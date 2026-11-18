Compania austriacă Gebrüder Weiss, care asigură în România livrări de mobilier pentru retailerul danez JYSK și furnizează servicii logistice pentru IKEA, a anunțat miercuri, 18 noiembrie 2026, lansarea unei alianțe europene împreună cu două companii de transport din Germania și Franța. Noua rețea va acoperi inițial 21 de țări și va permite retailerilor să organizeze livrări transfrontaliere de mobilier, electrocasnice și alte produse voluminoase.

Alianța, denumită The Home Delivery Alliance (HDA), reunește Gebrüder Weiss, compania germană Hermes Einrichtungs Service (HES) și JP HOME, divizia specializată în livrări la domiciliu a grupului francez Jacky Perrenot.

Cele trei companii își vor conecta rețelele logistice existente, astfel încât comercianții care vând produse în mai multe țări europene să poată utiliza un sistem comun de transport și livrare la domiciliu.

Noua structură este destinată în special retailerilor și producătorilor de mobilier, electrocasnice și echipamente de fitness, categorii de produse pentru care livrarea presupune operațiuni mai complexe decât transportul coletelor obișnuite.

Serviciile oferite prin alianță vor include livrarea produselor voluminoase cu echipe formate din două persoane, transportul până în încăperea dorită de client și, în funcție de serviciile contractate, instalarea sau montajul produselor.

Gebrüder Weiss livrează mobilier pentru JYSK și colaborează cu IKEA în România

Gebrüder Weiss este prezentă pe piața românească din 1994 și oferă servicii de livrare la domiciliu pentru produse voluminoase din 2018.

Printre clienții săi se numără retailerul danez de mobilier și produse pentru locuință JYSK.

Potrivit informațiilor publicate de JYSK România, comenzile care conțin piese de mobilier sau saltele sunt livrate prin Gebrüder Weiss.

În cazul acestor livrări, clienții primesc un mesaj pentru programarea transportului cu aproximativ 24 de ore înainte, iar produsele sunt aduse până în fața locuinței. Transportul la etaj reprezintă un serviciu suplimentar, care poate fi contractat separat.

Compania austriacă este și partener logistic al IKEA, inclusiv în România.

Colaborarea dintre cele două companii este mai veche. În decembrie 2021, Gebrüder Weiss anunța că efectua livrări la domiciliu pentru clienții IKEA din România, Austria, Ungaria, Bulgaria și Croația.

Relația comercială continuă și în 2026, potrivit informațiilor publicate de retailerul suedez. Astfel, IKEA România precizează pe site-ul propriu că, începând din 22 septembrie 2026, clienții pot ridica comenzile din Craiova inclusiv de la depozitul Gebrüder Weiss.

Și ceilalți doi parteneri ai noii alianțe lucrează pentru mari retaileri europeni.

JP HOME menționează printre clienții săi companii precum Maisons du Monde, La Redoute, Castorama, Veepee și Kave Home, pentru care furnizează servicii de livrare a produselor voluminoase.

Hermes Einrichtungs Service este specializată în transportul mobilierului și electrocasnicelor și are legături cu grupul german Otto, unul dintre marii operatori europeni de comerț electronic.

Cum va funcționa noua alianță europeană

The Home Delivery Alliance va conecta rețelele celor trei companii, astfel încât transporturile să poată fi organizate de la ridicarea mărfurilor din țara de origine până la livrarea acestora la domiciliul consumatorului final.

Potrivit comunicatului transmis StartupCafe.ro, Hermes Einrichtungs Service va asigura acoperirea pentru Germania și Elveția, în timp ce JP HOME va deservi Franța, Spania, Portugalia, Belgia, Luxemburg, Țările de Jos și Regatul Unit.

Gebrüder Weiss va contribui cu rețelele sale din România, Austria, Bulgaria, Croația, Bosnia și Herțegovina, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Cehia și Ungaria.

În total, alianța va acoperi inițial 21 de țări europene.

Pentru un retailer care comercializează mobilier sau electrocasnice pe mai multe piețe, noul sistem ar urma să simplifice organizarea transporturilor internaționale, fără să mai fie necesară coordonarea separată a unor rețele logistice diferite în fiecare țară.

