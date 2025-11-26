Business CheckIn. Afacere de familie în HoReCa: Andreea și Eladie Bumbar au dat Capitala pe antreprenoriat la Piatra Neamț

Andreea și Eladie Bumbar (foto) sunt un cuplu tânăr care a avut curajul să-și lase în urmă viața construită în București pentru a începe, de la zero, o afacere în orașul natal al lui Eladie, Piatra Neamț. Ea, absolventă de Comunicare și Relații Publice, cu experiență în zona de resurse umane, el, inginer pasionat de antreprenoriat, au deschis împreună, în urmă cu mai bine de trei luni, ONEderful Restaurant, cu specific urban, un spațiu născut din dorința de a îmbina mâncarea bună cu cafeaua de specialitate. Deși nu aveau experiență în domeniul ospitalității și au învățat totul pe parcurs, cei doi au reușit să transforme o clădire a familiei într-un spațiu primitor, amenajat aproape în întregime prin propriul lor efort.

Drumul lor antreprenorial a căpătat direcție și mai multă claritate în momentul în care au ajuns la BT Stup, spațiul de resurse și consultanță dedicat afacerilor aflate la început de drum sau în dezvoltare. Acolo au găsit nu doar răspunsuri la întrebările tehnice care îi copleșiseră în primele luni, ci și oameni dispuși să le asculte ideile și să le ofere îndrumări concrete.

„Ne-au ajutat cu înființarea SRL-ului, ne-au explicat conceptele, ne-au ajutat cu partea de FGO foarte mult, cu ce înseamnă deschiderea de cont bancar, să alegem POS-ul potrivit pentru noi, cu semnătura electronică”, a spus Andreea Bumbar.

„Pentru antreprenori mi se pare foarte tare ideea de la BT Stup, doar prin simplu fapt că ai pe cineva dedicat. Este o reprezentantă BT cu care am ținut legătura și orice întrebare, orice probleme aveam, o sunam”, a adăugat Eladie Bumbar.

Banca Transilvania sprijină în mod constant inițiativele antreprenoriale din România, oferind îndrumare și resurse practice atât celor care pornesc la drum cu o idee de afacere, cât și celor aflați în proces de dezvoltare a business-ului lor.

BT Stup este un spațiu accesibil atât fizic, pe Calea Șerban Vodă nr. 206-218 din București, cât și online, unde antreprenorii beneficiază de consultanță personalizată și sprijin din partea echipei și a partenerilor Băncii Transilvania pentru dezvoltarea și consolidarea afacerilor.

Aici, antreprenorii găsesc tot ce le trebuie pentru a-și lansa sau extinde afacerea: înființarea firmei, soluții de facturare și pentru deschiderea unui magazin online, semnătură electronică, fotografie de produs și alte servicii complementare care simplifică activitățile de zi cu zi.

Business CheckIn. Afacere de familie în HoReCa, la Piatra Neamț

StartupCafe.ro: Cine sunteți și ce afacere ați fondat?

Andreea: Eu sunt Andreea, sunt din Ploiești de fel, acolo m-am născut. M-am mutat în București când am început Facultatea de Comunicare și Relații Publice și am rămas acolo pentru mai bine de 10 ani. M-am angajat, după care m-am căsătorit și am făcut un copil. De curând ne-am mutat împreună la Piatra Neamț pentru că aici am deschis restaurantul.

Eladie: Eu sunt Eladie Bumbar, am 33 de ani. Am crescut în Piatra Neamț, după m-am mutat în București, tot la fel, cu facultatea. Ulterior, după facultate, m-am angajat și am rămas în București. După ce a apărut oportunitatea aceasta, am decis să ne mutăm la Piatra ca să deschidem business-ul aici.

