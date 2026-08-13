Doi sârbi au obținut 12 milioane dolari de la Sequoia și alți investitori, pentru startup-ul lor AI

Doi fondatori din Serbia au fondat un startup de videoclipuri cu inteligență artificială la începutul anului și au obținut o finanțare de tip Seed de 12 milioane dolari de la fondul de investiții Sequoia și alții.

La runda de finanțare în startup-ul Preview au mai participat The General Partnership și un investitor privat, Badrul Farooqi.

Instrumentul este dezvoltat de Stefan Fejes și Veljko Tornjanski, doi prieteni originari din Serbia care se cunosc din liceu. Cei doi au făcut parte din echipa care a fondat startup-ul Veed.io, tot de videoclipuri generate cu inteligență artificială, și din echipa Vizcom, care dezvoltă instrumente AI creative pentru artiști și designeri.

Platforma dezvoltată de ei permite crearea de videoclipuri cinematice cu inteligență artificială, de la concepte la produsul final, inclusiv încadraturi, scene și personaje, printre altele. Sequoia scrie că Preview este ca un „Cursor pentru video”, referindu-se la platforma populară de codare cu AI cumpărată de Elon Musk acum 2 luni.

„Preview combină o cronologie video cu un canvas infinit pentru idee într-un singur spațiu de lucru multiplayer colaborativ. Echipele pot genera cu orice model și pot urmări fiecare personaj, locație și recuzită, cu înregistrări complete ale modului în care a fost creat fiecare asset”, a scris fondul de investiții într-un anunț.

Instrumentul este deja folosit de studiouri care lucrează la reclame pentru branduri Fortune 500 și filme hibride care vor fi disponibile pe platforme de streaming anul acesta, a spus Stefan pe LinkedIn.