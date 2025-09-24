Câștigătorii primei ediții 1Health Biotech Startup Bootcamp, program pentru startup-uri de biotehnologie

Două echipe au câștigat prima ediție a programului 1Health Biotech Startup Bootcamp, un program dedicat exclusiv biotehnologiei aplicate, desfășurat în format hibrid, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Organizat de BioMentorHub, organizație nonprofit dedicată susținerii cercetătorilor din domeniul științelor vieții, alături de partenerii principali Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara și Centrul Cultural PLAI, programul a reunit 8 echipe de cercetători și inovatori din România și Republica Moldova, selectate dintr-un total de 22 de aplicații.

În urma prezentărilor finale din cadrul Demo Day, desfășurat la Timișoara, premiul juriului a fost acordat echipei MediLab3D, formată din Mihai Dragomir, Liciu Eduard, care a dezvoltat o soluție avansată de bioprintare pentru reconstrucție tisulară, menită să aducă chirurgia personalizată mai aproape de pacient, mai rapid și mai eficient.

Totodată, premiul publicului a fost obținut de Salisense, o echipă multidisciplinară formată din Tudor Suciu, Oana Gavriliuc, Riham Nagib care a propus o analiză imunologică din salivă pentru sănătatea orală, capabilă să ofere date clinice relevante pentru tratamentul ortodontic.

Evaluarea finală a celor opt echipe din Bootcamp a fost realizată de un juriu multidisciplinar, format din profesioniști cu experiență în cercetare științifică, investiții în startup-uri și politici de inovare regională.

Echipele au lucrat cu antreprenori, consultanți și și investitori din cinci țări, anume Marea Britanie, Germania, Polonia, Suedia și Statele Unite, care le-au oferit feedback structurat, exemple de bune practici și sprijin tactic, spun organizatorii.

Toți cei care își doresc să rămână conectați la ecosistemul în formare pot deveni membri ai BioMentorHub, comunitatea dedicată cercetătorilor și inovatorilor români în domeniul științelor vieții.

În paralel, se află în lucru și proiectul OneHealth Incubator, primul incubator de startup-uri biotech din România dezvoltat cu sprijinul cercetătorilor și profesioniștilor români din diaspora.

Dedicat inovației aplicate în științele vieții, acesta va include acces la spații de laborator și infrastructură de suport pentru startup-uri aflate la început de drum, care dezvoltă soluții pentru sănătatea umană, a animalelor și a mediului înconjurător.