Andreea: Restaurantul se numește ONEderful Restaurant, de la 1, un fel de „wonderful”, dar scris cu „one”. Ideea cu numele a venit de la copilul nostru. Cumva pentru noi copilul a adus foarte multe schimbări în bine. Este un restaurant cu specific urban. Ne-am dorit foarte tare să îmbine partea de restaurant și cafea de specialitate.

Cel puțin, în concepția noastră, de regulă, restaurantele au mai degrabă o cafea bună, dar nu merg în zona de specialitate, ci lasă partea aceasta către cafenele. Noi am vrut să le îmbinăm și să avem și cafea bună, și mâncare bună, sperăm noi. Este un local intim, restrâns, cred că avem o capacitate de 40 de persoane, unde ne-am dorit ca oamenii să găsească un loc cât mai cald și prietenos, pentru că noi suntem acolo în permanență.

Avem partea de board games, ca oamenii să aibă ce să facă atunci când vor să se distreze cu prietenii, și partea de evenimente pentru cei care au evenimente mai restrânse. Am avut inclusiv nunți restrânse cu 20 de persoane, și-au dorit ceva mai intim și atunci a fost locul potrivit pentru ei.

În ceea ce privește organizarea, fiecare dintre noi are anumite veleități. Soțul meu este foarte bun pe partea practică. Pentru că bugetul pe care noi l-am avut a fost restrâns atunci când ne-am decis să deschidem acest business, foarte multe lucruri au fost făcute de noi. Când a fost vorba de renovat, pregătit mobilier sau efectiv construit, a trebuit să facem riflaj de la zero, să tăiem scândura, să o vopsim și să construim terasa, am avut noroc pentru că el se pricepe la partea tehnică, la bază e inginer și s-a văzut. La fel, dacă trebuie să montăm lucruri sau ce ține de aprovizionare. De asemenea, el e partea creativă în bucătărie. Asta ne-a salvat de multe ori pentru că anumite preparate le-am introdus datorită lui.

La fel, dacă s-a întâmplat să avem comenzi pe care să fie nevoie să le onorăm în afara bucătăriei, în afara programului pe care îl are personalul nostru, el a fost cel care a preluat inițiativa și asta ne-a ajutat foarte mult.

Când vine vorba de partea artistică, ce înseamnă evenimente sau postări sau decorat efectiv și, cum ar spune soțul meu, aruncat bani pe tot felul de „briz-brizuri”, aici am preluat eu inițiativa.

Într-adevăr, e dificil pentru că noi avem și un bebeluș pe care îl creștem noi. El crește odată cu restaurantul și, de cele mai multe ori, trebuie să vedem cum ne putem organiza și cine ce poate să facă ca să funcționeze toate. Asta însemnând de la dat cu mopul până la făcut curat și creat, printat meniu, partea de promovare, găsit oameni care ar putea să ne ajute pentru anumite task-uri, pentru că e foarte greu când te ocupi de toate, plus că e clar că nu poți să le faci pe toate la un nivel de performanță, nu ai cum.

Eladie: Practic, ca împărțire, eu sunt pe zona de aprovizionare, tot ce ține de partea tehnică a restaurantului, softul, anumite lucruri pe care trebuie să le mai adăugăm, furnizori. Soția e pe partea cu interfața între restaurant și oameni, tot ce ține de marketing, inclusiv unele discuții legate de anumite evenimente sau rezervări, aici s-a ocupat mai mult ea.

În rest, noi facem partea de sală, noi suntem ospătarii și barmanii, iar pe bucătărie avem pe cineva angajat. Ne descurcăm, facem amândoi, în funcție de clienți, în funcție de încărcarea din ora sau din momentul respectiv.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Andreea: Să fim sinceri, da, este un domeniu greu. Cred că ce ne-a ajutat foarte mult a fost faptul că n-am știut în mod concret în ce ne băgăm, în detaliu, mai bine zis. Totuși, ceva acolo a existat întotdeauna, pentru că în București, unde locuiam, ni se părea că s-ar potrivi foarte bine o cafenea pentru mămicile cu copii care se plimbă.

