Business CheckIn. Sorin a găsit în pandemie cheia către propria afacere în imobiliare 

Când piața imobiliară părea blocată de incertitudinea pandemiei, Sorin Hagiescu (foto), un antreprenor stabilit în București, a luat o decizie curajoasă și a început, în 2020, propria sa afacere în domeniul real estate. După ani petrecuți în banking și evaluări imobiliare, a fondat exclusiveproperties.ro, un business de consultanță și intermediere imobiliară cu un model de lucru atipic pentru industrie: 90% dintre proprietăți provin din recomandări directe, spune Hagiescu.

În doar câțiva ani, firma a trecut de la apartamente rezidențiale la terenuri logistice, spații industriale și proprietăți comerciale de valoare, intermediind tranzacții în orașe precum Oradea, Timișoara, Galați sau Târgu Mureș.

Pentru a-și structura mai eficient activitatea și a-și consolida baza de cunoștințe antreprenoriale, Sorin Hagiescu a apelat la serviciile BT Stup, hubul de resurse și educație pentru antreprenori dezvoltat de Banca Transilvania.

Acolo și-a deschis contul de firmă, a accesat soluții digitale de facturare inteligentă și a participat la mai multe cursuri și evenimente de networking.

„Am participat la Stup la un eveniment de networking numit „Totul despre networking” și la „Trends in Action”, la sfârșitul lunii septembrie 2025. Acolo, în afară de faptul că am reușit să găsesc noi potențiali clienți, prin networking-ul din pauze am cunoscut și diferiți furnizori de servicii. De exemplu, o arhitectă mi-a făcut niște randări, imagini de prezentare pentru un imobil. Am mai participat la un curs despre mărci și înregistrarea unei mărci. Chiar mi-a fost foarte util, pentru că vreau să îmi înregistrez două mărci la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM)”, spune Sorin Hagiescu.

Banca Transilvania este unul dintre cei mai activi susținători ai antreprenoriatului românesc, contribuind constant la dezvoltarea mediului de afaceri local prin proiecte, soluții financiare și inițiative dedicate.

La BT Stup, disponibil atât fizic (Calea Șerban Vodă nr. 206-218, București), cât și online, antreprenorii pot accesa servicii, consultanță și resurse utile pentru creșterea afacerii.

Într-un singur loc, BT Stup reunește soluții esențiale pentru business-uri: de la înființarea firmei și facturare digitală, până la dezvoltarea unui magazin online, obținerea semnăturii electronice sau servicii conexe precum fotografie de produs și marketing.

Business CheckIn. Sorin a deschis ușa către propria afacere

StartupCafe: Cine sunt și ce face afacerea mea?

Sorin Hagiescu: Sunt Sorin Hagiescu, am 40 de ani și sunt un antreprenor în domeniul real estate. M-am născut în Alexandria, dar am venit în București la facultate și am rămas aici, nu am plecat, deși am avut câteva ocazii. Nu am plecat în altă parte pentru că am văzut imensul potențial al Bucureștiului și al României, în general.

Înainte de a începe acest business, am lucrat în principal în corporații, în banking și evaluări imobiliare. În banking am lucrat în departamentul de risc, în mod specific pe zona de real estate. Practic, pasiunea pentru imobiliare precedă pasiunea pentru vânzări.

În 2020 am deschis un SRL, iar afacerea mea se numește Exclusive Properties, www.exclusiveproperties.ro. Noi colaborăm și cu arhitecți și designeri pentru randări. De exemplu, pentru o proprietate industrială, o fostă moară din Oradea, am colaborat cu un arhitect pentru un concept de dezvoltare imobiliară de tip mixed-use (rezidențial, birouri, hotel).