Comercianții vor putea urmări transporturile peste granițe, vor putea integra informațiile despre expedieri în propriile sisteme informatice și vor putea transmite consumatorilor actualizări în timp real privind livrarea comenzilor.

Transportul pe ultimul segment, până la domiciliul clientului, va fi efectuat de partenerul logistic care operează în țara de destinație.

Peter Schafleitner, membru al Consiliului de Administrație al Gebrüder Weiss

„Astăzi, mulți retaileri operează în toată Europa, iar clienții lor se așteaptă la livrări fiabile, transparență și standarde ridicate de servicii pe fiecare piață. Prin The Home Delivery Alliance, înființăm prima rețea europeană de manipulare cu doi oameni pentru livrarea către consumatori a mobilierului și a electrocasnicelor de mari dimensiuni, asigurând standarde de calitate uniforme peste granițe”, a declarat Peter Schafleitner, membru al Consiliului de Administrație al Gebrüder Weiss.

Gebrüder Weiss a efectuat 170.000 de livrări la domiciliu în România în 2025

Noua alianță europeană este lansată într-o perioadă în care serviciile de livrare la domiciliu a produselor voluminoase înregistrează creșteri pe piața românească.

Potrivit datelor publicate de Gebrüder Weiss în iunie 2026, compania a gestionat aproximativ 170.000 de livrări la domiciliu în România în anul 2025, în creștere cu 25% față de anul precedent, când înregistrase 134.400 de expedieri.

Volumul mărfurilor transportate prin acest serviciu a ajuns la 43.800 de tone, cu 10,6% mai mult decât în 2024.

Principalele centre operaționale pentru serviciile Home Delivery sunt situate în București, Arad și Cluj-Napoca.

Compania deține și alte hub-uri logistice în România, inclusiv la Sibiu, Bacău, Brașov, Constanța și Craiova.

În 2024, Gebrüder Weiss a inaugurat un nou centru logistic la Popești-Leordeni, lângă București, cu o suprafață construită de aproximativ 19.000 de metri pătrați, destinat inclusiv optimizării livrărilor de mărfuri în zona Capitalei.

La nivel internațional, compania austriacă a raportat pentru anul 2025 o cifră de afaceri de 2,72 miliarde de euro. În același an, operațiunile sale Home Delivery au totalizat 1,36 milioane de expedieri.

Livrările devin o problemă strategică pentru retailerii care se extind în Europa

Crearea noii alianțe vine pe fondul extinderii internaționale a comerțului electronic, inclusiv în sectoarele mobilierului și electrocasnicelor.

Deși marii retaileri operează deja în numeroase țări europene, serviciile de livrare sunt organizate adesea la nivel național, cu furnizori, sisteme informatice și proceduri diferite.

Situația este mai complicată în cazul mobilierului sau electrocasnicelor voluminoase, unde livrarea poate presupune manipularea produselor de către două persoane, transportul la etaj, montajul sau instalarea acestora.

Pentru comercianți, diferențele dintre serviciile disponibile în fiecare țară pot îngreuna extinderea pe noi piețe și menținerea acelorași standarde de livrare pentru toți clienții.

„Livrarea la consumatorul final devine un factor din ce în ce mai decisiv pentru succesul cu care retailerii și producătorii se pot extinde pe noi piețe. Mai ales în cazul produselor voluminoase, precum mobilierul sau electronicele, o livrare fiabilă și orientată spre servicii joacă un rol esențial în crearea unei experiențe pozitive pentru client”, a declarat Viviane Reichert-Brown, director general al Hermes Einrichtungs Service.

La rândul său, Philippe Cuoc, CEO al grupului Jacky Perrenot, a explicat că noua alianță urmărește să ofere retailerilor o rețea comună de distribuție, cu standarde unitare și posibilitatea gestionării integrate a transporturilor europene.

Philippe Cuoc, CEO al grupului Jacky Perrenot

Cele trei companii estimează că The Home Delivery Alliance se va extinde în următorii ani, prin atragerea unor noi parteneri logistici și includerea altor țări în rețea.