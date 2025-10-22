Business CheckIn. „Să vedem ce putem schimba la noi, pentru a fi mai buni decât versiunea noastră de ieri”- românii pășesc, alături de Cosmin, în lumea magică a animației japoneze

Cosmin Tița (foto), din București, a găsit o formulă rară de echilibru între cultură și antreprenoriat. Absolvent de Film la UNATC, el a fondat în 2019, alături de Antonia Ivanciu, festivalul IZANAGI- Japanese Film Festival, dedicat animației japoneze. De la o singură proiecție pilot, proiectul s-a extins în nouă orașe și a devenit un reper pentru fanii animeurilor și ai cinematografiei japoneze. În jurul festivalului, cei doi antreprenori construiesc treptat un mic ecosistem cultural: de la tururi în Japonia până la viitorul magazin online IZANAGI Shop, care promite să ducă experiența mai departe și în afara sălilor de cinema.

În spatele festivalului stă o echipă mică, dar bine organizată: cei doi fonatori și câțiva colaboratori full-time se ocupă de planificare, selecția filmelor și logistică, iar pentru fiecare ediție primesc ajutor și de la voluntari. Pregătirea unui festival durează aproape un an, de la alegerea temei și contactarea distribuitorilor, până la traducerea filmelor și amenajarea spațiilor.

Pe parcursul carierei sale antreprenoriale, Cosmin a beneficiat de sprijinul Băncii Transilvania. În primăvara acestui an, a participat la programul ”Avânt în Antreprenoriat” de la BT Stup, unde a învățat să gestioneze mai eficient vânzările, finanțele și dezvoltarea unui proiect cultural, iar schimbul de experiență cu alți antreprenori i-a adus perspective noi pentru IZANAGI.

Totodată, prin BT Mic, a obținut o finanțare care a acoperit costurile cu sălile de cinema și licențele de filme, un sprijin esențial pentru ca festivalul să continue să se dezvolte fără întârzieri.

„BT Mic ne-a fost alături în momentul în care am dorit să dezvoltăm festivalul și aveam nevoie de o sumă de bani pentru a închiria spațiile de proiecții, pentru a plăti filmele în avans. A fost un sprijin esențial pentru dezvoltarea proiectului în 2025. Procesul de obținere a unei finanțări a fost unul foarte plăcut”, spune Cosmin Tița.

Banca Transilvania sprijină antreprenoriatul românesc prin proiecte dedicate mediului de afaceri local. BT Stup este un centru antreprenorial accesibil atât fizic (Calea Șerban Vodă, nr. 206-218, București), cât și online, unde antreprenorii pot primi consultanță și suport de la echipa BT și de la partenerii băncii pentru dezvoltarea și consolidarea afacerilor.

La BT Stup, tot ce ține de lansarea sau dezvoltarea unei afaceri se găsește într-un singur loc: înființare firmă, soluții de facturare, magazin online, semnătură electronică, fotografie de produs și alte servicii conexe care facilitează activitatea antreprenorilor.

De asemenea, prin BT Mic, firmele pot accesa finanțări de până la 300.000 de lei, în condiții flexibile și rapide. Finanțările pot fi folosite pentru achiziția de echipamente sau utilaje, modernizarea și extinderea afacerii, plata furnizorilor sau acoperirea cheltuielilor curente.

Business CheckIn. IZANAGI, festivalul care aduce magia Japoniei în nouă orașe din țară

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce afacere am fondat?

Cosmin Tița: Sunt Cosmin Tița, am 30 de ani, sunt din București și am un festival de animație japoneză numit IZANAGI. Am terminat Facultatea de Film din București, UNATC, și împreună cu colega mea cofondatoare, Antonia Ivanciu, care a studiat limbi străine, respectiv japoneză, am pus bazele acestui festival, care are la bază interesul nostru comun pentru anime, cinematografie japoneză și cultură japoneză.

Festivalul are de obicei trei zile și în fiecare zi sunt proiecții de filme. Avem de obicei șapte filme per festival, grupate după diferite teme. Distopia, în care discutăm despre ce poate să meargă rău în lume, persona unde am discutat despre identitate, spiritualitate, iubire. Acum ne pregătim pentru ediția din 2026.

Foto: IZANAGI

Pentru festival gândim o mulțime de activități conexe și amenajăm spațiile cu un decor specific ediției, astfel încât să avem o experiență cât mai imersivă pentru comunitate. Avem și ateliere, de la ateliere tematice dedicate fiecărei ediții, la ateliere de pictat figurine, de exemplu. Avem și dezbateri cu oameni relevanți din comunitate pentru a aprofunda subiectele și temele regăsite în filmele prezentate.

Avem multiple colaborări în domenii precum traducerea și optimizarea subtitrărilor, coordonare tehnică, producție foto-video și management cultural, în diverse proiecte și festivaluri de film, precum Les Films de Cannes à Bucarest, One World Romania, Animest, American Independent Film Festival, Bucharest Feminist Film Festival, F-SIDES, Bucharest International Dance Film Festival și altele.

