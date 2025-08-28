Cât sunt dispuși să plătească studenții pentru chirie, în toamna anului 2025 (studiu)

Peste jumătate dintre respondenții români ai unui sondaj (52%) declară că bugetul lor pentru chirie depășește pragul de 400 EUR, iar în rândul studenților aproape jumătate (48%) se află în aceeași categorie, majoritatea fiind sprijiniți financiar de părinți (76%), potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Tendințele reies din cel mai recent sondaj anual realizat de Storia, platforma de imobiliare lansată de OLX. Acesta a fost realizat în rândul celor aflați în căutarea unei locuințe de închiriat în perioada august - octombrie 2025: 40% studenți și 60% nonstudenți. Spre deosebire de anul trecut, când proporția era egală (50%-50%), anul acesta se observă că mai mulți nonstudenți sunt interesați de închirieri.

În doar un an, ponderea studenților dispuși să plătească peste 400 EUR pentru chirie a crescut de la 34% în 2024 la 48% în 2025, ceea ce înseamnă un avans de 14 puncte procentuale. Această evoluție arată că nivelul tot mai ridicat al chiriilor a început să fie acceptat chiar și de tinerii aflați la început de drum, care aleg independența chiar și cu un cost mai mare.

Pentru studenți, sprijinul financiar din partea părinților rămâne esențial, însă ponderea celor care beneficiază de acest sprijin a scăzut ușor: 76% în 2025 față de 81% în 2024, semn că o parte mai mare dintre tineri încep să își asume singuri aceste cheltuieli, explică platforma de imobiliare.

În același timp, datele arată o schimbare clară de prag bugetar: dacă în 2024 cele mai multe bugete se situau între 201–300 EUR (44%) și 301–400 EUR (43%), în 2025 aproape jumătate (48%) dintre respondenți declară bugete de peste 400 EUR.

„Rezultatele sondajului din acest an confirmă câteva schimbări ale comportamentului chiriașilor. Observăm că tot mai mulți studenți preferă să locuiască singuri, chiar și în condițiile unor costuri mai ridicate. Totodată, se conturează și o creștere a încrederii în profesioniști: dacă în 2024 doar 26% dintre studenți declarau că ar apela la un agent imobiliar pentru a găsi o locuință de închiriat, în 2025 procentul a urcat cu 8 puncte procentuale, la aproape 34%. Acest lucru confirmă profesionalizarea pieței și orientarea către servicii specializate, care aduc mai multă transparență și siguranță în procesul de închiriere”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare).

Aproape două treimi dintre respondenți (66%), atât studenți, cât și alte persoane aflate în căutarea unei locuințe de închiriat, menționează apartamentele cu două camere ca variantă ideală.

Garsonierele sunt preferate de 37% dintre respondenți, iar apartamentele cu trei camere de 23%. Structura preferințelor se menține aproape similară cu cea de anul trecut. Singura diferență mai vizibilă comparativ cu anul 2024 este creșterea interesului pentru locuințele cu trei camere, de la 20% în 2024 la 23% în 2025.

Analizând modul în care chiriașii aleg să locuiască, 34% dintre respondenții sondajului declară că vor locui singuri. Tendința este mai vizibilă în rândul studenților, unde 41% aleg această variantă, în creștere față de 39% în 2024. În cazul celorlalți respondenți, procentul rămâne constant, de aproape 30%.

Motivele pentru care nonstudenții aleg să închirieze sunt diverse: 52% consideră chiria o soluție provizorie până la cumpărarea unei locuințe (o scădere față de 54% în 2024), în timp ce 23% declară că nu doresc să acceseze un credit bancar pe termen lung.

Pentru studenți, chiria rămâne asociată în primul rând cu ideea de confort: 82% o preferau în 2024 din acest motiv, iar în 2025 ponderea a rămas ridicată, la 79%. În același timp, există și o categorie de studenți (12%) care declară că au ales chiria nu din dorință, ci din lipsa unei alternative, neavând posibilitatea de a locui la cămin. Aceste date arată că, deși confortul rămâne principalul criteriu, pentru o parte dintre tineri chiria este mai degrabă o soluție impusă de circumstanțe.

TOP Dorințe ale chiriașilor de la proprietari și de la locuințe

În relația cu proprietarii, topul așteptărilor tuturor respondenților rămâne aproape neschimbat față de anul trecut.

Prețul corect continuă să fie cea mai importantă cerință, menționată ca prioritate principală de 57% dintre chiriași, față de 60% în 2024. Urmează dorința ca proprietarii să nu fie intruzivi, indicată de 27% dintre respondenți în 2025 (versus 26% anul trecut), iar pe locul al treilea apare nevoia unui contract de închiriere clar, menționată de 12% anul acesta (comparativ cu 11% în 2024). Practic, criteriile de transparență și corectitudine se mențin esențiale în definirea unei relații sănătoase chiriaș-proprietar.

Pentru studenți, locuința ideală este înainte de toate una complet mobilată, criteriu aflat detașat pe primul loc în topul așteptărilor. Pe următoarele poziții se regăsesc, în ordinea importanței, mobilarea modernă și costurile reduse de întreținere, care devin tot mai relevante pentru chiriași. Curățenia și funcționalitatea spațiului completează clasamentul, în timp ce preferința pentru locuințe nemobilate sau dotarea cu electrocasnice și existența unor vecini rezonabili rămân mai degrabă criterii secundare.

În cazul respondenților nonstudenți, criteriile de alegere a unei locuințe se conturează într-un top bine definit. Pe primul loc se află locuințele complet mobilate, considerate soluția ideală pentru confort imediat. Locul al doilea este ocupat de preferința pentru locuințe nemobilate, care le oferă libertatea de a-și amenaja spațiul după propriile gusturi. Pe locul al treilea se află mobilarea modernă, urmată pe locul al patrulea de costurile reduse de întreținere. Curățenia se află pe locul al cincilea, iar funcționalitatea spațiului pe locul al șaselea. Alte criterii precum existența tuturor electrocasnicelor necesare sau vecinătatea rezonabilă, sunt menționate mai rar, confirmând că nonstudenții pun accent în special pe aspectele practice și pe libertatea de personalizare.

Bugetul rămâne principalul filtru atunci când românii aleg o locuință, însă prioritățile diferă între categorii și, pe alocuri, față de anul trecut. În 2024, studenții puneau accent pe încadrarea în buget (68%) și pe apropierea de universitate (12%). În 2025, tendința se păstrează: studenții sunt atenți în primul rând la încadrarea în buget (70%), urmată de proximitatea față de universitate (11%).

Când vine vorba despre modul în care românii își caută locuința de închiriat, platformele online cu anunțuri imobiliare domină detașat: peste 9 din 10 respondenți (91%) spun că apelează la această variantă. De asemenea, aproape o treime declară că iau în calcul și sprijinul unui agent imobiliar (30%), în timp ce aproape un sfert preferă să se bazeze pe rețelele de cunoștințe (24%). Alte variante de căutare sunt rareori menționate (3%), ceea ce confirmă că digitalizarea și profesionalizarea pieței de închirieri continuă să fie tendințele dominante.

Răspunsurile au fost colectate de la 823 respondenți, la nivel național, care au declarat că sunt în căutarea unei locuințe de închiriat în perioada august - octombrie 2025.