Am început organic, cu apartamente, case, apoi am trecut la spații comerciale, terenuri logistice, platforme industriale, așa-numitele „brownfield-uri”. Această creștere rapidă a fost normală, având în vedere experiența din evaluări și banking, unde analizăm toate tipurile de proprietăți, coroborată cu o muncă asiduă de networking pentru „vânarea” potențialilor cumpărători, ceea ce poate fi asimilat „headhunting-ului” din HR.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Sorin Hagiescu: Nu este prima afacere. Am încercat să dezvolt o firmă de evaluări imobiliare, dar nu a fost un succes și am revenit în corporații. Decizia de a începe business-ul meu de intermediere și consultanță imobiliară a venit după un job într-un startup, care se numea Casta, era o agenție imobiliară digitală. Aici am fost deputy manager.

Având în vedere și experiența mea în evaluări și în corporație, cumva era nevoie de expertiza mea acolo. Acolo am început și cu achizițiile, și cu vânzarea de imobile. Practic, într-un startup am prins gustul intermedierii, respectiv al tranzacționării de imobile.

De aici am rămas cu un network foarte bun, iar foștii clienți apelau la mine să-i ajut cu vânzarea. Am plecat cu un mic portofoliu, clienții m-au motivat, au insistat să-i ajut cu vânzarea și așa am făcut trecerea de la corporație la propria firmă.

Modelul nostru de business este, în principal, de recomandare. 90% din proprietăți vin din recomandări, de la foști clienți, de la prieteni, de la foști cumpărători care vor să vândă și au revenit la noi pentru că le-a plăcut foarte mult cum lucrăm. Ținând cont de integritatea și profesionalismul nostru, care sunt foarte importante, dar câteodată rare în breaslă, clienții ne încredințează proprietăți pentru a le vinde, fiind convinși că interesul lor va fi foarte bine reprezentat.

Echipa noastră este mică. Eu am pornit-o singur, dar am încă doi colegi. Nu sunt angajați, dar colaborăm, ei având PFA-uri. Sunt în etapa de expansiune a echipei. De asemenea, am colaborări cu câteva companii destul de cunoscute pe piața imobiliară și lucrăm pe diverse dealuri, pentru că, pentru proprietățile mai mari, de o valoare substanțială, câteodată trebuie să ai parteneri în care să ai încredere și cu care să lucrezi. Practic, să te asociezi cu ei pentru anumite vânzări.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Sorin Hagiescu: Să am răbdare, acesta a fost sfatul. Am primit această recomandare de la un partener de afaceri: să continui având foarte multă răbdare, pentru că lucrurile se clarifică. Când apare o situație de criză, nu ar trebui neapărat escaladată și rezolvată în momentul respectiv, ci trebuie răbdare, iar după o perioadă redeschis subiectul și rezolvată diferența de opinie.

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Sorin Hagiescu: Am accesat serviciile de facturare inteligentă oferite în Stup de către FGO, mi-am deschis cont de firmă și am participat și la cursurile ținute la BT Stup. Am apelat, de asemenea, prin BT Stup, la serviciile oferite de termene.ro pentru cunoașterea mai bună a clienților. Este un tool foarte important și îl recomand tuturor. Orice business ai avea, trebuie să-ți cunoști clienții, mai ales dacă lucrezi B2B. De exemplu, 80% din business-ul meu este B2B.

Foto: Sorin Hagiescu

Am mai participat la un curs despre mărci și înregistrarea unei mărci. Chiar mi-a fost foarte util, pentru că vreau să îmi înregistrez două mărci la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM).

Au fost multe cursuri de inteligență emoțională, task management, marketing, pe care poate nu le-am implementat cu strictețe, pentru că erau suficient de generale pentru mai multe business-uri, dar am ales de acolo diverse informații pe care le aplic în afacere. De aceea am luat și decizia de a începe o campanie de marketing cu niște profesioniști. Mi-au creat o bază pentru a înțelege ce să le cer acelor profesioniști.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Sorin Hagiescu: Seriozitatea, integritatea și profesionalismul. Încerc să-mi mențin imaginea, care este mai mult de jumătate susținută de seriozitate. Am muncit foarte mult ca ea să fie asociată cu seriozitatea, profesionalismul și integritatea.