Și, la un moment dat, pentru că clădirea în care este în prezent restaurantul este a familiei, nu este a cuiva străin, ne-am gândit că poate că acesta este momentul potrivit să deschidem cafeneaua la care visăm, chiar dacă nu e în locul în care ne-am imaginat noi și a trebuit să ne mutăm cu totul.

A fost destul de greu să ne mutăm pentru că, după 12 ani în București, cam lași tot ce ți-ai creat acolo: viața, familia care era în zona respectivă, pentru că suntem împărțiți, prietenii și zona de confort.

Ce ne-a ajutat foarte mult a fost că am întâlnit oameni din zona de HoReCa ce ne-au încurajat. În momentul în care sfatul vine de la o persoană cu experiență în domeniu, care îți prezintă și părțile bune, dar și părțile mai puțin bune, ai un alt drive, un alt curaj.

În ceea ce privește administrarea restaurantului, parțial, pe mine m-a ajutat și background-ul, pentru că eu vin din zona de salarizare și resurse umane, practic corporația își spune cuvântul, întrucât fac asta de mai bine de șapte ani și atunci mi-a fost mai ușor să înțeleg anumite concepte și să înțeleg cum funcționează partea de contabilitate, dar aici avem pe cineva care se ocupă.

N-am știut exact în ce ne băgăm, pentru că poate dacă știam totul în detaliu, cred că am fi „fugit” puțin, dar le-am descoperit pe parcurs. A fost destul de greu și pe partea de găsit resursa umană. Spre exemplu, când am vrut să deschidem, ni s-a întâmplat ca în săptămâna respectivă doi bucătari să renunțe. Unul nu a mai răspuns deloc, deși pregătisem meniul cu el, vorbeam de o lună de zile, era foarte decis.

Al doilea a venit o zi înainte pentru a testa aparatura și câteva preparate, iar după n-a mai venit. Cumva pentru noi a fost foarte greu să găsim oameni care să și rămână.

Eladie: Practic, cu o zi înainte să deschidem, noi nu aveam bucătar.

Andreea: Am avut noroc că, la momentul respectiv, aveam mai multe persoane în organigrama noastră, iar ajutorul de bucătar era cineva cu experiență, dar nu foarte încrezător că ar putea să gestioneze totul pe cont propriu. Și atunci persoana respectivă a decis: hai să vedem ce iese, dacă voi aveți încredere în mine și îmi dați mână liberă să încercăm. Aș zice că a fost o opțiune bună. Cumva lucrurile uneori s-au așezat și de la sine, deși da, au venit cu mult stres și efort.

Eladie: Inclusiv pe partea de bar și ospătar, am tot căutat. Inițial discutasem cu cineva, bătusem palma, iar când a trebuit să facă medicina muncii, nu s-a mai prezentat. Într-un final am găsit o persoană, dar a fost ceva sezonier. Apoi am rămas noi pe sală și am zis: hai să vedem cum ne descurcăm în situația asta.

Andreea: Cred că am fost și nevoiți de-a lungul timpului să învățăm cât se poate de mult, pentru că, din păcate, nu știi niciodată când rămâi descoperit și atunci poți să fii backup până îți găsești o altă persoană sau până se așază lucrurile din nou.

Eladie: Pentru noi a fost totul de la zero. Din postura de clienți, unde mergeam la cafenele, la restaurante și gustam diferite feluri de mâncare, aveam diferite experiențe, am trecut în partea cealaltă a baricadei, de antreprenoriat HoReCa. La început, inclusiv pe partea de bar, nu aveam idee de cocktailuri, de băuturi.

Ca să reușim să acoperim zona de cafea, am fost și am făcut un curs de barista să înțeleg exact ce înseamnă cafeaua, să înțeleg ce înseamnă cafea de specialitate, puțin latte art, partea de degustare a cafelei, de utilizare a espressor-ului. Fiecare și-a luat partealui, soția a luat zona de marketing, a luat-o în brațe.

