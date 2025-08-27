Business CheckIn. „Limita imaginației este doar în capul clientului”. Cum a reușit Mihail din Republica Moldova să-și facă afacere la Galați

Născut în Republica Moldova și stabilit la Galați de aproape două decenii, Veste Mihail, 38 de ani, a lăsat în urmă istoria studiată la facultate pentru a scrie propria poveste antreprenorială. A găsit inspirația după o discuție cu un prieten și a deschis, în 2018, dreamwall.ro, un atelier de fototapet fără îmbinări.

Astăzi, lucrează alături de o mică echipă de designeri și tehnicieni și produce fototapet atât pentru spații rezidențiale, cât și pentru proiecte comerciale, colaborând cu designeri de interior și magazine de profil din România. „Limita imaginației este doar în capul clientului”, spune antreprenorul.

Odată cu dezvoltarea afacerii, a apărut și nevoia unei investiții: achiziția unui teren pentru viitorul atelier. Pentru această etapă, Mihail a apelat la BT Mic, care i-a acordat rapid finanțarea necesară.

Potrivit antreprenorului, procesul de finanțare a fost simplu și rapid. A depus actele solicitate, a prezentat planul de investiții și, în mai puțin de o săptămână, a primit banii necesari pentru achiziția terenului.

Banca Transilvania sprijină antreprenorii aflați la început de drum, oferindu-le acces la expertiză, instrumente și resurse necesare pentru a-și transforma ideile în afaceri de succes. Pentru cei care vor să își lanseze propria afacere, BT oferă suport constant și soluții clare, astfel încât fiecare pas să fie făcut cu încredere.

BT Mic oferă finanțări de până la 300.000 de lei pentru afacerile mici, punând la dispoziție resurse rapide și flexibile care sprijină dezvoltarea antreprenorilor. Fondurile pot fi folosite pentru achiziția de echipamente și utilaje noi sau second-hand, extinderea și modernizarea punctelor de lucru, plata furnizorilor și a altor obligații financiare, precum și pentru asigurarea continuității activității zilnice.

Business CheckIn. Cum a reușit Mihail din Republica Moldova să-și facă afacere la Galați

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Veste Mihail: Sunt Veste Mihail, am 38 de ani, sunt originar din Republica Moldova, născut în Republica Moldova, dar locuiesc din 2005 în Galați, unde am venit la facultate, și așa s-a așezat soarta, că am rămas să locuiesc în Galați. Mi-am creat o familie aici și aici e stabilitatea și viitorul nostru.

Am absolvit o facultate de istorie, am făcut și un master în istorie, dar domeniul de activitate este total paralel cu istoria. Nu are nicio legătură. După facultate, am fost angajat la o firmă de construcții, pe urmă mi-a plăcut domeniul legat de economie, vânzări, marketing, și am mers în direcția asta fără studii sau fără cursuri.

Am avut mai multe încercări de business de-a lungul timpului. Încă de când eram angajat, în paralel mai făceam seara, după muncă, activitatea de distribuție cu dulciuri. Pe urmă am mai avut un magazin cu lenjerii de pat, care n-a mers. Nu e o problemă, au fost niște experiențe comparate de-a lungul timpului. În 2017 mi-a venit o idee, într-o discuție cu un prieten, să încep o afacere sau că ar fi de încercat o afacere în domeniul tapetului. În 2018 am deschis. În 2017, am înființat societatea și am aplicat la un Startup Nation, care s-a implementat în 2019, la începutul anului. M-a ajutat să achiziționez un echipament mare, care să-mi permită să produc fototapet personalizat fără îmbinări, tot peretele dintr-o singură bucată. Am căutat furnizori de materie primă în lumea întreagă, am găsit și am început. În fiecare an am tot crescut. Ne-am dublat cifra de afaceri. Atunci mai aveam o afacere în paralel, la care, la un moment dat, am renunțat, pentru că nu mai puteam să fac față.

Ambele necesitau atenție maximă, și una nu era atât de profitabilă, și am rămas în domeniul acesta. În prezent avem un atelier de fototapet fără îmbinări, acesta este domeniul nostru și este și un atu. Putem să creăm niște produse unice pentru piața din România și chiar și în mare parte a Europei.

Este potrivit pentru orice încăpere, atât spații rezidențiale, cât și comerciale. Este folosit și în băi și în dormitoare. Avem tot felul de materiale.

Foto: Veste Mihail

Este durabil. Este un material pe bază de țesătură. Este fabricat din materie reciclată, să zic. Este foarte rezistent, atât în timp, cât și calitativ, cât și vizual, ca și culori. Îți permite să faci tot felul de aplicații de-a lungul timpului. Inițial am început cu un fel de materie primă. De-a lungul timpului ne-am îmbogățit portofoliul și am ajuns la mai multe texturi, mai multe baze de materie primă, mai multe aplicații; tablouri facem personalizate, iarăși.

