Cât ne-a costat deplasarea unui ministru român la Forumul Economic de la Davos 2026: „A fost Musk, a fost Huang…”

Unul dintre miniștrii români care au fost la Forumul Economic de la Davos a cheltuit cel puțin 1.600 de euro pentru această deplasare, conform unor declarații de cheltuieli oficiale.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a făcut publice pe site-ul oficial al MIPE cheltuielile sale de deplasare la Davos, Elveția, din 20-23 ianuarie 2026:

1.612 EUR în total, bani de la stat, din care:

502 EUR pentru transportul cu avionul - clasa economică

900 EUR pentru cazare

210 EUR, diurna.

Anul acesta, Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos s-a remarcat printr-o prezență proeminentă, la nivel internațional, marcată mai ales de anunțurile președintelui SUA, Donald Trump, privind o eventuală preluare a Groenlandei de către Statele Unite, precum și proiectul său privind Consiliul Păcii, care să soluționeze conflictul din Gaza sau războiul din Ucraina.

De asemenea, la Davos au venit lideri de business și tech din toată lumea, inclusiv cel mai bogat om din lume, Elon Musk (Tesla, X.com, SpaceX, X.AI etc) și Jensen Huang (CEO-ul Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume, după capitalizarea bursieră).

România a fost reprezentată la WEF de ministra de Externe, Oana Țoiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru și de ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Președintele Nicușor Dan nu s-a dus la Forum, dar l-a trimis pe consilierul spu, Radu Burnete. De asemenea, a fost prezentă și Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene și comisar european pentru Drepturi Sociale, Competențe, Locuri de Muncă și Pregătire.

„A fost Musk, a fost Huang... Am discutat de inteligență artificială, am discutat despre politici sociale de viitor, despre locuire, în panelul în care am fost chiar speaker. Cumva sentimentul meu a fost că există un contrast între ambiția pe care o vedem la nivel global și modul în care privim oarecum operațional lucrurile în România. Și bineînțeles că asta înseamnă că avem și noi nevoie de un plan de viitor” - a povestit Dragoș Pîslaru, la podcastul StartupCafe.ro.

El a precizat că a fost și la discuții privind eficiența viitoarelor investiții UE.

„Punctul central pe care l-am desprins este cum transform 1 euro în 3 euro, în 4 euro, nu cum cheltui 1 euro primit, pui 1 euro mai departe. Deci asta, ideea asta de leverage, de multiplicare, cred că e foarte importantă și cred că pentru antreprenorii care ne urmăresc este ceva foarte important. Deci aici transferul de la Davos la agenda națională este de fapt dorința mea acum mai mult decât oricând să vedem ambiția crescută pentru o Românie care joacă un rol de actor regional important și atrage investiții”, a mai spus Pîslaru,

Tot la Davos, a făcut și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunțul privind instituirea unui viitor regim european pentru întreprinderi, EU Inc, prin care cetățenii din Uniunea Europeană, inclusiv românii, își vor putea înregistra întreprinderi europene, online, în 48 de ore, în oricare dintre cele 27 de țări UE.