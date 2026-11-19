Aproape 21.000 de companii importante pentru economia României se confruntă cu dificultăți financiare, cel mai mare număr înregistrat din 2013, de când CITR monitorizează situația acestor firme. Deși multe dintre ele continuă să înregistreze profit, creșterea datoriilor, reducerea marjelor și întârzierile la încasare le afectează capacitatea de a-și susține activitatea. Peste 12.600 de companii, care au împreună aproximativ 734.000 de angajați, au încă perspective de restructurare, potrivit studiului „Radarul financiar al companiilor de impact”, ediția 2026, publicat joi, 19 noiembrie.

Analiza CITR cuprinde aproape 47.000 de firme, fiecare cu active de peste 5 milioane de lei (aproximativ un milion de euro). Acestea reprezintă numai 6% din companiile active, dar generează 83% din cifra de afaceri a economiei românești și au, împreună, 2,58 milioane de salariați.

Dintre acestea, peste 20.000 de companii, reprezentând 44,6% din total, prezentau dificultăți financiare în bilanțurile aferente anului 2025. Numărul lor a crescut de la circa 14.000 în 2018, atingând un maxim istoric în valoare absolută.

Studiul arată că deteriorarea situației financiare nu înseamnă neapărat dispariția profitului. Dintre cele aproape 13.000 de companii considerate restructurabile, 81% continuă să fie profitabile, dar prezintă dezechilibre care le pot afecta capacitatea de plată.

„Companiile de impact cresc în dimensiune, dar pierd din rezistența financiară. Vânzările avansează, însă profiturile se reduc, iar datoriile cresc mai rapid, ceea ce le limitează capacitatea de a face față unor noi șocuri economice. Ceea ce ne preocupă nu este doar numărul firmelor care ajung în insolvență, ci mai ales riscul ca afaceri viabile să piardă șansa de redresare pentru că intervenția vine prea târziu. Datele arată că există încă un număr important de companii care pot fi salvate prin restructurare, dacă antreprenorii și managerii recunosc semnalele de risc și acționează la timp”, afirmă Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Vânzările cresc, dar profiturile scad. Datoriile avansează mai repede decât afacerile

Una dintre principalele concluzii ale studiului este că firmele românești înregistrează creșteri ale cifrei de afaceri care nu se mai reflectă în profitabilitate.

Pe un eșantion constant de 37.448 de companii, cifra de afaceri a crescut cu 7,1% în 2025, comparativ cu anul precedent, în timp ce datoriile au avansat cu 8,4%, iar profitul net s-a redus cu 1,5%.

Creșterea nominală a vânzărilor a fost, de asemenea, ușor inferioară ratei medii a inflației, de 7,3%.

Potrivit CITR, 40% dintre companiile analizate au înregistrat vânzări mai mici decât în 2024, iar 21% s-au confruntat simultan cu reducerea vânzărilor și creșterea datoriilor.

Presiunea asupra profitabilității este vizibilă și în evoluția marjei nete, care a scăzut de la 7,2% în 2022 la 5,3% în 2025. În același timp, 18,2% dintre companiile de impact au încheiat anul trecut pe pierdere.

Această evoluție reduce resursele pe care firmele le pot utiliza pentru investiții, rambursarea datoriilor sau absorbirea unor noi creșteri de costuri.

217 companii concentrează datorii de 42,6 miliarde EUR

Studiul împarte companiile de impact în trei categorii, în funcție de indicatorii financiari: finanțabile, restructurabile și aflate în insolvență iminentă.

Prima categorie cuprinde 26.007 companii, considerate suficient de solide pentru a accesa finanțări în condiții normale.

Alte 12.627 de firme sunt considerate restructurabile, în timp ce 8.304 sunt încadrate statistic în categoria insolvenței iminente, din cauza combinației dintre pierderi, îndatorare ridicată sau încasări foarte lente.

Companiile din ultima categorie generează numai 4,5% din cifra de afaceri a firmelor de impact, dar concentrează 31,6% din datoriile acestora.