Andreea: Restaurantul e deschis de miercuri până duminică, de la 11 la 22.00. Am ajuns la programul aceasta pentru că, inițial, fiind vară, se întâmpla că oamenii se vină mult după ora 22.00 sau după ora 21.00. Plecam de acolo uneori și la 00.00-1 noaptea, dar asta și pentru că fiind ceva nou, ne plăcea și lucrurile aveau o continuitate, eram încântați când oamenii intrau și nu prea ne mai venea să închidem, conform programului, de multe ori.

Atunci am ajuns să ne facem programul în funcție de oamenii care veneau, doar că de la un punct era obositor, așa că ne-am decis să rămânem și noi la un program fix de 21.00-23.00 seara. 22.00, de principiu. Este închis luni și marți, asta și pentru că ne-am dat seama că pe lângă faptul că bucătarul are nevoie de odihnă săptămânală, potrivit legii, am zis că ne-ar prinde bine să avem pauză de două zile pentru mai multă energie în ce facem.

Eladie: Înainte să deschidem, am fost sfătuiți să facem un mic studiu, să vedem care e piața, unde, cum e zona, cât de traversată e. În studiul acesta micuț, pe care am încercat noi să-l facem, am văzut și la alte restaurante că în zilele de luni și marți fluxul este mai mic. Așa că am zis să ținem luni și marți închis și să deschidem de miercuri până duminică inclusiv.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat…

Eladie: În prima fază, în locația aceasta, înainte, era o cafenea, doar că spațiul era mult prea mare doar pentru asta. Persoana respectivă nu a mai reușit să investească ca să deschidă și partea de bucătărie. Clădirea, fiind a familiei, practic a apărut oportunitatea prin faptul că se gândeau să vândă. Am zis: nu o vindeți, hai să încercăm să deschidem și noi ceva, să vedem cum reușim să ne descurcăm.

Înainte să deschidem am zis să ne interesăm să vedem cam despre ce e vorba. Am început să căutăm diferite contacte, diferite persoane, printre care unul dintre ei bucătar, am mai luat legătura cu o altă persoană care deține mai multe lanțuri de restaurante de top prin București și, practic, din discuție în discuție, cumva fiecare ne-a încurajat să mergem mai departe, că este un domeniu frumos, într-adevăr este un domeniu complex.

Sfaturile cele mai importante din punct de vedere al business-ului au fost să ne decidem exact pe ce direcție vrem să mergem, să ne setăm cumva destinația, ce vrea să facă restaurantul nostru, ce vrea să ofere. E un sfat la care încă lucrăm, pentru că nu am reușit să definim complet, să fie o destinație complexă a restaurantului, dar primordial a fost destinația. Unde vrem să ajungem cu restaurantul, ce vrem să oferim cu el, să ne schițăm cât mai clar ce vrem să oferim și cui vrem să oferim.

Andreea: Cred că cel mai important sfat pe care l-am primit a fost să ne bucurăm de proces și un lucru pe care l-am învățat de la oamenii din jurul nostru, chiar dacă nu a venit ca sfat neapărat, a fost să ne dăm voie să greșim. Cred că, de cele mai multe ori, avem tendința să fim perfecționiști și atunci ne temem să facem o mișcare de teamă să nu greșim. A mai fost și lucrul acesta: să te poți pune în situații inconfortabile și să-ți dai voie să fii mai puțin deștept, mai puțin experimentat, mai puțin știutor. Cred că de aici e cel mai mult de câștigat.

Dacă mergi pe ideea că știi deja multe lucruri sau îți e rușine să nu te faci de râs, nici nu ai șansa să crești și să te dezvolți. Noi, din fericire sau din nefericire, încă suntem în stadiul în care mai avem multe de învățat.

