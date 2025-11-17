Skip to content

Nouă fraudă pe WhatsApp: Atenție la mesajele de tipul „Bună, tata…”

Nouă fraudă pe WhatsApp: Atenție la mesajele de tipul „Bună, tata…”
Sursă: © Rafael Henrique | Dreamstime.com

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, luni, că o nouă tentativă de fraudă circulă în mediul online și vizează utilizatorii WhatsApp.

Potrivit DNSC, atacatorii folosesc linkuri scurte, precum wa.me sau bit.ly, care redirecționează automat către o conversație pe WhatsApp. Escrocii se prezintă drept părintele utilizatorului, pretinzând că folosesc un număr nou de telefon și se află într-o situație de urgență financiară. 

Sub presiunea acestei povești, victima este îndemnată să acceseze linkuri sau să trimită bani.

În realitate, linkul poate conduce către:

  • un site de phishing care vă poate fura datele personale sau finanicare;
  • o clonă de WhatsApp Web;
  • un fișier sau script rău intenționat care poate compromite contul sau dispozitivul.

DNSC recomandă utilizatorilor să:

  • nu acceseze linkuri din surse necunoscute, chiar dacă mesajul pare personal.
  • verifice întotdeauna informațiile direct cu persoana în cauză, printr-un alt canal de comunicare.
  • activeze verificarea în doi pași (2FA) pentru WhatsApp.
  • nu furnizeze date personale, coduri de verificare sau informații bancare.
  • acceseze setări > dispozitive asociate și să verifice în mod regulat dacă există conectări suspecte sau necunoscute la contul WhatsApp.
  • raporteze numerele suspecte direct în aplicație. 
  • semnaleze orice tentativă de fraudă cibernetică către DNSC.

Smart Tech

„Cu cât ești mai dispus să faci mai multe compromisuri etice, cu atât profitul crește”. De vorbă cu Dragoș Stanca, la o conferință despre securitate cibernetică și hacking

Mihai Marcu-MedLife

Rețeaua medicală românească MedLife, soluții proprii de inteligență artificială 

Ebury lansează o nouă aplicație mobilă care îi ajută pe clienți să își gestioneze cash flow-ul global, oriunde și oricând

Ascensiunea inteligenței artificiale: Aplicațiile și modelele AI vor atrage finanțări de până la 184 miliarde dolari, în 2025 (analiză)