Câți bani fac românii de la Contakt din huse de telefoane mobile și alte accesorii

Rețeaua românească de magazine Contakt, lider în retailul de accesorii pentru telefoane mobile, și-a crescut anul trecut veniturile din servicii cu 300%, ajungând la o cifră totală de afaceri de 138 milioane lei (27,6 milioane EUR), se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Creșterea veniturilor companiei a fost susținută de dezvoltarea „accelerată” a portofoliului de produse și servicii, mai ales a celor oferite în magazine, precum „curățarea profesională a telefoanelor și transferul de date”.

„Lansat ca proiect pilot la finalul lui 2024, acest segment a fost extins în 2025 la nivelul întregii rețele, generând o creștere de peste 300% a încasărilor din servicii”, se arată în comunicat.

„Direcția noastră este clară: mai multe servicii, mai multă valoare pentru client și un model de business care poate fi replicat eficient, indiferent de piață. 2026 este anul în care trecem de la o companie națională la un jucător cu ambiții regionale”, afirmă Darius Petric, cofondator și președinte al Consiliului de Administrație al Contakt.



În 2025, Contakt a ajuns la circa 240 de puncte de vânzare active în România, s-a transformat în societate pe acțiuni, a efectuat cu succes un audit Deloitte și s-a listat la Bursa de Valori București (BVB).

Planuri pentru extindere regională

Pentru 2026, compania țintește depășirea cifrei de afaceri din 2025 și intrarea pe piața din Cehia, prima extindere în afara României - unde vrea să deschidă anul acesta minimum 10 magazine.

De asemenea, prospectează piețele din Bulgaria, Slovacia și Polonia, pentru o extindere regională.

„Cehia este primul pas într-un plan mai amplu de dezvoltare internațională. Ne uităm la piețe stabile, cu putere de cumpărare ridicată și cu un nivel de concurență care permite poziționarea unui portofoliu mediu-premium și premium, așa cum este Contakt. În Cehia, vom replica modelul operațional utilizat cu succes în România. Acest sistem a generat o creștere rapidă pe piața din România și a validat modelul de extindere prin parteneriat. Punem astfel la dispoziția partenerilor un model de business clar definit, contribuind la formarea și consolidarea competențelor lor antreprenoriale”, declară Marcel Ioftor, cofondator Contakt.



O altă direcție strategică importantă pentru 2026 este optimizarea lanțului de aprovizionare. Compania vrea să ajungă la un mix de 80% achiziții din China și 20% din Europa.

Această structură are rolul de a susține „creșterea marjelor” și de a „compensa impactul majorărilor de costuri operaționale și fiscale”.

În același timp, Contakt va continua dezvoltarea rețelei de magazine din România, prin „testarea unor noi concepte de retail”, adaptate „zonelor care nu sunt deservite de centre comerciale mari”.

În 2026, accentul va fi pus pe „soluții cu valoare adăugată pentru consumatori”, de la servicii tehnice pentru telefoane, până la pachete integrate de protecție hardware și software.

Acestea sunt oferite prin parteneriate cu Bitdefender - protecție împotriva atacurilor informatice, tentativelor de furt de date, accesului neautorizat la aplicații sau conturi, precum și împotriva programelor care pot afecta funcționarea optimă a dispozitivelor.

De asemenea, Contakt mizează pe parteneriatele cu Swissten, PanzerGlass - soluții premium pentru ecran și Mobilfox - huse personalizate.













