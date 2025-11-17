Nouă fraudă pe WhatsApp: Atenție la mesajele de tipul „Bună, tata…”

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, luni, că o nouă tentativă de fraudă circulă în mediul online și vizează utilizatorii WhatsApp.
Potrivit DNSC, atacatorii folosesc linkuri scurte, precum wa.me sau bit.ly, care redirecționează automat către o conversație pe WhatsApp. Escrocii se prezintă drept părintele utilizatorului, pretinzând că folosesc un număr nou de telefon și se află într-o situație de urgență financiară.
Sub presiunea acestei povești, victima este îndemnată să acceseze linkuri sau să trimită bani.
În realitate, linkul poate conduce către:
- un site de phishing care vă poate fura datele personale sau finanicare;
- o clonă de WhatsApp Web;
- un fișier sau script rău intenționat care poate compromite contul sau dispozitivul.
DNSC recomandă utilizatorilor să:
- nu acceseze linkuri din surse necunoscute, chiar dacă mesajul pare personal.
- verifice întotdeauna informațiile direct cu persoana în cauză, printr-un alt canal de comunicare.
- activeze verificarea în doi pași (2FA) pentru WhatsApp.
- nu furnizeze date personale, coduri de verificare sau informații bancare.
- acceseze setări > dispozitive asociate și să verifice în mod regulat dacă există conectări suspecte sau necunoscute la contul WhatsApp.
- raporteze numerele suspecte direct în aplicație.
- semnaleze orice tentativă de fraudă cibernetică către DNSC.