BRICO, fostul Brico Dépôt România, parte din Altex România, deschide primul showroom BRICO Studio, un nou format dedicat exclusiv amenajării bucătăriilor, băilor și dressingurilor, în incinta unui centru comercial din Giurgiu, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Spre deosebire de un magazin de bricolaj clasic, BRICO Studio este gândit ca un spațiu de consultanță și proiectare, transmite compania.

„BRICO Studio aduce o noutate pentru clienții din județ: o gamă variată de bucătării, băi și dressinguri, completată de servicii integrate de consultanță pentru configurare și design personalizat, de livrare și montaj. În plus, clienții pot comanda direct din showroom electrocasnicele potrivite din gama Altex sau produse pentru amenajarea casei de la BRICO, astfel încât un proiect început aici să poată fi finalizat cu tot ce este necesar pentru casă”, a declarat Raul Filip, Director General Adjunct Altex România.

Ce aduce noul concept:

Mobilier modular și accesorii pentru bucătării, băi și dressinguri . Soluții complete personalizabile în funcție de spațiu și stil;

. Soluții complete în funcție de spațiu și stil; Consultanţa, măsurători si proiectare 3D gratuite;

gratuite; Electrocasnice și produse de amenajare , care pot fi comandate direct din showroom;

, care pot fi comandate direct din showroom; Livrare în 7 zile și servicii de montaj;

și servicii de montaj; Posibilitatea de finanțare în rate cu dobandă zero ;

; Acces la întreaga gamă de produse pentru casă din ecosistemul Brico - Altex România.

Zona dedicată bucătăriilor cuprinde 12 modele expuse, din 10 colecții de bucătării modulare disponibile în multiple configurații. Bucătăriile acoperă orice stil, de la clasic la modern sau chiar industrial, inovație pentru optimizare spatiu și standarde de calitate cu o durată de viață de 25 de ani pentru fronturi.

Pentru baie, showroom-ul propune 7 colecții de mobilier, produse exclusive și mărci proprii, precum GoodHome.

Pentru toate tipurile de mobilier, configurarea se face gratuit, în showroom, împreună cu un consultant BRICO.

BRICO Studio face parte din ecosistemul Altex România. Pe lângă modelele expuse în showroom, clienții au acces, prin Altex, la o gamă și mai largă de produse dedicate casei, inclusiv electrocasnice încorporabile, iar prin BRICO, la produse pentru amenajarea locuinței. Aceste produse se pot comanda direct din showroom.

Brico Studio Giurgiu este primul showroom sub acest brand din țară, compania intenționând să extindă modelul și în alte orașe.

„Giurgiu este primul pas. Vrem ca BRICO Studio să devină locul în care clienții din toată țara își pot proiecta bucătăria, baia sau dressingul alături de un specialist, fără grija detaliilor. Pe baza experienței de aici, ne propunem să extindem formatul și în alte orașe”, a adăugat Raul Filip.

BRICO Studio se află în incinta Aurora Retail Park Giurgiu, Bulevardul Mihai Viteazul nr. 5.

BRICO face parte din Altex România din octombrie 2025, alături de brandurile Altex și Media Galaxy. Recent, lanțul de magazine de bricolaj cumpărat de antreprenorul Dan Ostahie a făcut schimbarea de la Brico Dépôt România la BRICO, transformare susținută de o investiție de 50 milioane EUR în următorii 3 ani, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.