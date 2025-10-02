Business de contabilitate în sistem de franciză, în România. „Eu n-am fost niciodată îndrăgostit de muncă. Sunt agent de vânzări la noi la întreprindere”

Contabilii din România își vor putea deschide birouri de servicii de profil, în sistem de franciză, sub un brand consacrat pe piață, lansat de doi antreprenori în urmă cu mai mult de două decenii.

Compania de consultanță Vulpoi & Toader Management (VTM), controlată de Marcel Vulpoi și Georgiana Toader va deschide oficial sistemul de franciză pentru afacerile de contabilitate, VTM Franchise, începând din 15 octombrie 2025, potrivit unui comunicat transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

VTM susține că aceasta va fi „prima franciză de contabilitate din România – un model inovator de business care își propune să ducă profesia contabilă la următorul nivel, prin procese mai digitale, mai smart și mai curajoase”.

„De peste 20 de ani demonstrăm că în contabilitate nu e suficient să știi cifrele – trebuie să știi și oamenii din spatele lor. VTM a devenit cea mai mare firmă românească de contabilitate, dar succesul nu se măsoară doar în topuri și premii, ci în încrederea clienților. Prin lansarea primei francize de contabilitate din România vrem să dovedim că excelența se poate multiplica. Și da, în sfârșit putem spune că și contabilitatea a intrat în era francizelor – iar asta nu e doar o cifră frumoasă pe hârtie, ci o realitate”, a declarat Marcel Vulpoi, CEO VTM.

Marcel Vulpoi era preparator la ASE înainte să devină patron de firmă de contabilitate și recunoaște că a învățat din mers inclusiv cum să ofere servicii de contabilitate primilor clienți. Din 2002, ține contabilitatea pentru firme, iar din 2004 a fondat VTM împruenă cu fosta sa colegă din liceu și de facultate, Georgiana Toader.

„Eu n-am fost niciodată îndrăgostit de muncă. Nu sunt nici acum. Eu sunt agent de vânzări la noi la întreprindere. Eu mă ocup cu vinurile, cu alte chestiuni (acum s-a extins și în afaceri HoReCa - n.r.). Eu sunt mare fan al vorbei celebre: Dacă nu știi să faci ceva, întâi spui DA și pe urmă înveți cum se face. Și asta s-a întâmplat prin 2002 și am luat 3-4 clienței, pe persoană fizică.