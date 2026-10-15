Un magazin online românesc anunță investiții de 200.000 EUR înainte de Black Friday 2026

Magazinul online românesc evomag, fondat de antreprenorul Mihai Pătrașcu, investește 200.000 EUR în dezvoltarea platformei, înaintea campaniei de Black Friday 2026.

Prin această investiție, magazinul online românesc vrea să îmbunătățească experiența de cumpărare. Update-ul platformei online acoperă tot procesul de achiziție și include dezvoltări la nivelul site-ului, al interfeței de cumpărare și al infrastructurii tehnologice care susține funcționarea acestuia.

„Investiția de 200.000 de euro reprezintă un upgrade major pentru evomag și reflectă direcția în care dezvoltăm businessul online: folosim tehnologia pentru a face experiența de cumpărare mai rapidă, mai simplă și mai relevantă pentru client. Am lucrat în paralel la interfața de cumpărare și la infrastructura care susține funcționarea site-ului. Clientul trebuie să ajungă mai repede la produsul potrivit, să îl poată evalua mai ușor și să finalizeze comanda cu cât mai puține acțiuni. În același timp, avem o bază tehnologică mai solidă, capabilă să susțină volume mari de trafic și dezvoltările pe care le pregătim în continuare", spune Mihai Pătrașcu, CEO evomag.

Investiția vizează în primul rând îmbunătățirea experienței de cumpărare de pe telefon, în condițiile în care tot mai mulți utilizatori accesează evomag de pe mobil.

Modificările au vizat și modul în care utilizatorii caută și filtrează produsele, compară ofertele, salvează articole și finalizează comenzile. Scopul este simplificarea procesului de cumpărare și facilitarea plasării comenzilor. Funcția de comparație a fost refăcută și secțiunea de review-uri a fost, de asemenea, regândită.

Aceste îmbunătățiri realizate la nivelul evomag fac parte și din pregătirile pentru Black Friday, una dintre perioadele în care infrastructura tehnologică trebuie să susțină volume ridicate de trafic și comenzi într-un interval scurt.

„Pagina dedicată ofertelor a fost construită special pentru astfel de momente, iar infrastructura care susține funcționarea site-ului a fost optimizată pentru menținerea vitezei și stabilității în condiții de trafic intens. Au fost consolidate, de asemenea, securitatea platformei și protecția conturilor”, precizează magazinul online românesc.