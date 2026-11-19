Compania de inteligență artificială Anthropic a vândut investitorilor acțiuni de 81,3 miliarde de dolari și depășind, astfel, IPO-ul istoric al SpaceX de vara aceasta, potrivit CNBC.

Prețul pe acțiune a fost setat la 83 de dolari, conform unui comunicat de presă, iar compania este așteptată să înceapă tranzacționarea pe Nasdaq azi, sub simbolul bursier „ANT”.

Valoarea Anthropic se situează, astfel, la aproximativ 1.500 miliarde dolari, conform sursei citate. Aceasta a mai crescut de la prospectul dezvăluit recent, într-o actualizare a raportului pentru oferta publică inițială (IPO).

Compania plănuia, acum câteva zile, să vândă 825 milioane de acțiuni de clasa A, la un preț estimat între 70 și 78 dolari pe acțiune.

Cele mai mari companii din domeniul tech au o expunere semnificativă la Anthropic, ca investitori, parteneri sau clienți. Amazon și Google dețin participații evaluate la peste 100 miliarde dolari, precum și un grup de companii tehnologice, inclusiv Google, Microsoft, Nvidia și AMD, s-a convenit să investească colectiv 26 miliarde dolari la prețul IPO-ului.

Elon Musk a scris istorie până de curând, SpaceX vânzând investitorilor acțiuni de 75 miliarde dolari la jumătatea lunii iunie 2026.

Compania a inițiat procedura de listare pe bursă tot în luna iunie a acestui an, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro. Anthropic a fost lansată în ianuarie 2021, de o echipă condusă de frații Dario Amodei și Daniela Amodei.

Firma a lansat recent modelele de inteligență artificială Fable 5.2 și Mythos 5.2, care aduc îmbunătăţiri în special în ceea ce priveşte programarea, raţionamentul şi viziunea.