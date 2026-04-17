Fondul de investiții american Sequoia, cu Luciana Lixandru în echipă, a mai strâns 7 miliarde dolari pentru firme IT din SUA și Europa

Firma americană de investiții Sequoia Capital, cu buzoianca Luciana Lixandru în echipa pentru Europa, a strâns un nou fond de investiții, de aproximativ 7 miliarde de dolari, pentru finanțarea unor companii IT americane și europene, conform Bloomberg.

Noul fond Sequoia va investi în companii mari și mature, care dezvoltă, în principal, tehnologii bazate pe inteligență artificială. În mai mică măsură, fondul alocă bani și pentru firme non-AI.

Fondul de investiții american Sequoia Capital este considerat „bunicul” investițiilor de venture capital din Silicon Valley. Este cunoscut în primul rând pentru investiția de 150.000 de dolari acordată în anul 1978 unui mic startup de calculatoare personale, deschis cu doi ani înainte: Apple. În 1999, un startup „de un an” a primit o investiție de 25 de milioane de dolari, condusă de Sequoia: Google.

YouTube, Oracle și WhatsApp au primit și ele finanțări de la legendarul fond de investiții american.

Sequoia a investit și în companii de tehnologie cu fondatori din Europa: UiPath (România), Stripe (Irlanda), Eleven Labs (Polonia), Klarna (Suedia).

Investițiile europene ale Sequoia sunt coordonate din birourile sale de la Londra, unde activează și românca Luciana Lixandru, partener în cadrul firmei de capital.

Ea a venit la Sequioa în anul 2020, când americanii au lansat biroul de la Londra. Anterior, fusese partener în cadrul Accel Partners, un rival al Sequoia.

Luciana Lixandru este originară din Buzău, unde a absolvit Colegiul Național „BP Hasdeu”, potrivit publicației locale sansanews.ro. Părinții ei, Mihaela şi Nicolae Lixandru, au făcut afaceri în plan local, în domeniul cofetăriilor.

În 2003, Luciana a plecat în SUA pentru a face facultatea. Ea a studiat Matematica și Economia la Universitatea Georgetown din Washington (2003-2007), iar apoi a lucrat, ca analist, la Morgan Stanley, una dintre cele mai mari bănci de investiții din lume.

În anul 2017, când activa în fondul Accel Partners, românca a coordonat o rundă de investiții de serie B în valoare de 153 de milioane de dolari, acordară companiei de automatizări software UiPath, fondate la București de antreprenorul român Daniel Dines. În prezent, UiPath este listată pe Bursa de la New York.