Business CheckIn. Până la Barou, barista. Un tânăr din Timișoara și-a deschis cafenea lângă facultatea de Drept pe care o urma

Business CheckIn. Povestea „Legal Coffee”, afacerea pornită de un tânăr din Timișoara, când încă era student

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Nino Gabriel Găvruță: Mă numesc Nino Gabriel Găvruță. Toată lumea îmi spune Nino. Am 26 de ani și sunt absolvent al Facultății de Drept din Timișoara, Universitatea de Vest. Sunt crescut și născut în orașul Timișoara. Sunt fondatorul Legal Coffee, o cafenea micuță de specialitate, amplasată chiar lângă Facultatea de Drept. În prezent, din echipă facem parte eu, încă o colegă și soția, care mă ajută pe partea de juridic. Ea, fiind avocat, are mai multă experiență în ce e în „spatele” cafenelei.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Nino Gabriel Găvruță: Ideea de a deschide o cafenea a venit în anul patru, înainte de a termina facultatea. Ieșind de la un curs, am trecut pe lângă scările de lângă Facultate și acolo am văzut că era un spațiu de închiriat. Ideea a fost super spontană, că nu aveam unde să bem cafea în zona Facultății de Drept. Era doar cafea ce nu-mi plăcea. Am vrut să ofer o cafea bună pentru colegii mei, pentru studenții la Drept, pentru studenții din campusul universitar.

A fost ceva foarte spontan. Știam că n-o să vreau să merg mai departe în lumea juridică. Nu am făcut niciun business plan cum e recomandat, cum se practică. Am văzut locul și am zis: vreau să fac asta. La început nu știam nimic despre cafea sau despre domeniu, dar ulterior am învățat tot ce era nevoie.

Începutul a fost destul de greu. După ce am văzut spațiul, în aceeași zi am venit cu actuala soție, care la acel moment îmi era iubită, și l-am închiriat. Ulterior am așteptat să termin facultatea, mai aveam vreo lună de facultate și după să dau licența. Am dat licența și apoi am început treaba la cafenea. Am început amenajarea spațiului, am început să ne gândim cum am vrea să fie totul. M-au ajutat foarte mult prietenii și familia să amenajăm spațiul.

La început lucram singur: eu veneam, deschideam, făceam cafelele, făceam curățenie, eu închideam, stăteam cu oamenii, povesteam, îi ascultam. Cred că lucrul acesta a ajutat foarte mult. Am reușit să creez o comunitate în jurul cafelei de specialitate, oamenii vin și povestesc, sunt ascultați.

Eu nu am avut un fond de investiții sau vreun investitor care să mă sprijine. Pur și simplu a fost totul din resurse proprii. Împreună cu prietenii, cu fratele meu și cu soția am amenajat spațiul aici. Am pus cărămidă cu cărămidă, cum s-ar spune.

Ei au fost un mare ajutor fizic, să zicem. De-a lungul timpului au fost destul de multe provocări. Nu am știut exact cu ce se mănâncă antreprenoriatul. Chiar în anul patru de facultate era o materie despre dreptul comercial și atunci cred că și lucrul acesta a aprins o intrigă în mine.

Au fost destule greutăți. Procesul de autorizare mi se pare că la început a fost puțin mai greu fiindcă nu știam exact ce trebuie să fac. Erau drumuri la primărie, la DSV, în toate direcțiile.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Nino Gabriel Găvruță: La noi se găsesc și produse de patiserie, și ce cred eu că ne diferențează de alte cafenele, mai ales cele din zonă, este cadrul relaxant în care oamenii vin și servesc cafeaua, stau la povești cu noi. Pur și simplu, oamenii vin aici într-un moment de pauză. Ies puțin din agitația urbană și își iau un moment de respiro. Vin, stau la povești, beau o cafea bună, de calitate. Eventual servesc un produs de patiserie: un croissant, o gogoașă.

Pe partea de patiserie lucrăm cu un furnizor local, dar pe partea de cafea e un mix, în sensul că lucrăm cu două prăjitorii mari, una din Oradea și una din Cluj.

Mai avem o parte specială de cafea, de guest roaster. Acolo avem cafea din toată lumea și constant apare ceva nou: o prăjitorie din Europa, Asia sau din America de Sud.

Ne place să servim cafeaua într-un mod simplu. Nu suntem adepții tuturor combinațiilor. Ne place să servim cafeaua așa cum e: simplă sau cu lapte. Nu ne place să punem frișcă, biscuiți sau bomboane peste cafea. Ne place să servim o cafea de calitate, să fie gustoasă fără a fi nevoie să pui zahăr, sirop sau ce se mai pune în ea.

Cafeaua trebuie să fie bună fără a schimba ceva, fără a încerca să-i aduci tu extra îmbunătățiri.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Nino Gabriel Găvruță: Cred că upgrade-ul pe care l-am dat din punct de vedere al aparaturii pe care o folosesc. În sensul acesta am și accesat un credit BT Mic și, cu ajutorul lui, am reușit să ajung mai repede la aparatura pe care mi-o doream de mai mult timp.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere a unei finanțare de la BT Mic?

Nino Gabriel Găvruță: Procesul de obținere a finanțării a fost foarte lejer. Nu mă așteptam să fie atât de ușor să accesezi, să fie cineva care să creadă în ce vrei tu să faci și să reușești să accesezi un credit atât de ușor.