În restaurantul nostru, am implementat și o idee neconvențională: cea de a nu plăti preparatul care nu-ți place. Dacă îți dorești ceva din meniu și-ți dai seama că, într-adevăr, nu este pe gustul tău, guști și nu-l mănânci, la final nu este nevoie să plătești. Poate că a fost o eroare din partea noastră sau poate că nu a fost neapărat pe gustul tău, poate că este ceva ce chiar nu-ți place cu adevărat, din varii motive, așa că atunci nu ți-l taxăm. Noi facem și o glumă, în sensul că, evident, nu mănânci jumătate de porție, testezi și-ți dai seama că nu-ți place. Cumva, este un concept pe care noi nu l-am întâlnit prea des, cel puțin în zonă nu l-am întâlnit deloc până acum, poate că există.

StartupCafe.ro: Dacă nu ați fi făcut asta, ați fi...

Andreea: Asta cred că e o întrebare grea, pentru că soțul meu cumva tatona cu ideea de a avea un business de mult timp și căuta ideea potrivită pentru el.

Dar cred că e fix ce spuneam: de cele mai multe ori stai și te pregătești și te gândești să mai înveți ceva, că poate nu ești suficient de pregătit. Te tot pregătești și tot amâni și nu faci niciodată pasul, că poate nu ai suficientă încredere. Concret, cred că dacă nu făceam asta, nu știu dacă ajungeam să facem altceva.

Dar ce ne-ar fi plăcut sau ne-am fi dorit: mie mi-ar fi plăcut să am un cabinet de terapie, pentru că eu am mers în zona asta de terapie, pe niște cursuri, și mi-am obținut certificări.

Eladie: Eu aș fi tatonat în continuare terenul acestade antreprenoriat, momentan încă sunt corporatist. Îmi place, mă fascinează zona asta de antreprenoriat. Sunt conștient că în fiecare domeniu din antreprenoriat sau fiecare zonă și domeniu vine cu provocările sale.

Dar nu știu în ce măsură aș fi avut curaj să mă arunc în ceva. Poate tot în zona de cafenea. Am vrut să fac și brutărie, la un moment dat, doar că, iarăși, costurile cu chiria în zona respectivă erau foarte mari. Probabil că aș fi mers tot în zona de cafenea. N-aș putea exact să spun că m-aș fi aruncat în zona asta. Probabil că aș fi rămas înapoi în continuare pe canapea, cu Netflix, în zona de confort.

E foarte greu să-ți ieși din zona de confort pentru că poate ai ajuns într-un punct în care ești în siguranță și banii din corporație vin ușor, nu e foarte mult stres. E foarte greu să faci o schimbare, dar nu e imposibil. E și frumos.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uitați pentru că...

Andreea: Noi ne propusesem să deschidem mult mai devreme. Făcând foarte multe lucruri pe partea de amenajare, deschiderea s-a amânat și termenul nostru estimativ a fost depășit cu vreo lună. Așa că am zis la un moment dat: punem piciorul în prag, pe 8 august deschidem orice ar fi.

Deschiderea asta a fost cu jumătate de curaj. N-am postat pe nicăieri de teamă că poate vin prea mulți oameni și ce ne facem, se blochează fluxul, nu știm exact cum ar trebui să funcționeze totul și cum o să ne descurcăm. Îmi amintesc că la un moment dat am zis: e 8, am deschis, hai să vedem ce putem să facem.

Ne-am dus inclusiv să cumpărăm baloane ca să ne facem o arcadă și să facem vizibil faptul că am deschis. Cred că am deschis porțile cu adevărat undeva pe la ora 18.00.