StartupCafe.ro: Primul client n-o să-l uit pentru că…

Sorin Hagiescu: A fost o doamnă și a trebuit să vând un apartament în 2020, când am început. Este vorba despre un apartament destul de mic, confort doi, însă am comunicat foarte bine cu doamna. A fost toată lumea mulțumită, atât dumneaei, cât și cumpărătorul, care a fost un client ideal, să zic așa. Ulterior, dânsa m-a recomandat către alți clienți. Astfel, din recomandare în recomandare am avut undeva la cinci clienți. M-a recomandat către un proprietar cu un apartament mai mare, apoi către cineva cu o casă. La rândul său, acel proprietar mi-a recomandat un spațiu comercial, un teren pentru o hală. Îmi aduc aminte cu plăcere de dânsa și acum și o dată pe an o mai sun să o întreb ce mai face.

De-a lungul timpului, am vândut și proprietăți mai scumpe. A existat și o proprietate despre care credeam că va fi greu de vândut, dar am reușit să fac acest lucru destul de repede, în trei luni. Este vorba despre o casă în orașul Timișoara, într-o zonă istorică, o casă care era într-un stadiu avansat de degradare. Am vândut-o la prețul dorit de proprietar, a fost un deal bun și pentru cumpărători, care, la rândul lor, mi-au recomandat alți clienți.

Nu mă așteptam să o vând atât de repede, a fost o provocare și, poate tocmai acest lucru, faptul că m-am concentrat foarte mult, m-a ajutat. Am vândut-o prin networking, nu prin anunțuri. A trebuit să-mi creez networkingul respectiv, pentru că nu-l aveam. Noi nu listăm o proprietate pe site-urile de specialitate și așteptăm să ne sune clienții, ci căutăm activ persoane care ar putea cumpăra respectiva proprietate.

Foto: Sorin Hagiescu

Acest lucru consumă resurse, timp, bani. Participăm la evenimente de networking, conferințe tematice. Am avut, de exemplu, de vândut o clinică medicală. A trebuit să merg la mai multe conferințe despre medicină ca să cunosc medici, să cunosc investitori din domeniu.

Noi am vândut proprietăți în Târgu Mureș, Galați, Oradea, Timișoara, Ploiești, Alexandria. Ne concentrăm pe proprietate, nu pe o zonă geografică. Lucrând în corporații, în banking, am reușit să-mi fac o rețea de evaluatori imobiliari și de oameni din banking, cu ajutorul cărora pot înțelege piața din orice oraș mare din România. Cumva, lucrez pentru vânzător. Îi promovez proprietatea, fac networking în zona respectivă și ajung la toate persoanele care ar putea fi interesate de o proprietate ca a lui.

StartupCafe.ro: Dacă n-aș face asta, aș fi…

Sorin Hagiescu: Nu cred că aș fi făcut altceva, pentru că îmi place, sunt pasionat de imobiliare. N-aș putea să vând altceva. Nu sunt un vânzător, sunt un „imobiliarist”, să zic așa. Nu mă văd făcând altceva.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Sorin Hagiescu: Dacă vrei să identifici probleme, sunt la tot pasul. Dinamica pieței te poate afecta, în general, atât ca număr de tranzacții, cât și ca valoare efectivă. De exemplu, dacă sunt angajați care își pierd joburile sau se micșorează salariile, chiar dacă reprezintă un procent mic din totalul angajaților, acest lucru poate avea efect în lanț și, automat, poate fi afectată și piața imobiliară, și consumul.

Cele mai mari provocări sunt cele generate de percepția maselor în raport cu consumul, nu de lucrurile concrete. De exemplu, pandemia. Pandemia a fost un exemplu de învățătură de minte în a nu mai face pronosticuri. Toată lumea spunea că o să cadă piața imobiliară în pandemie. Ce s-a întâmplat de fapt? S-au blocat toate tranzacțiile timp de o lună, o lună și jumătate, apoi prețurile au avut o ascensiune clară. Toate prognozele și toate așteptările specialiștilor și ale celor care sunt mai puțin specialiști au fost în van. De asta, factorii externi și psihologia maselor, cum percep acești factori, influențează consumul și piața imobiliară.