Mai mult, numai 217 companii mari acumulează datorii de 42,6 miliarde de euro, reprezentând aproximativ jumătate din totalul datoriilor firmelor încadrate în categoria insolvenței iminente.

Primele zece companii din această categorie concentrează singure 27% din datorii.

Există însă o diferență importantă între riscul identificat în bilanțuri și situația juridică a companiilor. CITR precizează că încadrarea în categoria insolvenței iminente este statistică și nu înseamnă că respectivele firme au intrat efectiv în insolvență.

De altfel, prezentarea studiului arată că 57% dintre firmele încadrate în această categorie sunt proiecte aflate în investiție, cu venituri încă reduse în raport cu activele, în timp ce 28% prezintă probleme reale de solvabilitate.

Această distincție este importantă mai ales în energie și imobiliare, unde investițiile finanțate prin împrumuturi pot genera indicatori de risc înainte ca proiectele să înceapă să producă venituri.

Construcțiile au cele mai mari datorii. Energia, cea mai ridicată pondere a firmelor în risc

La nivel sectorial, construcțiile concentrează cele mai mari datorii ale companiilor clasificate în insolvență iminentă, respectiv 16,7 miliarde de euro.

Urmează industria prelucrătoare, cu 9,9 miliarde de euro, sectorul imobiliar, cu 9,6 miliarde de euro, energia, cu 9,4 miliarde de euro, și comerțul, cu 7,7 miliarde de euro.

În privința ponderii companiilor clasificate în insolvență iminentă, energia ocupă primul loc, cu 48%, urmată de sectorul imobiliar, cu 33%, și construcții, cu 25%.

CITR atrage însă atenția că, în energie și imobiliare, aproximativ opt din zece companii din categoria de risc analizată sunt proiecte noi, care nu au început încă să genereze venituri semnificative.

Prin urmare, nivelul ridicat al riscului statistic nu indică automat probleme de solvabilitate pentru toate aceste companii.

Întârzierile la plățile statului se transmit către subcontractorii din construcții

Un capitol distinct al studiului analizează efectele întârzierilor la plată din proiectele de infrastructură.

Potrivit CITR, antreprenorii din infrastructură încasează, în medie, după 112 zile, iar în cazul companiilor mari perioada ajunge la 156 de zile.

Sumele pe care aceste firme le au de încasat se ridică la aproximativ 5 miliarde de euro.

Întârzierile la plățile efectuate de beneficiarii publici se transmit mai departe către subcontractori, care ajung să suporte o parte importantă a presiunii financiare.

În 2025, firmele specializate în subcontractarea lucrărilor au înregistrat o creștere a datoriilor de 23%, în condițiile în care cifra lor de afaceri a avansat cu numai 15%.

În cazul antreprenorilor de infrastructură, creșterea datoriilor a fost de 4%, iar cea a cifrei de afaceri, de 5%.

Analiza CITR indică și faptul că, la momentul extragerii datelor, în septembrie 2026, 7,8% dintre antreprenorii de infrastructură se aflau deja în proceduri de insolvență sau faliment, o pondere de aproximativ trei ori mai mare decât media utilizată pentru comparație.

Agricultura: 65% dintre firmele care colectează și comercializează produse sunt în dificultate

O altă zonă de vulnerabilitate identificată de CITR este lanțul agroalimentar.

Potrivit studiului, 65% dintre companiile de impact care activează în colectarea și comercializarea produselor agricole sunt în dificultate financiară.

Proporția este de 43% în cazul furnizorilor de inputuri agricole, 41% în cazul fermelor și 34% în industria de procesare.

CITR explică situația prin reducerea prețurilor cerealelor față de nivelurile din 2022, în timp ce costurile au rămas ridicate.

În aceste condiții, comercianții de cereale operează cu marje de profit sub 2% și cu datorii care se apropie de 80% din valoarea activelor.

Problemele lor se pot transmite către fermieri, deoarece traderii participă la finanțarea recoltelor, iar incapacitatea acestora de a-și onora obligațiile poate lăsa producătorii agricoli fără încasările așteptate.

Datele prezentate de CITR arată că insolvențele din agricultură au crescut cu 52,5% în 2026, în timp ce rata creditelor neperformante din sector a ajuns la 9,8%.