Eladie: Ideea este că primul client care venise era un prieten al fratelui meu, care ne-a și ajutat cu amenajarea. Cu una-două seri înainte a trecut pe acolo să vadă cam care-i stadiul și a întrebat când deschidem. I-am zis că vineri, pe 8 august. Mi-a spus că o să vină cu câțiva prieteni și iubita lui. Pe data de 8, la prânz, când a venit el să bea cafeaua, încă amenajam. Eram acolo, în sală, cu treabă. A intrat în locație, un pic nedumerit, ca și cum „astăzi nu e 8, nu e vineri, am greșit eu data sau ce s-a întâmplat?”. El a fost, practic, primul nostru client.

Andreea: El a fost primul client cunoscut, după care, pe seară, au început să vină oameni.

Eladie: Au venit apoi o doamnă și un domn. Au venit în fiecare seară, timp de o săptămână, să bea ceva la noi și să deguste ce aveam în meniu.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată...

Andreea: Cred că ne-a fost foarte greu în momentul în care ne-am dat seama că vin oameni și își doresc să facă evenimente la noi în restaurant. Pentru că nu am avut experiență în zona aceasta, de la un punct ne era greu să ne dăm seama cum putem să creionăm un meniu, pentru că, deși este localul mic, mă gândesc că așteptările miresei sunt unele înalte. Ne-a fost greu să creionăm efectiv aperitivul și felul principal și, după care, să conturăm un preț și toată lumea, la final, să fie mulțumită.

Eladie: A fost o provocare destul de mare legată de prețul per meniu. Toți furnizorii cumva au și crescut prețurile, noi am încercat să mergem și cu prețuri cât de cât atractive. A fost dificil pentru că nici nu știam foarte multe prețuri de la concurență, de la alte restaurante și să vedem ce preț putem stabili astfel încât să fie și pentru noi bine, să reușim să ieșim cât de cât pe un profit și să fie bine și pentru client, să nu fie foarte mult, să fie mulțumit și el.

Andreea: Apoi a trebuit să vedem cum o să arate farfuria în sine, astfel încât să fie și sățioasă și spectaculoasă și să fie lumea mulțumită, să îmbine mai multe gusturi. Cred că am testat vreo 3-4 tipuri de aperitiv, dacă nu mai bine.

Cu alte cuvinte, în momentul în care ne-am dus să ducem farfuria mirilor în față, am avut emoții. Pentru că nu ne puteam da seama exact pe fețele lor dacă sunt încântați, nu sunt încântați. I-am lăsat în liniște să deguste și să vadă dacă le place, nu le place, ce vor să schimbe. Îmi amintesc că la final ne-au spus: este perfectă, nu vrem să schimbăm nimic, se vede că v-ați dat silința. Acel moment a fost ca un cadou de la Moș Crăciun.

A fost o satisfacție, pentru că, într-adevăr, noi chiar ne dădusem silința. Soțul meu a găsit niște coșulețe pe care să le pregătească, cumva voiam să fie și ceva diferit. Îmi dau seama, pentru că noi avem foarte puțină experiență în business, avem trei luni de când am deschis, că ce ne-a ajutat foarte mult în aceste trei luni a fost lucrul acesta: ne-am dorit ca oamenii să fie mulțumiți, am tratat lucrurile cu seriozitate și ca pe ceva așa foarte important.

Fiecare client am vrut să se simtă important, pentru că și nouă ne-ar plăcea lucrul acesta. Pentru noi, fiecare om să plece mulțumit de acolo e un lucru important. Poate că la un nivel mai înalt, nu știu dacă mai ai atâta timp sau atâta energie să te asiguri că fiecare client, în parte, este mulțumit.

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Andreea: Noi am avut acces la partea de consiliere, să zic așa. Partea în care cei de la BT ne-au ajutat cu înființare SRL, ne-au explicat conceptele, ne-au ajutat cu partea de FGO foarte mult, cu ce înseamnă deschiderea de cont bancar, să alegem POS-ul potrivit pentru noi, cu semnătura electronică.

Faptul că am avut pe cineva care să ne ofere consiliere în primul rând și să ne îndrume a contat enorm, mai ales că sunt foarte multe formalități cu care te confrunți la început și pe care le ai de făcut. Ne erau și străine și multe păreau și foarte grele.

