Magazinul online românesc evomag se listează în marketplace-ul Kaufland din Austria și vizează mai multe piețe europene pentru extindere

Magazinul online românesc evomag, fondat de Mihai Pătrașcu (foto), anunță, miercuri, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că s-a listat în marketplace-ul Kaufland din Austria și urmează listarea în cel din Germania, compania accelerând extinderea internațională.

De asemenea, compania analizează și alte piețe europene unde dezvoltarea comerțului online poate susține o creștere mai rapidă în afara României.

Strategia de extindere la nivel internațional vine într-un moment în care piața locală de comerț online oferă mai puțin spațiu de creștere decât în anii anteriori, transmite evomag.

În acest context, compania românească urmărește să își întărească prezența regională și să își crească expunerea în piețe externe prin platforme deja consolidate, care pot oferi acces mai rapid la cerere și un cadru comercial clar pentru testarea competitivității ofertei.

Rezultatele înregistrate deja de companie confirmă ponderea tot mai mare a acestui canal în business. În 2025, marketplace a generat aproape 25% din vânzările totale evomag. Pentru 2026, compania estimează o creștere de minimum 30% a vânzărilor realizate prin acest segment, pe fondul extinderii geografice și al consolidării prezenței în piețe externe.

În prezent, evomag are 9 prezențe active în marketplace-uri din România și din afara țării (eMAG în România, Bulgaria și Ungaria, Skroutz în Grecia, Trendyol în România, Grecia și Bulgaria, TEMU în România și Kaufland în Austria). Aceste prezențe configurează deja o rețea comercială regională pe care compania intenționează să o extindă etapizat, în funcție de dinamica fiecărei piețe și de capacitatea de a susține local, din România, volumele și cerințele operaționale generate de fiecare platformă.

Firma urmărește în paralel și alte piețe din Europa Centrală și de Est, ca Slovenia, Slovacia, Cehia, Croația și Polonia, unde ritmul de creștere al comerțului online și structura pieței pot crea oportunități concrete pentru dezvoltarea unui business regional.

„Extinderea în marketplace-uri externe este una dintre direcțiile prin care vrem să creștem mai mult în afara României și să construim un business regional mai puternic. O astfel de mișcare cere însă mult mai mult decât prezența pe o platformă. Vorbim despre integrare tehnică, logistică, fiscalitate, adaptarea fluxurilor interne și o bună înțelegere a concurenței din fiecare piață. În plus, rezultatele nu apar imediat. Ai nevoie de timp pentru a înțelege cum reacționează consumatorii, ce categorii performează, unde trebuie ajustată oferta și cât de repede poți deveni competitiv. După primul an, lucrurile se așază mai clar, iar piața începe să îți dea mai mult credit. De aceea, tratăm fiecare listare nouă ca pe o investiție reală în dezvoltarea internațională a companiei, cu obiective comerciale precise și cu o execuție atentă, de la integrare până la livrare”, spune Mihai Pătrașcu, CEO evomag.

Compania spune că listarea într-un marketplace nou presupune costuri între 30.000 și 50.000 EUR, în funcție de dimensiunea platformei, complexitatea integrării, cerințele logistice, particularitățile de curierat și infrastructura fiscală din fiecare țară. Fiecare piață nouă adaugă un nivel suplimentar de complexitate și obligă compania să își adapteze procesele comerciale și operaționale la un context diferit, fără a pierde din viteză, competitivitate și controlul livrării.

Strategia de extindere internațională este susținută și de tendința generală din Europa. Potrivit celor mai recente date Eurostat, 78% dintre utilizatorii de internet din Uniunea Europeană au făcut cumpărături online în 2025, iar aproximativ jumătate dintre companiile europene care vând online folosesc marketplace în strategia lor comercială. Pentru retaileri regionali ca evomag, acest context confirmă că extinderea prin platforme deja consolidate poate deveni o pârghie importantă de creștere, atât timp cât intrarea într-o piață nouă este susținută de investiții, adaptare și consecvență operațională.

Prin această strategie, magazinul online românesc vrea să își crească ponderea vânzărilor externe, să reducă dependența de ritmul pieței locale și să construiască o poziție regională mai puternică, într-un moment în care accesul rapid la piețe noi poate face diferența între stagnare și creștere susținută.