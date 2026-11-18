Compania românească OxyHelp Industry, specializată în producția de camere hiperbare pentru industria de wellness, a investit aproximativ 1,5 milioane EUR într-o nouă unitate de producție la Ploiești, prin care își poate dubla capacitatea de fabricație. Firma, care a înregistrat afaceri de circa 7 milioane EUR în 2025, cu numai 26 de angajați, a livrat peste 3.000 de camere hiperbare în mai mult de 50 de țări și analizează posibilitatea extinderii producției în Statele Unite.

Noua unitate de producție din Ploiești este deja operațională și cuprinde hale industriale, spații de depozitare și birouri, cu o suprafață construită de peste 1.700 de metri pătrați, amplasate pe un teren de 12.000 de metri pătrați.

Investiția, în valoare de aproximativ 1,5 milioane EUR, permite companiei să își dubleze capacitatea de producție, până la aproximativ 40 de camere hiperbare individuale și 20 de camere pentru mai multe persoane, lunar.

Totodată, OxyHelp urmărește să preia în propria fabrică o parte dintre operațiunile realizate în prezent de furnizori externi, pentru a reduce costurile de fabricație și a îmbunătăți controlul calității.

Compania ia în calcul investiții suplimentare la Ploiești, dar și dezvoltarea unor capacități de producție în Statele Unite, una dintre piețele sale importante de export.

Proiectul american se află, deocamdată, într-o etapă preliminară, fără o locație, un buget sau un calendar de implementare stabilite.

Valentin Ancuța, cofondator și director general al OxyHelp Industry

„Vom continua să producem în România. Noua unitate din Ploiești ne oferă capacitatea de a dubla producția și de a internaliza activități pentru care apelăm în prezent la furnizori, ceea ce îmbunătățește atât controlul costurilor, cât și al calității. Statele Unite reprezintă următorul pas și analizăm cum putem fi prezenți acolo și prin producție, nu doar prin vânzări. În ceea ce privește produsele, direcția este clară: performanță măsurabilă, siguranță verificabilă și sisteme care reunesc mai multe tehnologii într-o singură sesiune”, a declarat Valentin Ancuța, cofondator și director general al OxyHelp Industry.

Afaceri de 7 milioane EUR și peste 3.000 de camere hiperbare instalate în lume

OxyHelp Industry a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 35,1 milioane de lei (aproximativ 7 milioane EUR), în creștere cu 20,4% față de cele 29,2 milioane de lei raportate în 2024.

Profitul net al firmei a fost de 4,3 milioane de lei (circa 860.000 EUR), iar numărul mediu de angajați a fost de 26.

Cea mai mare parte a veniturilor provine din fabricarea camerelor hiperbare. Vânzările de produse finite au crescut cu 24,4% în 2025, ajungând la 28,7 milioane de lei, echivalentul a 82% din cifra de afaceri.

Alte 5,5 milioane de lei au provenit din comercializarea mărfurilor și accesoriilor, iar aproximativ 855.000 de lei din servicii, inclusiv instalarea echipamentelor și instruirea personalului.

Împreună cu societatea afiliată Power Space SRL, care deservește piața americană și alte piețe selectate, OxyHelp a raportat pentru 2025 un profit net cumulat de 12,7 milioane de lei (aproximativ 2,5 milioane EUR), în creștere cu 14,3% față de anul precedent.

EBITDA cumulată a celor două companii a fost de 16,7 milioane de lei (circa 3,3 milioane EUR).

Potrivit companiei, peste 3.000 de camere hiperbare produse în România au fost instalate până în prezent în mai mult de 50 de țări, acumulând aproximativ cinci milioane de ore de utilizare.

Printre piețele de export se numără Statele Unite, Japonia, Australia, Noua Zeelandă, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Columbia, Mexic și numeroase state europene.

Producția și coordonarea livrărilor se realizează de la Ploiești, unde compania gestionează și instalarea echipamentelor, precum și instruirea personalului. Pentru anumite componente specializate, producătorul român colaborează cu furnizori din Japonia, Germania și Statele Unite.

Camere hiperbare produse în România, cu prețuri de până la 550.000 EUR

OxyHelp dezvoltă și o nouă gamă de echipamente pentru industria de wellness și longevitate, sub brandul LifeTech.

Spre deosebire de camerele hiperbare convenționale din portofoliul companiei, noile sisteme reunesc mai multe tehnologii într-un singur echipament.

Acestea includ posibilitatea efectuării de exerciții fizice într-un mediu presurizat, utilizarea luminii roșii, a câmpurilor electromagnetice pulsate și a tehnologiei cu infraroșu îndepărtat.

Unul dintre sistemele 7.LifeTech a fost deja instalat la Barcelona, iar compania pregătește lansarea oficială a noii game.

Prețurile echipamentelor LifeTech sunt cuprinse între aproximativ 380.000 și 550.000 EUR, semnificativ peste cele ale camerelor hiperbare OxyLife, comercializate la prețuri între 40.000 și 220.000 EUR.

Prin această diversificare, producătorul român urmărește să intre pe segmentul echipamentelor complexe, destinate operatorilor din industria internațională de wellness.

Camerele hiperbare OxyLife sunt comercializate ca echipamente non-medicale, pentru wellness și relaxare, nefiind destinate diagnosticării sau tratării afecțiunilor medicale.

De la primele șase camere exportate în Polonia la o rețea internațională

Originile OxyHelp datează din 1994, însă compania a început producția camerelor hiperbare în 2014.

Primul echipament a fost prezentat în Polonia, unde producătorul român a primit o comandă pentru șase camere.

Ulterior, compania și-a diversificat portofoliul, dezvoltând atât modele individuale, în care utilizatorul poate sta întins sau așezat, cât și camere care pot găzdui simultan între două și cinci persoane.

Aceste echipamente sunt utilizate în centre de wellness, fitness și recuperare, facilități sportive profesioniste și locuințe private.

Camerele hiperbare funcționează prin creșterea controlată a presiunii aerului în interiorul unui spațiu etanș. În funcție de configurație, utilizatorul respiră oxigen concentrat printr-o mască sau o interfață nazală, iar presiunea și ventilația sunt gestionate digital.

OxyHelp a dezvoltat și o arhitectură proprie pentru gestionarea gazelor, care urmărește menținerea concentrației de oxigen din atmosfera camerei în limitele de siguranță. Pentru această tehnologie, compania a depus o cerere de brevet, aflată în curs de examinare.

Pe lângă investițiile în producție, firma dezvoltă colaborări cu parteneri din Statele Unite pentru integrarea unor instrumente digitale, colectarea și analiza datelor și utilizarea inteligenței artificiale în dezvoltarea echipamentelor.

Proiectele sunt încă în diferite etape de dezvoltare, iar funcționalitățile nu au fost anunțate public.

Compania pregătește și un model mai compact de cameră hiperbară, în paralel cu extinderea gamei LifeTech și consolidarea prezenței pe piețele externe.