Faptul că poți să mergi cu încredere către cineva că o să te ajute, pe partea de semnătură electronică, să ai deja un furnizor, inclusiv sprijinul cu reduceri pe care ei îl oferă, iarăși pentru noi a făcut diferența. Fiind la început, există multe costuri și nici noi nu ne-am imaginat că sunt atât de multe și se adună.

Pentru noi, colaborarea a fost una plăcută, în ideea în care au fost amabili și ne-au răspuns la întrebări de fiecare dată. Chiar dacă poate că am avut nevoie uneori de mai multe sfaturi, faptul că erau dispuși să-ți răspundă și să te îndrume și făceau asta cu zâmbetul pe buze a contat.

Inclusiv au revenit către noi, la un moment dat, ca să vadă cum suntem, cum am evoluat, cum merg lucrurile. Am apreciat foarte mult partea asta și a mers ușor. Am o singură dezamăgire: faptul că evenimentele se întâmplă în București live și noi suntem la Piatra Neamț și nu putem să le accesăm. Am prins un singur eveniment la BT Stup și atât. Cred că era unul pe partea de programe de accesare fonduri.

Eladie: Pentru antreprenori mi se pare foarte tare ideea de la BT Stup, doar prin simplul fapt că ai pe cineva dedicat. Este o reprezentantă BT cu care am ținut legătura și orice întrebare, orice problemă aveam, o sunam, legat de ANAF, de exemplu. Nu-i neapărat ca un mentor, dar tot suportul oferit de persoana dedicată e de foarte mare ajutor. Știi pas cu pas ce ai de făcut, astfel încât, în momentul în care-ți deschizi business-ul, să fii în regulă cu tot. Toate aceste lucruri le recomand, mi se par foarte utile. Îți scutesc foarte multă energie și timp.

Avem în plan, pe viitor, să accesăm și o finanțare de la BT Mic. Avem în vedere să extindem clădirea în care suntem. Noi funcționăm pe zona de parter și terasă. Terasa este la etaj. Mai avem o sală la etaj care încă nu este gata, dar am vrea să extindem acolo, să alocăm zona de evenimente.

Este o sală mai mare și am putea acolo să facem evenimente, inclusiv pentru un număr mai mare de persoane. Pentru că, momentan, aici, în momentul în care avem un eveniment, chiar dacă este unul mai mic, cam trebuie să alocăm toată sala pentru el..

Andreea: Amenajarea spațiului nu-ți permite suficientă intimitate pentru un grup de 20 de persoane și să mai ai și alți clienți, astfel încă toată lumea să se simtă confortabil.

Și atunci, de cele mai multe ori, când a fost o aniversare sau o petrecere a unui anumit grup, nu am mai putut să avem și alți clienți. Toată lumea întreba dacă se poate la etaj și ne-am dat seama că ar ajuta foarte mult să finalizăm și etajul ca să putem să-l deschidem.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Eladie: Pe termen lung, Eladie are foarte multe planuri. Sunt multe oportunități în Piatra Neamț. Mi-aș dori să creăm o zonă de distracție pentru tineri, pentru că nu prea sunt. Inclusiv soția își dorește o zonă în care părinții pot să aibă o parte de servire a mesei liniștiți, iar într-o zonă să fie copiii să se joace supravegheați.

În Piatra nu avem așa ceva, unde părinții pot să vină cu copiii, să stea liniștiți, să-și servească cafeaua, mâncarea, iar copiii să fie supravegheați într-un loc de joacă. Avem un mic loc de joacă amenajat, iar până acum, cine a venit cu copiii, a fost foarte încântat și chiar ne-a mulțumit. Idei sunt multe. Restaurantul se numește ONEderful și am zis că vreau să creez mai multe locuri cu denumirea „by ONEderful”.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.