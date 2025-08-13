Business CheckIn. „This girl can”, afacerea online prin care Miruna le reamintește româncelor că pot 

Miruna Gheorghe (foto) a renunțat la cariera în domeniul hotelier pentru a lansa „This girl can”, un brand românesc de jurnale transformaționale dedicate femeilor. Ideea a venit acum patru ani, când antreprenoarea, în prezent în vârstă de 29 ani, era în ultimul internship de la facultate.

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce afacere am fondat?

Miruna Gheorghe: Numele meu este Miruna. Am 29 de ani, în prezent am brandul „This girl can” care creează jurnale transformaționale pentru femei și care te ajută foarte mult pe partea de introspecție, să te cunoști mai bine și, evident, să ajungi la cea mai bună versiune a ta.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Miruna Gheorghe: Ideea mi-a venit acum 4 ani, eram pe plajă în ultimul meu internship de la facultate și scriam în jurnal pe vremea aceea. Aveam un jurnal de board, să-i zic așa și îmi plăcea foarte mult să îmi pun gândurile acolo și să îmi exprim pur și simplu sentimentele.

De atunci și până în prezent, adică în toți acești 4 ani am tot cochetat, tot am zis, m-am apucat, m-am lăsat pentru că în timpul acesta eu eram în hotelărie. Ulterior am zis: OK, haideți să renunț la hotelărie și să mă reîntorc la ideea cu jurnalul.

Am vrut să fac mai mult decât un jurnal cu pagini goale, pentru că de cele mai multe ori când îți cumperi un jurnal și vezi atât de multe pagini în care nu știi ce să scrii, ai tendința să renunți la el foarte rapid. Așa că am vrut să creez un concept mai altfel și anume primul jurnal a venit cu 365 de întrebări.

Practic, este un jurnal ghidat, nu te mai simți singură ca și cum: OK, nu știu ce să scriu aici, ci pur și simplu ai în fiecare zi anului câte o întrebare care te trece prin toate toate ariile vieții și atunci este mult mai simplu să faci acest proces de introspecție.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Miruna Gheorghe: Faptul că acest concept de introspecție cred că este puțin nu foarte luat în calcul, să zicem. Am mizat foarte mult pe ideea că noi am ajuns să mergem pe pilot automat în viață și nu ne mai oprim să ne întrebăm: îmi place jobul meu, sunt fericită cu ceea ce fac, sunt OK cu relația pe care o am?

Atunci am zis că ideea business-ului meu vreau să fie să te ajute să te cunoști cu adevărat, să-ți dai seama puțin dacă tu chiar ești bine cu viața pe care o ai foarte mult în ideea de a nu avea regrete mai încolo. Pe mine mă constrânge foarte mult ideea asta că nu vreau să am regrete la bătrânețe că n-am făcut X și Y. Unul dintre țelurile afacerii mele este să te ajute să-ți dai seama care sunt dorințele tale cu adevărat și, evident, să și faci pași în direcția asta.

StartupCafe.ro: Primul client n-o să-l uit pentru că…

Miruna Gheorghe: Primul client pe care l-am avut cu siguranță nu știe că a fost primul meu client și chiar am fost foarte surprinsă că nu mi-a ridicat coletul. Practic, prima mea comandă a fost un retur. Așadar începutul a fost, să nu zicem descurajator, dar oricum n-a picat bine.

Ulterior mi-am dat seama că este un lucru care nu se poate controla și am mers mai departe, evident, dar a fost amuzant să știu că am pus luni întregi să scot pe piață produsul, să pornesc reclama, să fac site-ul, m-am bucurat foarte tare când a venit comanda și apoi, două zile mai târziu, mesaj că se întoarce. Asta a fost prima experiență.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Miruna Gheorghe: Poate una dintre cele mai mari provocări pe care am bifat-o a fost să învăț să deleg. A fost cred că foarte complicat să încep să fac lucrul acesta, pentru că eram obișnuită din fostele afaceri să fiu un one-man show, să le fac eu pe toate, până când mi-am dat seama că nu am cum să fac treaba asta.

Nu am cum să învăț și marketing, să fac și codare de site, să învăț să fac și toate pozele și toate reclamele. Acela a fost momentul în care am zis ok, trebuie să măresc echipa și trebuie să îi las pe oamenii ăștia să ia decizii fără să mai fiu eu control freak și să stau la fiecare pas în spatele lor. Cred că până acum iese. Momentan nu mă simt în niciun fel în pericol că am mai predat din sarcini altor oameni.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Miruna Gheorghe: Cred că cel mai util sfat a fost să nu renunț niciodată. Este foarte clișeic, dar au fost atâtea provocări. Afacerea are doar șase luni, nu pot să zic că am cunoscut toate problemele din lumea asta în șase luni. Dar au fost atât de multe momente în care îmi venea să-i spun echipei mele: știți ceva? Gata, închidem tot, mă întorc la hotelărie pentru că sunt prea multe chestii pentru o mică afacere. Când o să crească, ce facem? Și mi-am amintit de persoana care mi-a spus acest lucru, care este și un om de afaceri, și am zis OK. În momentul în care eu i-am arătat prototipul jurnalului meu, mi-a spus; vezi că o să ai challenge-uri, vezi că prin faptul că tu te adresezi doar femeilor înjumătățești audiența ta, deci va trebui să îi dai tare, va trebui să nu te oprești efectiv. Și am am ținut cont.