Viața de antreprenor în acest domeniu, din punct de vedere al comunicării, este destul de complicată. Din punct de vedere operațional, business-ul îl stăpânesc destul de bine, ținând cont că am experiență anterioară în imobiliare, nu în vânzări, ci în risc și evaluări, dar, într-adevăr, partea comunicării este mai complicată.

Foto: Sorin Hagiescu

Cumva, societatea nu valorizează prea mult munca unui agent imobiliar. În piață sunt mulți agenți imobiliari nepregătiți și, cumva, este un dezechilibru, să zicem, nu se pleacă de la valori sănătoase. Ar trebui înțelese nevoile clientului, pentru că sunt foarte greu de extras aceste nevoi. Anumiți clienți, la nivel declarativ, spun că nu se grăbesc să vândă, dar ulterior, în procesul de vânzare, pun presiune. Alții spun că se grăbesc, dar nu sunt dispuși să înțeleagă argumentele cu privire la preț, pentru că nu se poate vinde foarte repede și foarte scump. Trebuie să fie un compromis undeva.

În același timp, este dificil pentru că toată lumea se pricepe la fotbal, la mașini și la imobiliare. Este o muncă de convingere și trebuie foarte bine să argumentezi când setezi prețurile, de exemplu. La fel, trebuie explicat foarte bine de ce o proprietate stă în piață mai mult decât anticipasei. Desigur, trebuie să dai feedback clientului, să-l transmiți de la potențialii cumpărători către vânzător, filtrat, în așa fel încât să nu rănești orgoliul nimănui, și mai ales vânzătorului, care este clientul tău, pe el îl reprezinți în tranzacție.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Sorin Hagiescu: De la deschiderea business-ului și până acum, totul a mers ascendent. Recomandările s-au înmulțit, oamenii au început să audă de compania noastră. Acum urmărim creșterea organică a echipei. Dorim colegi la fel ca noi, dacă cunoștințele se pot antrena, de la integritate și seriozitate nu putem face rabat.

Doresc să-mi cresc portofoliul, să merg și în Brașov, în afară de Timișoara și Oradea, și să deschid acolo un birou. Vom începe o campanie nouă de marketing pentru creșterea portofoliului, pentru că avem clienți care caută să cumpere și trebuie să le livrăm. Clienții rămân impresionați de faptul că găsim soluții la toate problemele care apar, atât din perspectiva negocierii, cât și de faptul că ne consultăm cu specialiști (notari, avocați, topometriști, dar și în relația cu autoritățile). De multe ori, clienții ocupați ne contactează și pentru reprezentarea situațiilor în fața autorităților.

De asemenea, vreau să investesc în niște tool-uri de inteligență artificială (AI) pentru a ne ușura munca, dar nu la nivelul în care să răspundă un robot la telefon. Noi ne adresăm clienților tocmai cu ideea că cineva îi ascultă, le înțelege nevoia, și chiar și în anunțuri avem deviza „noi chiar răspundem la telefon”. Adică apelul nu intră într-o centrală și nu le spunem oamenilor că îi sunăm noi sau că le va răspunde colegul care se ocupă de proprietate.

Noi nu urmărim ca tool-urile de automatizare să îngrădească comunicarea cu clienții, ci doar să ne ajute pe noi în procesele interne, să ne eficientizăm munca. La noi, în orice moment, fiecare coleg știe proprietatea pe dinafară, știe toate discuțiile, controlează subiectul. De aceea lucrăm doar cu exclusivitate, doar cu recomandări. Este o abordare foarte personalizată și investim energie în fiecare proprietate, în discuția cu fiecare client.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.