Suntem deschiși la tot felul de idei. Acesta este și sloganul nostru: limita imaginației este doar în capul clientului. Nu există nicio limită. Avem și designerii noștri, care creează design; avem colaborare și cu pictori, care pictează efectiv electronic imagini care nu există în realitate. Avem și abonamente pe stocuri de imagini, așa se practică.

Mai cumperi imagini în calitate bună de pe diverse stocuri externe. Sunt și platforme de designuri speciale pentru tapet, care vând designuri speciale. Oferim și variantele noastre clientului, dar poate să vină și clientul cu o idee, în sensul că am făcut, de exemplu, fototapet pentru perete cu poze de familie încadrate sau cu nume personalizate, cu sloganuri, cu designuri personalizate pentru firme, pentru interior, în birouri și hale, tot felul de chestii. Adică nu există nicio limită. Suntem foarte deschiși la colaborare și la nevoile clientului, să zic așa.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere de finanțare de la BT Mic?

Veste Mihail: Despre BT Mic am aflat bătând la uși. Numele îmi suna cunoscut, umblând prin oraș, văzând reclame. Îmi suna foarte cunoscut programul, dar am aflat efectiv adresându-mă la bancă și căutând o soluție de finanțare pentru o investiție. Acum activăm în chirie, atelierul nostru este într-o hală în chirie, dar pentru stabilitate și viitor ne-am fi dorit hala noastră. S-a nimerit o oportunitate să achiziționez un teren nu departe de noi și trebuia o finanțare.

Trebuiau niște bani pe care nu poți să-i scoți din business, pentru că banii care sunt în business mereu se duc în materie primă, în consumabili, furnizori, salarii, impozite. Și atunci ai nevoie de finanțare, de bani grămadă, să zic așa. Am ales BT Mic pentru o deschidere bună spre colaborare și condiții mai puține.

Concret, procesul de finanțare a fost foarte simplu: am oferit actele solicitate, am avut niște discuții, am explicat ce vreau să fac, s-au studiat cifrele firmei. A fost foarte rapid. Am primit finanțarea în maximum o săptămână de la depunerea actelor.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Veste Mihail: Am fost foarte inspirat și m-au ajutat foarte mult sfaturile unor prieteni din anturajul meu. Ne dăm sfaturi reciproc, nu doar eu le primesc, le mai și dau uneori. Ajută, nu ajută, nu știu, dar dăm sfaturi și probabil am fost și inspirat de succesul unor prieteni și de sfaturile lor. Mereu ne ajutăm reciproc cu sfaturi, idei, soluții la unele probleme. Altă motivație a fost dorința de a crește personal și a crește familia, copiii, de a le da un viitor, de a-i păstra acasă, de a petrece tot timpul liber lângă copii, nu la depărtare, ca să văd cum cresc copiii lângă mine, și efectiv faptul că trebuie să faci ceva în viață și să-ți reușească asta. Asta e motivația.

Avem atelierul, avem un punct de lucru. La atelier pot veni oamenii să discute și mai vin, dar businessul nostru este axat pe piața națională, adică a întregii Românii, altfel nu ar putea să existe. Un business așa nu ar putea să reziste pe piață locală cum este Galați, vorbim de orașul Galați, unde activăm. Businessul nostru este axat exact pe întreg teritoriul României.

Oamenii pot intra pe site. Foarte mult comunicăm cu oamenii pe WhatsApp, email, dar cel mai mult businessul este axat pe revânzători. Colaborăm foarte mult cu designeri din țară, magazine de tapet. La rândul lor ne aduc cea mai mare parte din comenzi. Cele mai multe comenzi vin de la revânzători. Avem, să zic, o modalitate de colaborare care ne permite să oferim prețuri și mai bune revânzătorilor și astfel acoperim întreg teritoriul național. De altfel, dacă ar fi doar pe online, online-ul este invadat cu oferte din Polonia, Ucraina, Suedia, Italia, care oferă produse mult mai slab calitativ, dar au un marketing foarte agresiv și este plin, să zic, de produsele astea.

StartupCafe.ro: La ce lucrez acum?

Veste Mihail: Singur ar fi imposibil să duci o afacere. Eu mă ocup de vânzări și relația cu clienții. Mai am doi designeri, care efectiv se ocupă de design, de crearea, de proiectarea designului, pentru că în ziua de azi o mare parte dintre clienți sunt destul de pretențioși, și proiectul în sine implementează fototapetul nostru. Sunt destul de complexe și necesită multă atenție și modificări. De exemplu, un fototapet, dacă-l proiectezi în perete, nu poți să pui o imagine pe perete peste care să vii pe urmă cu o tăblie mare de pat, cu un dulap și să acoperi elementele esențiale din imagini, din poveste. Și atunci designerii așează elementele din imagine care urmează să fie pe perete în așa fel încât să nu fie acoperit mobilierul de alte chestii, să se potrivească, schimbă culorile, așează, mută, lungesc, taie. E vorba de proiectare la calculator.

Foto: Veste Mihail

Am doi designeri care lucrează toată ziua la asta și mai am un băiat care efectiv se ocupă de producție și ambalare; el dă comenzile la mașinărie și ambalează.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Veste Mihail: Pentru că ideea lui a fost neobișnuită. Primul client a fost din București, persoană fizică, nu știu cum ne-a găsit, probabil tot din online, atunci ne promovam pe Facebook. Ne-a solicitat un fototapet pe casa scării. Era destul de întuneric acolo, în locul acela. I-am făcut un fototapet cu o ușă deschisă spre o pădure, spre o alee în pădure. De la înălțime, când coborai de la etaj, nu îți dădeai seama că e fototapet; efectiv parcă era o ușă deschisă spre o pădure și se vedea destul de realist. Le-am arătat poze altor persoane și rămâneau impresionate.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Veste Mihail: În fiecare zi avem provocări, nu pot să zic una este ultima sau prima pe o zi sau alta. Ele urmează și își duc rândul zile întregi. Provocările sunt dorințele de a te dezvolta. Sunt dorințele de a te dezvolta și frica de a nu reuși financiar, pentru că trăim vremuri grele, când totul este în permanentă schimbare. Businessul este presat din multe părți. Firmele mici sunt responsabile pentru multe chestii, multe cheltuieli, responsabile direct.

Există niște cheltuieli standard pe care tu nu poți să le ții în mâini sau nu poți să închizi ușa și să revii peste o lună; trebuie să le suporți în permanență. Astea sunt cele mai mari provocări. Și tu, pe de o parte, parcă ai vrea să te dezvolți, ai vrea să te extinzi, ai vrea să încerci lucruri noi, pe de altă parte, te uiți că nu știi dacă vei reuși să plătești impozitele sau vei avea destule încasări să plătești impozitele și salariile.

Sunt niște lucruri care într-un fel te țin încordat. Tu, ca om de afaceri, ai vrea să te dezvolți, dar ai niște scări foarte înalte pe care ți-e frică să le urci, îți faci griji, dar sunt provocări pe care trebuie să le treci.

StartupCafe.ro: Dacă n-aș face asta, aș fi…

Veste Mihail: Ce aș fi făcut? De multe ori, mă gândesc la asta, dar mă gândesc nu doar la lucrul acesta. Mă gândesc la multe etape din viața mea, multe schimbări pe care le-am făcut. La un moment dat, am locuit și în străinătate și am făcut un pas în urmă, revenind în România și absolvind facultatea.

La un moment dat, când îmi mergea mai greu, mă gândeam cumva dacă am făcut greșit și ce aș fi făcut eu dacă… Cred că orice minte care este în dezvoltare își pune astfel întrebări: ce ar fi fost dacă sau ce ar fi dacă? Ideea e că nu trebuie să lași gândurile acestea să te afecteze și să-ți afecteze dorința de a te dezvolta mai departe. Ce-aș fi făcut în cazul în care n-aveam businessul acesta? Probabil aș fi avut alt business sau aș fi fost angajat undeva.

Înainte de businessul de acum, și, pe urmă, și în paralel cu el, făceam distribuție de detergenți, importam niște detergenți, promovam un brand românesc de detergenți, dar am avut foarte multe dezamăgiri și nu reușeam să mă dezvolt foarte mult în el, fiind o piață foarte limitată, dacă vorbim de piața locală. Piața, cumva, abundă de produse de genul acesta. Dar, cu siguranță, aș fi găsit căi să-l dezvolt dacă rămâneam. Distribuiam detergenți, produse de curățenie.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Veste Mihail: Urmează să plătesc salariile și să am încasări, astea-s primele griji. Urmează să finalizez achiziția terenului, că este în proces încă, să întorc creditul, să plătim datoriile, și ar fi loc de dezvoltări, dar se simte, în întreaga piață de business, o mică răcire datorată ultimelor întâmplări din țară, alegeri, nesiguranță. Începând cu toamna trecută, a fost o permanență nesiguranță și reținere în tot ce înseamnă investiții și business. Depinde foarte mult de asta. Ne-am dori să mai investim în echipamente, să putem oferi produse în plus. Asta urmează: o dezvoltare permanentă.Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.