BT a fost finanțatorul potrivit la momentul potrivit, să punem așa. Am sunat la ei, am vorbit puțin, am povestit despre ce vreau să fac, despre ce am nevoie. M-am întâlnit cu un agent BT Mic din Timișoara. Am mai povestit puțin cu el și mi-a explicat pas cu pas tot ce e de făcut. Am clarificat unele lucruri și, în câteva zile, tot procesul s-a încheiat și am primit finanțarea.

Dacă sunt antreprenori care caută o finanțare, BT Mic e o soluție foarte bună. E totul transparent, e totul clar, există susținere și sprijin din partea celor care se ocupă, e totul foarte rapid. Recomandarea e: go for it, dacă ai nevoie sau ai o idee.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Nino Gabriel Găvruță: În legătură cu domeniul ospitalității, a fost faptul că oamenii nu vin neapărat pentru produs, vin pentru atmosfera pe care tu reușești să o creezi în locul respectiv, cum îi faci să se simtă. Un barista poate să greșească extracția, să greșească o cafea, se întâmplă, suntem oameni, dar contează tot timpul să fii amabil, să te comporți frumos. Atunci omul acela poate să uite extracția greșită și să mai dea o șansă. Dacă te comporți urât cu clientul, nu cred că va mai fi cazul să se întoarcă vreodată. Cred că acestea sunt cele mai bune sfaturi pe care le-am primit. O extracție greșită se iartă, dar un comportament urât nu se va ierta.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Nino Gabriel Găvruță: A rămas fidel până în ziua de astăzi. Vine aproape zilnic la noi, ne vizitează. A fost cumva martorul tuturor schimbărilor și îmbunătățirilor pe care le-am făcut referitor la cafenea. A văzut exact cum a crescut. A văzut tot ce s-a întâmplat.

StartupCafe.ro: Ce-mi dă energie?

Nino Gabriel Găvruță: Îmi iau energia de la oameni și de la cafea. Dar oamenii îmi dau cea mai multă energie. Eu, spre exemplu, n-am fost niciodată o persoană matinală, dar după ce ajung la cafenea, starea mea se schimbă complet. Uit dacă mi-e somn, uit dacă mi-e foame, uit de orice. Efectiv, când văd oamenii dimineața, încerc să le ofer un vibe bun, ei răspund la fel și e pur și simplu o fericire pură pentru mine când sunt acolo, când interacționez cu clienții, cu oamenii care mi-au devenit prieteni între timp. E foarte plăcut, e un sentiment aparte.

StartupCafe.ro: Ce mă ține treaz noaptea?

Nino Gabriel Găvruță: Cred că cel mai mult pot să spun că e dorința de a face lucrurile mai bine. Tot timpul seara mă gândesc la cum a fost ziua, cum am gestionat-o, ce puteam să fac să fie mai bine, oare am făcut bine ce am făcut, oare am spus bine ce am spus.

Încerc să analizez dacă am greșit, unde am greșit, încerc să fiu cât mai realist, să fiu obiectiv, să nu fiu subiectiv în ceea ce s-a întâmplat. Încerc să fac tot timpul lucrurile mai bine. Și, ca și glumă, ar fi și data de 15 a fiecărei luni, atunci când aproape toate plățile ajung la scadență.

În privința competiției, cred că în sine este un lucru bun. Cred că te face să te dezvolți, să devii mai bun, să încerci să faci lucrurile mai bine pentru oameni. Nu văd concurența, competiția ca pe ceva rău. Sunt niște lucruri care, cel puțin din punctul meu de vedere, trebuie să te facă să îți dorești să fii mai bun. Competiția te ajută să te dezvolți.

De la clienți am învățat pur și simplu să fiu un om bun și să-i ascult pe cei cu care vorbesc, să nu treacă totul pe lângă mine. Atunci când interacționezi cu un om, trebuie să asculți ce spune, nu doar să auzi. De la concurență am învățat să mă autodepășesc. Să încerc să fac tot timpul lucrurile mai bine, mai corect, să nu fac rabat la calitate, să fiu tot timpul atent la produsul pe care-l servesc.

StartupCafe.ro: Dacă n-aș fi făcut asta, aș fi…

Nino Gabriel Găvruță: Probabil aș fi încercat în domeniul juridic, la fel cum soția mea a devenit avocat deja. Aș fi urmat același drum, probabil. Aș fi încercat să intru în Barou. Nu știu dacă aș fi reușit, dar aș fi încercat cu siguranță să intru în universul juridic.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Nino Gabriel Găvruță: Pe termen scurt, să păstrăm tot ce am construit și să îmbunătățim. Pe termen mediu, mă gândesc, probabil, să ne extindem. Cred că mereu va fi un gând să ne și extindem, să fie un loc mai mare, un loc cu mai multe locuri. Dar nu vreau să fac asta cu orice preț, adică doar să deschid ceva ca să fie deschis. Vreau să vină totul natural, la fel cum a venit și cafeneaua.

Atunci când simt că trebuie să fac asta, o voi face. Cred că mai important decât să deschidem încă o nouă cafenea este să rămânem constant într-o relație bună cu oamenii care ne trec pragul și să le oferim un produs de calitate.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.