Șapte din zece firme intrate în insolvență în 2026 aveau probleme încă din 2024

Datele din 2026 confirmă faptul că deteriorarea situației financiare poate fi observată cu mult înainte de intrarea efectivă în insolvență.

CITR a analizat un eșantion parțial de 114 companii de impact care au intrat în insolvență în 2026 și a verificat situația acestora din bilanțurile aferente anului 2024.

Rezultatul arată că 70% prezentau deja dificultăți financiare cu doi ani înainte.

Mai mult, 47% erau clasificate atunci drept restructurabile, ceea ce indică existența unei perioade în care ar fi putut fi luate măsuri de redresare.

Studiul mai arată că, între 2023 și 2025, 5.016 companii au trecut într-o categorie de risc mai ridicat, în timp ce numai 3.831 și-au îmbunătățit situația financiară.

Astfel, pentru fiecare companie care a reușit să își reducă nivelul de risc, aproximativ 1,3 companii au înregistrat o deteriorare a situației.

Totodată, 5.522 de companii prezintă simultan cel puțin două semnale de criză financiară. Acestea au datorii cumulate de 49 de miliarde de euro și aproximativ 291.000 de angajați.

Peste 12.600 de firme cu 734.000 de angajați pot beneficia de restructurare

Deși numărul companiilor aflate în dificultate crește, studiul CITR indică existența unui segment important de afaceri care ar putea fi redresate.

Este vorba despre cele 12.627 de companii restructurabile, care au împreună aproximativ 734.000 de angajați.

Potrivit analizei, 81% dintre aceste firme sunt încă profitabile, dar întâmpină dificultăți legate de lichiditate, îndatorare sau eficiența activității.

„Crizele financiare rareori au o singură cauză. Scăderea profitabilității afectează lichiditatea, iar acumularea datoriilor amplifică presiunea asupra companiei. Restructurarea financiară poate oferi timpul necesar redresării, dar trebuie însoțită de măsuri operaționale care să corecteze cauzele dificultăților. Altfel, riscăm doar să amânăm criza. Cele 12.627 de companii restructurabile, dintre care peste 80% sunt încă profitabile, reprezintă o oportunitate importantă de prevenție pentru economia românească”, subliniază Ionuț-Daniel Coleașă, Partener și COO CITR.

Cu toate acestea, mecanismele de restructurare preventivă sunt utilizate relativ rar.

În 2025, pentru fiecare concordat preventiv au fost înregistrate aproximativ 34 de insolvențe, potrivit raportului calculat de CITR pe baza datelor ONRC și Coface.

Concordatul preventiv este o procedură prin care o companie aflată în dificultate poate negocia cu creditorii un plan de restructurare, înainte de a ajunge în insolvență.

În cadrul studiului, CITR recomandă companiilor să monitorizeze lichiditatea, profitabilitatea, nivelul datoriilor și capacitatea de plată, iar creditorilor să identifice din timp firmele viabile care au nevoie de soluții financiare negociate.

Pentru autorități, printre măsurile recomandate se numără facilitarea restructurării preventive și respectarea termenelor de plată către furnizorii statului.

CITR lansează și un instrument gratuit pentru evaluarea sănătății financiare a firmelor

Odată cu publicarea studiului, CITR a anunțat lansarea CITR RADAR, un instrument online de autoevaluare financiară destinat antreprenorilor și managerilor.

Instrumentul analizează cinci dimensiuni ale activității unei companii: profitabilitatea, lichiditatea, îndatorarea, eficiența și managementul.

Pe baza acestora, utilizatorii pot identifica vulnerabilitățile financiare ale propriilor afaceri și domeniile în care pot fi necesare măsuri de intervenție.

Instrumentul este disponibil gratuit pe site-ul CITR.

Studiul „Radarul financiar al companiilor de impact”, ediția 2026, a fost realizat pe baza situațiilor financiare aferente anului 2025, utilizând date extrase la 15 septembrie 2026. Metodologia de clasificare a companiilor este aplicată de CITR din 2013.