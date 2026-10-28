Când începe Black Friday 2026 la magazinul online românesc evomag

Magazinul online românesc evomag, fondat de antreprenorul Mihai Pătrașcu, dă startul campaniei de Black Friday 2026 joi, 29 octombrie. Recent, în pregătirea evenimentului, evomag a anunțat o investiție de 200.000 EUR în dezvoltarea platformei online.

Black Friday 2026 la evomag se va desfășura în perioada 29 octombrie - 15 noiembrie. Magazinul online promite cu 50% mai multe produse în ofertă față de anul trecut.

Campania de Black Friday se va desfășura în două etape, în perioada 29 octombrie - 5 noiembrie și, respectiv, 6 - 15 noiembrie. Data de 6 noiembrie va fi punctul culminant al evenimentului, când sunt anunțate cele mai mari reduceri.

De asemenea, cumpărătorii vor avea la dispoziție soluții de plată în până la 12 rate fără dobândă, prin intermediul băncilor partenere.

Magazinul online românesc evomag a anunțat recent că investește 200.000 EUR în dezvoltarea platformei, înaintea campaniei de Black Friday 2026.

Prin această investiție, magazinul online românesc și-a propus să îmbunătățească experiența de cumpărare. Update-ul platformei online acoperă tot procesul de achiziție și include dezvoltări la nivelul site-ului, al interfeței de cumpărare și al infrastructurii tehnologice care susține funcționarea acestuia.

„Investiția de 200.000 de euro reprezintă un upgrade major pentru evomag și reflectă direcția în care dezvoltăm businessul online: folosim tehnologia pentru a face experiența de cumpărare mai rapidă, mai simplă și mai relevantă pentru client. Am lucrat în paralel la interfața de cumpărare și la infrastructura care susține funcționarea site-ului. Clientul trebuie să ajungă mai repede la produsul potrivit, să îl poată evalua mai ușor și să finalizeze comanda cu cât mai puține acțiuni. În același timp, avem o bază tehnologică mai solidă, capabilă să susțină volume mari de trafic și dezvoltările pe care le pregătim în continuare", spune Mihai Pătrașcu, CEO evomag.

Aceste îmbunătățiri realizate la nivelul evomag fac parte și din pregătirile pentru Black Friday, una dintre perioadele în care infrastructura tehnologică trebuie să susțină volume ridicate de trafic și comenzi într-un interval scurt.