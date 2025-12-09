Care sunt țările cele mai riscante din care să cumperi mașini SH (STUDIU)

Șoferii din aceste țări nu doar că își schimbă mașina mai frecvent, dar tind și să parcurgă mai mulți kilometri anual decât media europeană, relevă un studiu realizat recent de carVertical - compania de date auto.

Șoferii români conduc mai puțini kilometri cu aceeași mașină decât media europeană, înainte s-o vândă, arată studiul mai sus menționat. Mulți preferă mașini SH din străinătate, crezând că acestea sunt net superioare celor de pe piața internă. Să vedem însă ce spune studiul carVertical.

Astfel, în România, numărul de kilometri parcurși se ridică la 63.500/proprietar, în timp ce media europeană este de aproape 76.000 km/proprietar.

Iată, pe scurt, câteva concluzii ale studiului:

Proprietari pe termen lung: șoferii portughezi își păstrează mașinile cel mai mult timp (7,2 ani), în timp ce sârbii și ucrainenii își schimbă mașinile cel mai frecvent (la fiecare 1,1 ani).

Regii kilometrajului: șoferii polonezi parcurg cea mai mare distanță pe proprietar (112.977 km).

Utilizare anuală: românii conduc în medie 15.425 km pe an, aproape de media europeană, dar își păstrează mașinile pentru o perioadă moderată de 4,1 ani.







Țările în care proprietarii parcurg cei mai mulți kilometri cu mașinile lor sunt Polonia (112.977 km), Slovacia (109.044 km) și Portugalia (108.256 km). Cele mai mici distanțe se găsesc în Serbia (18.807 km), Ucraina (22.580 km) și Ungaria (47.845 km).

"Kilometrajul mediu anual arată cât de intens a fost folosită mașina. Utilizarea intensă afectează longevitatea vehiculului, ducând adesea la apariția mai frecventă a unor defecțiuni ulterior. De aceea, în rapoartele noastre de istoric evidențiem perioadele de condus intens - este ceva la care cumpărătorii ar trebui să fie mereu atenți atunci când aleg o mașină second-hand", spune Matas Buzelis, expert auto din cadrul carVertical.



Cât păstrează românii o mașină

În medie, șoferii români păstrează o mașină pentru 4,1 ani înainte de a o vinde. În comparație, șoferii portughezi își păstrează mașinile vreme de 7,2 ani, cei polonezi 6,1 ani, iar lituanienii 5,5 ani. Mașinile sunt cel mai frecvent schimbate în Serbia și Ucraina, unde șoferii își schimbă vehiculele la fiecare 1,1 ani, în medie.

Conform experților, cu cât o mașină a avut mai puțini proprietari, cu atât cresc șansele ca aceasta să fie mai fiabilă. Un șofer care intenționează să-și vândă vehiculul într-un an de când l-a achiziționat este puțin probabil să investească în reparații costisitoare sau să rezolve defectele mai grave.

"Longevitatea unei mașini este puternic influențată și de obiceiurile de condus. Călătoriile scurte, condusul agresiv și neefectuarea reviziilor la timp vor afecta întotdeauna negativ starea vehiculului în timp," explică Buzelis.



Cele mai riscante țări pentru mașinile SH

Studiul carVertical a arătat că țările cele mai riscante pentru a cumpăra o mașină second-hand - pe baza frecvenței cu care se schimbă proprietarii - sunt Cehia, Finlanda, Spania și Ucraina. Șoferii din aceste țări nu doar că își schimbă mașina mai frecvent, dar tind și să parcurgă mai mulți kilometri anual decât media europeană.

De exemplu, în medie, șoferii din Spania își păstrează mașinile timp de 4 ani și parcurg anual 23.186 km. În Ucraina, mașinile sunt înlocuite la fiecare 1,1 ani, iar kilometrajul mediu anual este de 19.816 km. Finlandezii își schimbă vehiculele la fiecare 3,1 ani și parcurg anual 21.213 km. Șoferii din Cehia parcurg 20.201 km pe an și păstrează o mașină în medie timp de 3,6 ani.

La capătul opus, se află șoferii din Germania, Lituania, Portugalia și Regatul Unit. În aceste țări, proprietarii de autoturisme tind să parcurgă mai puțini kilometri și să-și păstreze vehiculele pentru perioade mai lungi.

În Regatul Unit, în medie, șoferii își păstrează mașinile timp de 4,5 ani și parcurg doar 12.710 km anual. Aproximativ la fel procedează și germanii când vine vorba despre schimbarea mașinilor, media de deținere a vehiculelor fiind de 4,8 ani, iar media anuală de kilometri parcurși fiind de 17.688 km.

Șoferii portughezi își păstrează vehiculele timp de 7,2 ani, parcurgând 15.133 km pe an, în timp ce lituanienii schimbă mașina la fiecare 5,5 ani, acoperind 16.367 km anual.

Pentru a determina care șoferi parcurg mai puțini kilometri anual și care își păstrează vehiculele mai mult timp, studiul carVertical a analizat datele din rapoartele de istoric auto care au fost cumpărate de utilizatorii companiei din 18 țări europene între ianuarie și octombrie 2025.











