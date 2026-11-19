Competențele tehnice, capacitatea de colaborare și adaptarea la schimbare sunt principalele abilități urmărite de angajatorii români atunci când recrutează. În schimb, utilizarea instrumentelor de inteligență artificială (AI) se află printre cele mai importante trei criterii de selecție pentru numai 6,1% dintre respondenții unui sondaj realizat de platforma de recrutare eJobs România.

Potrivit cercetării, realizate în octombrie 2026, pe un eșantion de 100 de respondenți din rândul angajatorilor, 54,5% dintre participanți plasează competențele tehnice și de specialitate printre cele mai importante criterii de recrutare.

Pe locul al doilea se află capacitatea de colaborare în echipă, menționată de 40,9% dintre respondenți, urmată de adaptarea la schimbare, cu 30,3%.

Gândirea critică, rezolvarea problemelor noi și capacitatea de a învăța rapid au fost selectate fiecare de 25,8% dintre respondenți. Comunicarea clară este importantă pentru 22,7%, iar asumarea responsabilității pentru rezultate, pentru 21,2%.

Aproape jumătate dintre angajatori consideră că utilizarea AI poate fi învățată după angajare

Deși instrumentele de inteligență artificială sunt tot mai prezente în activitatea companiilor, angajatorii nu consideră neapărat că viitorii salariați trebuie să aibă deja experiență în utilizarea acestora.

Astfel, 46,3% dintre respondenți consideră că utilizarea AI poate fi învățată după angajare, inclusiv în cazul posturilor pentru care aceste instrumente sunt relevante.

Alți 16,7% se așteaptă ca un candidat să poată utiliza independent instrumentele AI pentru sarcini uzuale și să verifice rezultatele generate.

Pentru 14,8% dintre respondenți este suficient un nivel de bază, care presupune utilizarea instrumentelor cu îndrumare, în timp ce 11,1% solicită competențe avansate, inclusiv capacitatea de a folosi AI pentru îmbunătățirea proceselor de lucru.

Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs România

„Întrebați și în ce măsură cer, la angajare, abilități în folosirea instrumentelor de inteligență artificială, aproape jumătate dintre respondenți spun că nu cer competențe AI la angajare, nici măcar pentru rolurile în care acestea sunt relevante pentru că pot învăța ulterior”, spune Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs România.

Candidați respinși deși aveau competențele tehnice necesare

Sondajul arată că pregătirea profesională nu este suficientă pentru a obține un loc de muncă, dacă nu este însoțită și de abilități de comunicare și colaborare.

Aproape un sfert dintre respondenți, respectiv 24,6%, declară că, în ultimele 12 luni, au respins deseori candidați care îndeplineau cerințele tehnice ale postului, dar aveau competențe interpersonale insuficiente.

Alți 4,9% spun că s-au confruntat foarte des cu asemenea situații, iar 27,9% au respins uneori candidați din acest motiv.

Atunci când doi candidați îndeplinesc cerințele minime ale unui post, 29,4% dintre angajatori spun că ar acorda prioritate celui cu abilități interpersonale mai bune.

Pentru 23,5% ar conta mai mult avantajul tehnic, în timp ce 25,5% ar acorda aceeași importanță celor două categorii de competențe.

„Pregătirea tehnică are o pondere mare în selecție, însă angajatorii se uită și la felul în care un viitor coleg va lucra cu echipa, va comunica sau își va asuma responsabilitatea. Aceste așteptări se regăsesc și în răspunsurile despre limitele inteligenței artificiale: empatia, responsabilitatea pentru decizii și judecata profesională în situații ambigue sunt considerate cel mai greu de înlocuit prin AI”, explică Ana Călugăru.

Ce îi îngrijorează pe angajatori în privința utilizării inteligenței artificiale

Principala preocupare a angajatorilor în legătură cu utilizarea AI la locul de muncă nu este lipsa experienței în folosirea acestor instrumente, ci acceptarea rezultatelor generate fără verificarea lor.

Această problemă este menționată de 43,4% dintre respondenți.

Alți 17% sunt preocupați în primul rând de situațiile în care angajații sau candidații nu pot explica rezultatele pe care le prezintă.

Introducerea informațiilor confidențiale în instrumente AI neautorizate reprezintă principala îngrijorare pentru 15,1% dintre respondenți. Același procent menționează riscul ca angajații să utilizeze inteligența artificială în loc să își dezvolte propriile competențe profesionale.

În acest context, verificarea corectitudinii informațiilor și protejarea datelor confidențiale sunt competențele a căror importanță în recrutare a crescut cel mai mult odată cu dezvoltarea AI. Fiecare dintre acestea este menționată de 37% dintre participanții la sondaj.

Aproape 40% dintre angajatori nu au în plan măsuri pentru dezvoltarea competențelor în contextul AI

Deși utilizarea inteligenței artificiale generează noi cerințe profesionale, o parte importantă dintre angajatorii chestionați nu intenționează să introducă măsuri pentru dezvoltarea competențelor salariaților în acest domeniu.

Potrivit sondajului, 39,6% dintre respondenți declară că nu au în plan asemenea măsuri pentru următoarele 12 luni.

În schimb, 22,9% au în vedere programe de mentorat intern, iar 16,7% intenționează să organizeze proiecte practice prin care angajații să dobândească noi competențe.

Rezultatele indică o diferență între disponibilitatea angajatorilor de a accepta candidați fără experiență în utilizarea AI și intenția acestora de a investi în dezvoltarea competențelor după angajare.

Sondajul eJobs România a fost realizat în octombrie 2026, pe un eșantion de 100 de respondenți, format din specialiști și manageri de resurse umane, manageri de departamente, directori executivi și antreprenori.