Compania ASBIS Romania, care a înregistrat anul trecut afaceri de peste 62 milioane EUR, a încheiat un nou acord cu producătorul taiwanez ASUS, în urma căruia devine singurul distribuitor de pe piața românească ce va acoperi întregul portofoliu de produse al acestuia, de la laptopuri și calculatoare până la componente, monitoare, echipamente de rețea și periferice.

Noul parteneriat, anunțat joi, 19 noiembrie 2026, extinde colaborarea dintre cele două companii, care până acum viza, pe piața locală, o singură categorie de produse.

Prin acordul încheiat, ASBIS Romania va putea furniza retailerilor, magazinelor online, integratorilor de sisteme și companiilor care deservesc întreprinderile mici și mijlocii întreaga gamă de echipamente ASUS disponibilă pe piața românească.

Pentru comercianții și integratorii IT, noua structură de distribuție înseamnă posibilitatea de a achiziționa categorii diferite de produse ASUS prin intermediul unui singur furnizor.

„Prin colaborarea cu ASBIS, le oferim resellerilor din România acces la gama completă de produse ASUS. Pentru un reseller, asta înseamnă mai multă flexibilitate atunci când își construiește oferta, fie că pregătește o promoție pentru consumatori, fie că răspunde unei cereri din partea unei companii”, a declarat Bogdan Ivașcu, Country Manager ASUS România.

Potrivit acestuia, producătorul urmărește extinderea rețelei locale de distribuție și accesul la un număr mai mare de revânzători.

ASBIS Romania, afaceri de peste 62 milioane EUR în 2025

ASBIS Romania SRL, companie înființată în 1998, a înregistrat în anul 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 314 milioane de lei (62,2 milioane EUR), în creștere cu circa 11% față de anul precedent.

Profitul net al companiei s-a ridicat la aproximativ 13 milioane de lei (2,6 milioane EUR), iar numărul mediu de angajați a fost de 64, potrivit datelor financiare pentru anul 2025.

Compania este subsidiara locală a grupului internațional ASBISc Enterprises, distribuitor de produse IT, componente și soluții tehnologice, cu activități pe piețele din Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Portofoliul său cuprinde produse ale unor producători precum AMD, Dell Technologies, Gigabyte, Intel, Logitech, Samsung, Seagate, Supermicro și Western Digital.

Pentru gestionarea noului acord cu ASUS, distribuitorul va avea o echipă comercială dedicată acestui brand, care va colabora cu specialiștii de vânzări și cu departamentul B2B.

Partenerii comerciali vor avea acces la asistență tehnică și comercială, soluții de finanțare și sprijin pentru dezvoltarea proiectelor IT care utilizează echipamente ASUS.

Alexandru Stoinea, General Manager ASBIS Romania

„Faptul că suntem singurul distribuitor din România care va acoperi întregul portofoliu ASUS ne permite să oferim partenerilor o gamă completă de produse, susținută de expertiză comercială și servicii adaptate diferitelor categorii de clienți”, a declarat Alexandru Stoinea, General Manager ASBIS Romania.

Parteneriatul ASUS–ASBIS a început în 2023

Cele două companii colaborează din 2023, când grupul ASBIS a încheiat un acord cu ASUS pentru distribuirea produselor NUC și AIoT în regiunea EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa).

La acel moment, ASUS preluase de la Intel linia de mini-PC-uri NUC, iar ASBIS a devenit unul dintre partenerii implicați în distribuția acestor echipamente.

StartupCafe.ro a relatat atunci despre acordul dintre cele două companii, într-un articol dedicat extinderii distribuției produselor NUC pe piețele internaționale.

Ulterior, colaborarea a fost recunoscută de ASUS prin acordarea distincției „Distributor of the Year” grupului ASBIS.

Noul contract pentru România extinde astfel un parteneriat existent de trei ani, însă fără a însemna că ASBIS devine distribuitorul exclusiv al ASUS pe piața locală. Compania va fi singurul distribuitor care acoperă întregul portofoliu al producătorului, în timp ce alte firme pot continua să distribuie anumite categorii de produse ASUS.

Extinderea acordului urmărește dezvoltarea vânzărilor atât pe segmentul produselor destinate consumatorilor individuali, cât și pe piața echipamentelor și soluțiilor IT pentru companii.