Din 2021, colaborăm cu distribuitorul de film Bad Unicorn pe partea de traducere și optimizare a subtitrărilor filmelor japoneze. Din același an, am început colaborarea cu editura Nemira pe partea de traduceri din japoneză în română la primul imprint de manga în limba română, Nezumi by Nemira. Din 2023, ne-am implicat în coordonarea Zonei Japoneze din cadrul festivalului East European Comic Con.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Cosmin Tița: Festivalul a început în 2019. El are loc anual, desigur cu o pauză în perioada pandemiei. A început în București, o zi de proiecție pilot să vedem cum funcționează festivalul. Răspunsul comunității a fost spectaculos, au venit foarte mulți oameni și așa am prins speranța că putem să facem lucrurile la o scară mai mare.

Festivalul se întâmplă de obicei în luna martie și are loc în nouă orașe din țară: București, Timișoara, Cluj, Iași, Sibiu, Brașov, Constanța, Galați și Craiova.

Trecerea la antreprenoriat a venit cumva firesc, pentru că studiind filmul la facultate și implicându-mă în foarte multe festivaluri de film ca voluntar în perioada 2015-2019, am ajuns să fiu foarte, foarte dornic să fac și eu ceva pe cont propriu. Acesta a fost pasul firesc în a dezvolta un proiect pe cultura japoneză, un festival de film, pentru că aici aveam experiența necesară.

Foto: IZANAGI

În acest moment, echipa de bază, cea care lucrează full-time la festival, este alcătuită din trei oameni, dar există și o echipă de colaboratori care ne ajută punctual pentru festival și, desigur, ne băzăm mult și pe sprijinul voluntarilor care ne ajută la fiecare ediție.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Cosmin Tița: Mi-ar fi greu să spun un singur sfat. Cred că noi suntem suma tuturor experiențelor prin care am trecut și cu siguranță am învățat câte ceva de la fiecare om în parte. Există această filozofie japoneză numită kaizen care zice că trebuie să ne îmbunătățim constant, trebuie să vedem întotdeauna ce putem să schimbăm la noi pentru a fi mai buni decât versiunea noastră de ieri.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Cosmin Tița: Cred că cel mai important lucru este că festivalul este un proiect pornit din comunitate pentru comunitate. Mă bucură foarte mult că s-a putut dezvolta într-o asemenea manieră. Este singurul festival de profil din România pentru animația japoneză. În acest moment încercăm să dezvoltăm proiectul și să aducem mai multe componente dedicate pasionaților. Avem și o componentă educațional-culturală, un canal de YouTube cu podcasturi cu oameni relevanți din domeniu.

Am lansat anul acesta IZANAGI Travel pentru a oferi și excursii în Japonia celor dornici să vadă țara. Vom lansa în curând și un magazin online, IZANAGI Shop. Cumva business-ul nostru pivotează un pic de la un simplu festival de film către un proiect complex care să ofere pasionaților cât mai multe oportunități de a cunoaște această țară și cultura sa frumoasă.

StartupCafe.ro: Dacă n-aș face asta, aș fi…

Cosmin Tița: Eu mai am un business pe care l-am fondat. Este o casă de producție audiovizuală, Prisma Film, care se ocupă cu crearea de materiale promoționale pentru diferite companii. Altceva nu m-aș vedea făcând în afară de cele două proiecte pe care le-am.

Foto: IZANAGI

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Cosmin Tița: Ultima provocare bifată a fost să lansăm IZANAGI Travel, să facem tururile în Japonia. Primul tur a început pe 19 octombrie. Pe acest lucru ne-am concentrat în acest an. De obicei, când ceva nu merge conform planului, încercăm să rezolvăm situația și de cele mai multe ori ne-a și ieșit.

Suntem destul de ambițioși și când ne propunem să facem niște lucruri, reușim să le facem, motiv pentru care festivalul a crescut de la un oraș la nouă orașe. Dar desigur au fost și probleme de diferite tipuri de licențiere de filme, de spații în care n-am putut să facem festivalul, de date care au trebuit mutate și alte astfel de probleme, dar nimic major care să ne pună piedici dificile.

StartupCafe.ro: Ce îmi dă energie?

Cosmin Tița: Cred că cea mai mare parte din energie mi-o iau de la comunitate. Pentru că de fiecare dată când ne este greu, cel mai des financiar, vedem răspunsul oamenilor și feedback-ul foarte pozitiv. Asta ne încarcă cumva cu energie să mergem de la o ediție la alta și să încercăm permanent să facem lucrurile la o scară mai mare și mai bine.