StartupCafe.ro: La ce lucrez acum?

Miruna Gheorghe: În momentul acesta, în primul rând stau cu băiatul de la IT ore întregi și lucrăm live și facem toate aceste modificări pentru că mi s-a părut că e mult mai simplu să lucrăm în același timp decât eu să-ți zic ce să faci, tu să faci, după aia să ne consultăm și așa facem totul.

Deci ore întregi în ultimele zile facem asta. Eu fac contentul, mi-am luat aparat, merg fac poze, fac reeluri, am început să vorbesc în fața camerei, ceea ce a fost cred că frica vieții mele să îmi pun un telefon în față și să vorbesc. A fost ceva ce nu credeam că o să fac vreodată, sincer, dar acesta este unul dintre task-uri și practic cel mai important este ca eu să devin brandul, eu să fiu imaginea acestei afaceri, asta însemnând prezență, să merg la evenimente, să țin workshop-uri, să fiu invitată în diverse locuri și să nu îmi mai fie teamă că aoleu, mi-e frică să vorbesc în public, aoleu, cu ce mă îmbrac, aoleu, ce de oameni. Pur și simplu să go out there și să să-mi reprezint brand-ul cu mândrie.

StartupCafe.ro: Ce îmi dă energie?

Miruna Gheorghe: Cel mai mult îmi dă energie faptul că știu de unde am pornit. A fost foarte, hai să nu spunem neplăcut, dar a fost complicat la fostul loc de muncă. Nu m-am simțit bine deloc acolo și m-a adus într-un punct în care mi-am dat seama că nu mai vreau să fiu niciodată. Datorită acelui lucru astăzi, și spun datorită, nu din cauza, pentru că acel lucru m-a făcut să încep această afacere și faptul că îmi amintesc cât de rău a putut să fie, îmi dă energie ca astăzi să nu-i zic echipei mele: închidem.

StartupCafe.ro: Dacă n-aș face asta, aș fi…

Miruna Gheorghe: Dacă n-aș fi făcut asta, probabil că eram eram tot într-un hotel. După ce am plecat de la fostul job, am primit oferta de manageria un boutique-hotel care era un vis de-al meu. Dar am știut că e o capcană și mi-am dat seama că dacă iar mă întorc în aceeași industrie și o să am poate mult mai multe responsabilități, niciodată n-o să mai încep afacerea mea. Niciodată nu o să mai fiu stăpâna vieții mele și întotdeauna o să muncesc pentru altcineva.

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Miruna Gheorghe: La BT Stup am venit acum o lună la un eveniment despre TikTok. Mi-am luat foarte multe informații de acolo, fiindcă eu nu foloseam TikTok-ul până atunci și m-a ajutat să-mi dau seama puțin cam ce fel de content ar trebui să fac pentru pagina mea de TikTok. Atunci când o iei de la zero este da, nu chiar ușor, mai ales când n-ai mai făcut asta.

Nici nu vorbești în fața camerei. Sunt destul de multe, destul de multe piedici, să spunem așa. Și m-a ajutat foarte mult informația și apoi networking-ul de după, pentru că am putut să intru în contact cu persoane care mi-au dat niște informații pe care nu le aveam legate de business-ul meu. Am putut să pun niște întrebări și să primesc niște răspunsuri de care chiar aveam nevoie ca să merg mai departe.

Aia a fost practic prima dată când am venit la un eveniment Stup. Am venit cu o prietenă fiindcă mi-a fost ciudat să vin singură, dar mi s-a părut foarte casual asta. Mi-a plăcut faptul că nu era ceva foarte formal.

Fiecare a venit, și-a luat notițe, a făcut poze, și-a luat informațiile de care a avut nevoie. Speakerii mi-au plăcut că erau foarte casual. Îmi amintesc că a fost un domn care era atât de emoționat și ne-a spus de la început: e prima oară când fac treaba asta, să mă scuzați că poate n-o să vorbesc bine și că îmi tremură rămână, dar important e ce vă arăt aici și voi să rămâneți cu informația. Și a fost foarte funny treaba asta. Apoi am stat de vorbă cu o doamnă, după ce s-a terminat evenimentul, care are o funcție foarte importantă la una din companiile cu care eu sper să obțin o colaborare și m-a ajutat să îmi dau seama dacă acea colaborare ar fi bună pentru mine. Răspunsul a fost că da.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.