitoarea româncă Luciana Lixandru, partener în biroul european al mega-fondului de capital Sequoia, a declarat că va investi în continuare, personal, în startup-uri de tehnologie europene, după ce firma de de investiții americană a anunțat că își închide biroul de la Londra, care se ocupa de companiile europene.

Într-o postare pe LinkedIn, investitoarea originară din Buzău a menționat că va fi în continuare partener în cadrul fondului de investiții din Silicon Valley, dar ea va rămâne la Londra.

„Hotărârea mea cu privire la Europa a rămas neschimbată, la fel și decizia mea de a rămâne aici; când am avut ocazia să mă mut la San Francisco, am ales să rămân aici și să mă concentrez pe acest ecosistem minunat, chiar dacă e imperfect. Europa este locul unde se află familia mea și unde doresc să construiesc. Voi rămâne partener în cadrul Sequoia și voi continua să fac parte din consiliile de administrație ale companiilor din portofoliul meu, investind, totodată, personal, în următoarea generație de fondatori europeni extraordinari. Voi reveni curând cu detalii despre pașii mei următori. Deocamdată, aștept cu nerăbdare să petrec timp alături de nou-născutul meu” - a transmis Luciana Lixandru.

Miercuri, 4 noiembrie 2026, legendarul fond de investiții Sequoia Capital a anunțat că își închide biroul european, după 6 ani de activitate.

„Închidem biroul nostru din Londra, ceea ce înseamnă că mai mulți colegi vor părăsi Sequoia. Nu este vorba despre echipă – aceștia sunt excelenți. Pur și simplu nu considerăm necesară o prezență locală. Credem că Europa va continua să genereze fondatori și companii excepționale și că putem oferi în continuare sprijin de nivel mondial din sediul nostru central, situat în Bay Area”, a anunțat fondul de capital.

În aprilie 2026, firma americană de investiții a strâns un nou fond de investiții, de aproximativ 7 miliarde de dolari, pentru finanțarea unor companii IT americane și europene. Noul fond Sequoia va investi în companii mari și mature, care dezvoltă, în principal, tehnologii bazate pe inteligență artificială. În mai mică măsură, fondul alocă bani și pentru firme non-AI.

Fondul de investiții american Sequoia Capital este considerat „bunicul” investițiilor de venture capital din Silicon Valley. Este cunoscut în primul rând pentru investiția de 150.000 de dolari acordată în anul 1978 unui mic startup de calculatoare personale, deschis cu doi ani înainte: Apple. În 1999, un startup „de un an” a primit o investiție de 25 de milioane de dolari, condusă de Sequoia: Google.

YouTube, Oracle și WhatsApp au primit și ele finanțări de la legendarul fond de investiții american.

Sequoia a investit și în companii de tehnologie cu fondatori din Europa: UiPath (România), Stripe (Irlanda), Eleven Labs (Polonia), Klarna (Suedia).

Luciana Lixandru venise la Sequioa în anul 2020, când americanii au lansat biroul de la Londra. Anterior, fusese partener în cadrul Accel Partners, un rival al Sequoia.

Luciana Lixandru este originară din Buzău, unde a absolvit Colegiul Național „BP Hasdeu”, potrivit publicației locale sansanews.ro. Părinții ei, Mihaela şi Nicolae Lixandru, au făcut afaceri în plan local, în domeniul cofetăriilor.

În 2003, Luciana a plecat în SUA pentru a face facultatea. Ea a studiat Matematica și Economia la Universitatea Georgetown din Washington (2003-2007), iar apoi a lucrat, ca analist, la Morgan Stanley, una dintre cele mai mari bănci de investiții din lume.

În anul 2017, când activa în fondul Accel Partners, românca a coordonat o rundă de investiții de serie B în valoare de 153 de milioane de dolari, acordară companiei de automatizări software UiPath, fondate la București de antreprenorul român Daniel Dines. În prezent, UiPath este listată pe Bursa de la New York.