Foto: IZANAGI

StartupCafe.ro: Prima ediție a festivalului nu o să o uit pentru că…

Cosmin Tița: În momentul în care am lansat festivalul știam că există o dorință din partea comunității de a vedea și animeuri în cinematografe. În acel moment, cum spuneam, nu exista nici un proiect similar și nu existau nici lansări în cinematograf de filme anime. Așa că era, să spunem, o nișă nouă, neexplorată. Existau câteva, poate, festivaluri care aduceau filme anime, dar nu era punctul principal de interes. În momentul în care am lansat proiectul, pe 27 mai 2019, am început cu o singură proiecție, să testăm cumva apele și, cum spuneam, răspunsul a fost foarte, foarte încurajator.

Când am lansat proiectul, nimeni nu știa de el, nimeni nu știa ce se întâmplă, ce este și în doar 24 de ore prima noastră proiecție a fost sold-out. Așa că ne-a motivat foarte, foarte mult și la doar șase luni distanță am făcut prima ediție oficială a festivalului cu trei zile și trei proiecții în București.

Proiectul nostru a fost gândit în primă instanță ca un proiect din pasiune. Desigur că gândul a fost întotdeauna ca el să fie sustenabil. Planul de afaceri era să avem atât finanțări din bilete, cât și finanțări din sponsori și din alte surse, astfel încât să putem să-l dezvoltăm. Dar nu am pornit cu KPI de business, cu niște gândul că „gata, o să ne îmbogățim din acest proiect”. Pur și simplu a pornit cu ideea „ce fain ar fi să facem acest proiect”.

Foto: IZANAGI

La început, noi ne așteptam ca doar cei pasionați de cultură japoneză și anime să vină la cinematograf, dar sunt foarte, foarte mulți oameni dornici să vadă ce se întâmplă acolo, dornici să descopere. De multe ori avem oameni care nu au mai avut contact nici cu cultura japoneză, nici cu animeurile.

În prezent, pregătirea festivalului durează, de obicei, nouă luni. Practic în primele luni de pregătire, cele din vară spre toamnă, ne gândim care să fie tema, ce selecție de filme facem, care este conceptul general al festivalului, după care urmează partea de implementare propriu-zisă, respectiv căutarea distribuitorilor, plătirea licențelor, semnarea contractelor, traducerea filmelor, pregătirea lor pentru cinematografe. Ultima etapă este cea de promovare, în care începem să ajungem la comunitate și să facem festivalul cât mai frumos.

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Cosmin Tița: Am fost la BT Stup în programul ”Avânt în Antreprenoriat”, în această primăvară. Am învățat multe lucruri și deși unele îmi erau în principiu cunoscute, le-am aplicat într-un fel sau altul. În fiecare săptămână, având un alt modul despre vânzări, despre finanțe, despre cum să-ți dezvolți business-ul, a fost ca un fel de școală în care implementam aceste teme în business-ul meu și puteam să văd ce funcționează, ce nu funcționează și ce pot să fac mai bine.

Un alt punct foarte, foarte important al cursului de la Stup, a fost că am avut o echipă de alți antreprenori și am putut să văd care sunt dificultățile lor, cum le-au rezolvat, cum au gândit anumite situații. Asta m-a ajutat să am un pic de claritate și să-mi gândesc mai bine pe termen lung proiectul.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere a unei finanțări de la BT Mic?

Cosmin Tița: BT Mic ne-a fost alături în momentul în care am dorit să dezvoltăm festivalul și aveam nevoie de o sumă de bani pentru a închiria spațiile de proiecții, pentru a plăti filmele în avans. A fost un sprijin esențial pentru dezvoltarea proiectului în 2025. Procesul de obținere a unei finanțări a fost unul foarte plăcut. A fost rapid, oamenii au fost foarte dornici să mă ajute și pot să spun că aș reveni întotdeauna la BT Mic din acest motiv.

StartupCafe.ro: La ce lucrez acum?

Cosmin Tița: În acest moment suntem între prima și a doua etapă, respectiv suntem în discuții cu cinematografele pentru a stabili datele finale, suntem în discuții cu distribuitorii sau producătorii japonezi pentru a obține licențele. Ne pregătim de a intra în partea de implementare propriu-zisă, să începem să traducem filmele, să discutăm concret cu cinematografele ce facem și când facem. Aceasta este partea de preproducție, aș putea să zic.

Foto: IZANAGI

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Cosmin Tița: Ceea ce urmează să facem este să lansăm acest magazin online, IZANAGI Shop, care încă este la nivelul de proiect și unde cu siguranță o să fie o „luptă crâncenă” pentru a dezvolta un proiect cu care nu suntem deloc familiarizați. Aceasta o să fie provocarea pentru 2026.

Pe IZANAGI Shop se vor găsi produse care au legătură cu festivalul, de la produse manga, care sunt benzi desenate japoneze, la blu-ray-uri cu filmele pe care le prezentăm la festival, la figurine, la tot felul de produse conexe care au legătură cu cultura japoneză. Magazinul o să fie și în cadrul festivalului, dar o să fie și un magazin online unde poți să comanzi.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.