Nouă fraudă pe WhatsApp: Atenție la mesajele de tipul „Bună, tata…”

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, luni, că o nouă tentativă de fraudă circulă în mediul online și vizează utilizatorii WhatsApp.

Potrivit DNSC, atacatorii folosesc linkuri scurte, precum wa.me sau bit.ly, care redirecționează automat către o conversație pe WhatsApp. Escrocii se prezintă drept părintele utilizatorului, pretinzând că folosesc un număr nou de telefon și se află într-o situație de urgență financiară.

Sub presiunea acestei povești, victima este îndemnată să acceseze linkuri sau să trimită bani.

În realitate, linkul poate conduce către:

un site de phishing care vă poate fura datele personale sau finanicare;

o clonă de WhatsApp Web;

un fișier sau script rău intenționat care poate compromite contul sau dispozitivul.

DNSC recomandă utilizatorilor să: